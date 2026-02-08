La Capital | Policiales | Mató

Mató a un jubilado al robarle el auto y quedó ligado a una balacera a la TOE: seguirá preso

El acusado seguirá detenido al menos un año más por el crimen de un jubilado en ocasión de robo en Echesortu y por su presunta participación en el plan criminal que derivó en la balacera contra la sede de la TOE.

8 de febrero 2026 · 18:18hs
Un hombre de 37 años imputado de un homicidio en ocasión de robo y de haber sustraído el vehículo que se usó para balear la sede de la TOE en Parque Oeste seguirá en prisión preventiva un año más. La medida fue dictada por la jueza Natalia Benvenutto en una audiencia de revisión de la medida cautelar para Víctor Hugo Almaraz.

Almaraz está en prisión preventiva desde febrero de 2024 acusado de dos hechos graves ocurridos a principios de ese año, ambos desencadenados en torno al robo de vehículos. Uno fue el homicidio de Miguel Rafael Majlin, un hombre de 84 años al que le provocó un golpe mortal en la cabeza cuando le robó su auto en Echesortu. El otro fue haber sustraído un Volkswagen Suran que al día siguiente fue utilizado para balear la sede de la Tropa de Operaciones Especiales (TOE), un ataque intimidatorio por el que fue imputado por intimidación pública.

El acusado afronta una pena en expectativa de 23 años, según el requerimiento que adelantó la fiscalía en junio del año pasado cuando se realizó la audiencia preliminar en su contra.

En Echesortu

Pasadas las 19 del sábado 3 de febrero de 2024, “Chiche” Majlin salió de una panadería de Echesortu y se aprestaba a ingresar a su Ford EcoSport estacionada en Río de Janeiro y Mendoza a bordo de la cual lo esperaba su esposa de 81 años. Apenas el octogenario abrió la puerta fue sorprendido por un asaltante que comenzó a forcejear en su intento por meterse en el vehículo.

Así, en cuestión de segundos el hampón pudo sentarse al volante del vehículo mientras que Majlin quedó afuera. El ladrón arrancó el auto e incluso y arrastró unos metros al anciano hasta que éste cayó pesadamente al suelo. En la acción Majlin se golpeó fuertemente su cabeza sobre el asfalto.

“Cuando la víctima quiere subir al auto aparece un sujeto que sube antes, inicia la marcha y el auto arranca. El hombre intenta de alguna manera detenerlo, queda colgado de la puerta y a los pocos metros cae”, explicó por esos días el fiscal Patricio Saldutti sobre la mecánica del hecho.

El asaltante siguió al volante del EcoSport por Rio de Janeiro, cruzó Mendoza y al llegar a la cortada Marcos Paz detuvo la marcha y empujó afuera del auto a la esposa de la víctima, quien también sufrió múltiples excoriaciones y quemaduras en su cuerpo a raíz de la violenta maniobra. Majlin fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez donde falleció al día siguiente.

El EcoSport fue ubicado más tarde en el cruce de pasaje 1818 y Cisneros, donde personal de Criminalística levantó una huella que pertenecía a Almaraz, quien fue detenido por la TOE en Bordabehere al 4900. Días después fue imputado de homicidio en ocasión de robo.

En Parque Oeste

La otra imputación contra Almaraz, por un hecho anterior, tiene que ver con el robo de un vehículo minutos antes de las 20 del 19 de enero de 2024 en Sucre y Marcos Paz. Se trata de un Vlokswagen Suran gris cuyo propietario había bajando momentáneamente, situación que el ladrón aprovechó para llevárselo sin violencia.

Ese vehículo fue empleado al día siguiente, sobre las 21.15, cuando sus ocupantes —no identificados a la fecha— pasaron por la sede de la TOE en Rouillón e Ituzaingó y dispararon al menos ocho veces contra el frente con una pistola Taurus 9 milímetros. Antes de huir los agresores dejaron una nota amenazante que hacía referencia a una de narcomenudeo de la zona. El Surán fue hallado cuatro días después, el 24 de enero de 2024, en pasaje Morse al 2100 —también en Parque Oeste— totalmente incendiado.

En ese caso la fiscalía le endilga a Almaraz, que fue captado por cámaras de vigilancia en su derrotero delictivo, haber formado parte de un “plan criminal perpetrado en conjunto por terceros no identificados a la fecha tendiente a infundir temor público en la población” a través de la balacera contra la sede de la TOE. Por ello se fue imputado como coautor del delito de intimidación pública agravada por el uso de arma de fuego.

