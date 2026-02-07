La Capital | Policiales | robo

Intento de robo y forcejeo arriba de un colectivo: la gente detuvo al sospechoso y recuperó el celular

El hecho ocurrió en Corrientes y Córdoba. El presunto ladrón fue reducido por transeúntes tras intentar robar un celular y quedó detenido

7 de febrero 2026 · 11:13hs
Un hombre de 31 años fue detenido por el robo

Un hombre de 31 años fue detenido por el robo

Un intento de robo ocurrido este viernes por la noche en pleno centro de Rosario terminó con la aprehensión de un hombre, luego de que fuera retenido por transeúntes hasta la llegada de la policía.

El episodio se registró alrededor de las 23 en la intersección de Corrientes y Córdoba, donde personal de la Brigada Motorizada fue comisionado tras un llamado que alertaba sobre un sospechoso reducido por civiles en la vía pública.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron a un hombre de 31 años, identificado como Kevin Andrés M., sentado sobre la calzada y con visibles lesiones. De acuerdo al testimonio de un vecino, el sospechoso habría descendido de un colectivo mientras forcejeaba con otro pasajero, a quien presuntamente le había sustraído un teléfono celular.

Según esa misma versión, durante el forcejeo ambos cayeron al suelo y el presunto autor del robo fue retenido por personas que se encontraban en la zona. La víctima logró recuperar su celular y se retiró del lugar antes de que llegara la policía.

Debido a las heridas que presentaba, el aprehendido fue trasladado primero a un efector de salud para recibir atención médica y, una vez dado de alta, quedó a disposición de la Comisaría 2ª, donde se iniciaron las actuaciones correspondientes por tentativa de robo.

