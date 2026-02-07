La Capital | La Ciudad | Carnaval

Rosario comienza los festejos de carnaval al ritmo de las comparsas en todos los distritos

Las comparsas comienzan a desfilar desde esta sábado y continuarán hasta el 16 de febrero con la ceremonia de entrega de premios

7 de febrero 2026 · 06:50hs
Este sábado comienzan los festejos de carnaval.

Este sábado comienzan los festejos de carnaval.

Febrero llega con ritmo, color y movimiento a Rosario de la mano de los Bailes de Carnaval 2026, que proponen una vez más compartir esta fiesta popular que late en cada distrito y convoca a vecinas y vecinos a encontrarse a través del baile y la alegría, creando escenarios de encuentro, música y celebración colectiva. Las comparsas comienzan a desfilar desde esta sábado y continuarán hasta el 16 de febrero con la entrega de premios.

La Secretaría de Cultura y Educación impulsa una programación gratuita que recorrerá los seis distritos de la ciudad, con la participación de comparsas, academias de cultura bailable, agrupaciones musicales y propuestas artísticas locales. El carnaval se reafirma así como una expresión cultural viva, construida en comunidad, que celebra la identidad barrial y el derecho a disfrutar de la cultura en todo el territorio.

Bailes de Carnaval

En este marco, este sábado, desde las 20 el Distrito Oeste, será el primer escenario de los Bailes de Carnaval en el Polideportivo Deliot (bulevar Seguí 5462). La jornada contará con la locución de Luis Balceda, clases abiertas de salsa a cargo de talleristas del distrito, la presentación de la banda La Más Cumbiera, cultura bailable con la Academia Ademán Salsa, la participación de las comparsas Rekebra y Leones del Samba, intervenciones del Circuito Interbarrial de Teatro (CIT) y el cierre musical de la banda Inocentes.

Desde las 20, el Distrito Sudoeste celebrará el carnaval en el centro municipal de avenida Francia 4435. Con la locución de Lorena Villalba, la propuesta incluirá un show de break dance con robot, presentaciones del CIT, percusión a cargo de La Cura de Josué, cultura bailable con Un toque diferente, cumbia cruzada, la participación de las comparsas Imperio del Sur y Zafiro, y el cierre musical de la banda La Pachanga.

carnaval2

Las celebraciones continuarán el sábado 21 de febrero en distintos puntos de la ciudad. Desde las 20, el Distrito Sur recibirá una jornada de carnaval en avenida Uriburu 637, con la participación de Cecilia Casabonne, intervenciones del CIT, la presentación de la Comparsa Imperio del Sur, cultura bailable con Un paso adelante, el show musical de la banda Amapola y el cierre con el desfile de la Comparsa Los Herederos.

Ese sábado, a partir de las 20, el Distrito Norte será sede de los festejos en el Polideportivo Cristalería (Alberini 3200), con la locución de Orestes, cultura bailable a cargo de la Academia Caro Ramírez, la participación de la Comparsa Leones del Samba, intervenciones del CIT, la Comparsa Arandú y el show musical de Paula de Oliveira.

También el 21 de febrero desde las 20, el distrito noroeste se sumará a los Bailes de Carnaval en Provincias Unidas Bis 150. La programación incluirá la locución de Matilde Baroni, presentaciones del CIT, cultura bailable de la academia La diferencia de la Calidad, la Comparsa El Sueño del Rey Momo, el show musical de Sin Razón y el desfile de la Comparsa Rekebra.

Carnaval Central

Como cada año, el recorrido barrial de los Bailes de Carnaval tendrá su gran punto de encuentro en el Carnaval Central Rosario 2026, que se realizará del sábado 14 al lunes 16 de febrero en el Predio Ferial Parque Independencia (ex Rural, bulevar Oroño 2493), desde las 18.30 y hasta la medianoche, con entrada libre y gratuita. A partir de las 19.30, cada noche se desarrollará el desfile de comparsas y agrupaciones musicales de carnaval de la ciudad.

En esta edición participarán siete compañías provenientes de distintos distritos: del sur, Los Herederos y Zafiro; del sudoeste, Imperio del Sur y Leones del Samba; del Oeste, Rekebra y Arandú, y del Noroeste, El Sueño del Rey Momo.

Carnaval-1

A través del desfile, cada compañía presentará una temática especialmente desarrollada para el carnaval 2026: Los Herederos abordará Civilizaciones; Zafiro, Zafiro Galáctico; Rekebra, La Caja de Pandora; Imperio del Sur, Tricentenario; Leones del Samba, Egipto. Los secretos del sol; Arandú, Ilusión Infantil, y El Sueño del Rey Momo, La chispa del juego.

La noche del lunes 16 de febrero tendrá lugar parte de la ceremonia de entrega de premios, cuando se darán a conocer los primeros puestos de cada categoría —Comparsa y Agrupación Musical— y los rubros compartidos como Mejor Pasista de Batería, Pasista Destacado y Mejor Drag Queen, entre otros reconocimientos. Cabe recordar que en la edición 2025 los primeros puestos fueron obtenidos por las comparsas Los Herederos, Rekebra y Zafiro, que reflejaron el alto nivel artístico que distingue al carnaval rosarino.

Además del desfile, el predio contará con patio de comidas, dispositivos para las infancias y múltiples propuestas pensadas para el disfrute de todas las edades.

Programa Carnaval

Desde 2014 el Programa Carnaval, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario, desarrolla un trabajo anual de acompañamiento y capacitación destinado a los agentes culturales que integran las comparsas locales. Estas acciones han permitido un crecimiento sostenido en la calidad de las producciones artísticas y han consolidado al carnaval como una política pública que reconoce, apoya y promueve estas expresiones culturales en todos los barrios de la ciudad.

De este modo, Rosario vuelve a vestirse de fiesta para que la magia del carnaval llegue a cada rincón y todas las personas tengan la posibilidad de vivirla, compartirla y celebrarla en comunidad.

