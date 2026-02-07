Miles de personas participaron de la Marcha Antifascista: "Acá no sobra nadie"

Centraron su reclamo contra la reforma laboral, el racismo y el incremento de crímenes de odio por identidad sexual y de género

La segunda Marcha del Orgullo LGTBIQNB+ Antifascista, Antirracista y Antiimperialista de Rosario reunió a miles de personas en la ciudad . En un clima de tensión por los próximos debates en el Congreso de la Nación, la protesta se centró contra la reforma laboral, las políticas neoliberales, el hambre y la violencia.

Bajo la consigna “Contra la reforma laboral. Contra las políticas neoliberales. Contra el hambre, la violencia y la exclusión. Acá no sobra nadie” , miles de manifestantes de Rosario volvieron a salir a la calle en una jornada que combinó memoria reciente, reclamo político y disputa por el sentido de la democracia.

Desde las 17, los primeros manifestantes comenzaron a llegar a la plaza San Martín para unas horas después, iniciar su marcha por el microcentro de Rosario. Para este año, la columna dio los primeros pasos por calle Dorrego para tomar San Lorenzo con bombos, carteles, banderas y alguna que otra botella de agua para hidratarse en el camino .

"Patria o Milei" o "Con fascismo no hay patria" fueron algunas de las pancartas que se elevaron en las calles de Rosario. Militantes, en su mayoría jóvenes, armaron una columna de poco más de 500 metros para expresar su descontento con el gobierno de Javier Milei.

Desde la organización, Ernestina Saccani, integrante de La Corriente Mujeres y Diversidad, explicó que la consigna de este año apunta a “aunar todas las luchas sociales actuales”, en un contexto marcado por el recorte de políticas públicas y el avance de discursos negacionistas y de odio. Según señaló, ese escenario se tradujo en “un aumento del 70% de los crímenes de odio por identidad sexual e identidad de género”.

Antifascista 2026 7.2 Foto: Héctor Río / La Capital

La convocatoria volvió a poner el foco en la responsabilidad política. “No hay orgullo, no hay democracia real y no hay libertad posible sin justicia social”, remarcaron desde el espacio convocante, que denunció al racismo como una herramienta central del fascismo para disciplinar y dividir.

Antifascista 2026 7.2 (1) Foto: Héctor Río / La Capital

Las demandas de la marcha incluyeron mayor presupuesto para salud y educación, el cumplimiento efectivo del cupo laboral trans y rechazos a la reforma laboral impulsada por el gobierno nacional, al decreto de modificación de la Side, a la reforma previsional y a un conjunto de políticas que —según advierten— profundizan la precariedad y la incertidumbre cotidiana.

La movilización fue el resultado de un proceso de construcción colectiva que reunió a organizaciones LGTBIQNB+, movimientos sociales y políticos, sindicatos y gremios. “Esperamos una participación amplia de toda la sociedad, como ocurrió el año pasado”, señalaron.