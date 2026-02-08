La Capital | El Mundo | Venezuela

Venezuela liberó al líder opositor Juan Pablo Guanipa tras 8 meses de prisión

"Reconozcan quién ganó el 28 de julio de 2024", pidió el dirigente opositor al plantear la posibilidad de un diálogo con el gobierno chavista

8 de febrero 2026 · 21:43hs
Venezuela liberó al líder opositor Juan Pablo Guanipa tras 8 meses de prisión

El líder opositor venezolano Juan Pablo Guanipa fue liberado este domingo, después de más de ocho meses en prisión por lo que muchos consideran acusaciones motivadas políticamente.

Guanipa, uno de los aliados más cercanos de la destacada opositora María Corina Machado, estuvo detenido en una instalación en Caracas. Su liberación se produce en medio de una creciente presión sobre el gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para liberar a cientos de personas cuyas detenciones —que datan de hace meses o años— fueron vinculadas por organizaciones no gubernamentales y allegados a sus creencias políticas.

“Vamos a discutir cuál es la verdad. Devuelvan los partidos políticos, reconozcan quién ganó el 28 de julio de 2024. Queremos reconciliarnos pero partiendo del reconocimiento de la verdad”, indicó Guanipa en un video publicado en la red social X (ex-Twitter).

Foro Penal, un grupo venezolano de derechos de los prisioneros, confirmó la liberación de al menos 18 personas el domingo.

Además de Guanipa, la organización política de Machado dijo que varios de sus miembros estaban entre los liberados, entre ellos María Oropeza, quien transmitió en vivo su arresto por oficiales de inteligencia militar mientras irrumpían en su casa con una palanca. El abogado de Machado, Perkins Rocha, también fue liberado.

“¡Libertad para TODOS los presos políticos!”, publicó Machado en X.

Preso "terrorista"

Guanipa fue detenido a finales de mayo y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, lo acusó de participar en un supuesto grupo terrorista que planeaba boicotear las elecciones legislativas de ese mes. Su hermano Tomás rechazó la acusación y dijo que el arresto tenía como objetivo reprimir la disidencia.

Tras el arresto, Tomás Guanipa había afirmado que “pensar distinto no puede ser criminalizado en Venezuela, Juan Pablo Guanipa hoy es un preso de conciencia. Porque tiene derecho a pensar como piensa, porque tiene derecho a defender sus ideas y porque tiene derecho a ser tratado bajo una Constitución que hoy no se cumple”.

Delcy Rodríguez asumió como mandataria interina después de la captura en Caracas del entonces presidente, Nicolás Maduro, por parte del ejército estadounidense.

El gobierno de Delcy Rodríguez anunció el 8 de enero que liberaría a un número significativo de prisioneros, pero las familias y los observadores de derechos criticaron a las autoridades por la lentitud de las liberaciones.

