Netflix sorprende a los fans argentinos de "Bridgerton" con un evento especial en Buenos Aires

De la mano de Lady Whistledown, la plataforma anunció la invitación a una experiencia exclusiva y gratuita con cupos limitados

6 de febrero 2026 · 14:01hs
Cada vez falta menos para el estreno de los últimos capítulos de la cuarta temporada de "Bridgerton". La historia que conquistó Netflix volvió a la plataforma con una trama renovada, enfocada en nuevos personajes de la familia. Como si fuera poco, la plataforma le dio una sorpresa a todos los fanáticos argentinos.

Desde el estreno de su primera temporada en 2020, "Bridgerton" se convirtió en uno de los títulos más aclamados de Netflix. Cada vez que la serie romántica estrena una nueva temporada, rápidamente se transforma en lo más visto. Su cuarta temporada constará de ocho episodios e incluirá algunas modificaciones en la historia, el reparto y las locaciones.

Ahora bien, en las últimas horas, a través de la cuenta oficial de Netflix Argentina, "Che Netflix", y bajo el personaje de Lady Whistledown, se compartió una carta que invita a los argentinos a un evento especial en Buenos Aires.

En el mensaje, que comienza con el clásico “Queridos lectores”, se adelanta que Benedict buscará a su “dama plateada” en la ciudad. La cita será el 21 de febrero, con entrada gratuita, cupos limitados e inscripción previa, y estará dirigida a los fanáticos más fieles de Bridgerton, quienes deberán demostrar cuánto saben de la serie.

El evento de "Bridgerton"

En la cuenta de "Che Netflix" compartieron la invitación al encuentro, al que describieron como “el evento de la temporada” para todos los fans de Bridgerton.

Además, aclararon que las inscripciones para participar se anunciarán el 9 de febrero a las 13 horas, momento en el que se revelará el enlace para anotarse y competir por las entradas. La convocatoria estará habilitada solo para mayores de 16 años que demuestren saber todo sobre la serie .

“Pónganse la alarma porque somos muchos los que queremos descubrir quién conquistó a Benedict”, advirtieron.

Cuándo se estrena la cuarta temporada de “Bridgerton”

La nueva entrega de “Bridgerton” llegó el jueves 29 de enero a Netflix. Eso sí, los usuarios solo tienen disponibles 4 de los 8 capítulos que conforman la temporada, ya que esta se estrenará en dos partes.

Para agendar: la segunda parte de la cuarta temporada se estrenará el 26 de febrero.

De qué se trata la cuarta temporada de “Bridgerton”

La cuarta estación de “Bridgerton” girará en torno al artista de la familia, Benedict, interpretado por Luke Thompson. La trama pondrá el foco en su encuentro con una misteriosa Dama de Plata, protagonizada por Yerin Ha, que lo hará cuestionarse su estilo de vida reacio al matrimonio.

El reparto de esta temporada tendrá incorporaciones como las de Hugh Sachs que pasará al elenco principal como Brimsley, Katie Leung como Lady Araminta Gun, Isabella Wei como Posy Li, Michelle Mao como Rosamund Li y Emma Naomi como Alice Mondrich.

