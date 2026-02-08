La Capital | Ovación | esquí

La esquiadora Lindsey Vonn volvió a competir a los 41 años y sufrió una grave lesión

La estadounidense quiso batir el récord con una medalla en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026, pero tuvo un grave accidente

8 de febrero 2026 · 20:12hs
La esquiadora Lindsey Vonn volvió a las pistas con un récord como objetivo: después de sufrir una grave lesión en la rodilla izquierda y con la rodilla derecha reconstruida, quiso competir por una medalla a sus 41 años en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026. Pero tuvo una caída en el segundo día de la prueba de descenso y sufrió una grave lesión que obligó su evacuación por un helicóptero de rescate.

"¡No puedo, no puedo!", se escuchaban los gritos de dolor de Vonn, inmóvil en la nieve, mientras el público guardaba un silencio sepulcral. Finalmente los organizadores decidieron poner música de fondo para disimular las expresiones de desconsuelo de la esquiadora, a la espera del arribo del personal médico.

La deportista fue inmovilizada en una camilla y trasladada en helicóptero, lo que posiblemente sea el final de su ilustre carrera como esquiadora. Fue llevada a una clínica en Cortina y luego trasladada a un hospital más grande en Treviso.

Estaba siendo “tratada por un equipo multidisciplinario” y “se sometió a una operación ortopédica para estabilizar una fractura reportada en su pierna izquierda”, dijo el hospital Ca’ Foncello en un comunicado. El equipo de esquí de Estados Unidos dijo que Vonn estaba “en condición estable y en buenas manos con un equipo de médicos estadounidenses e italianos”.

“Estará bien, pero va a ser un proceso”, dijo Anouk Patty, jefa de deporte de U.S. Ski and Snowboard. “Este deporte es brutal y la gente necesita recordar cuando están viendo que estos atletas se lanzan montaña abajo y van realmente, realmente rápido”.

Lindsey Vonn, nacida el 18 de octubre de 1984 en Minnesota, ganó una medalla de oro y una de bronce en Vancouver 2010, y se quedó con un bronce en Pyeongchang 2018. Ganó ocho medallas en el Campeonato Mundial de Esquí Alpino, logró ocho victorias en Copas del Mundo con 143 podios y ganó la clasificación general de la Copa del Mundo en cuatro ocasiones.

Una lesión de rodilla la dejó afuera de los Juegos Olímpicos de Sochi 2014 y se retiró en 2019, pero volvió a la competición en 2025 con una victoria en el descenso de St. Moritz, convirtiéndose así en la esquiadora más veterana que gana una prueba de la Copa del Mundo, con 41 años y 52 días.

Quiso hacer aún más grande el mito en estos Juegos Olímpicos, pero la caída en el descenso terminó abruptamente con su sueño.

