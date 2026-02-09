La Capital | Policiales | baleada

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur

El incidente sucedió en Milán al 2100. La víctima fue trasladada al Heca por una amiga y quedó internada en terapia intensiva con asistencia respiratoria

9 de febrero 2026 · 08:11hs
El Hospital de Emergencias Clemente Álvarez

Foto: La Capital / Archivo

El Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde es atendida Lucila F., la chica de 18 años  baleada en zona sur

Una chica de 18 años ingresó al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) tras ser baleada en un oscuro incidente ocurrido en Milán al 2100, en la zona sur de Rosario.

La llegada de la joven al Heca quedó registrada a las 19.10 del sábado, pero las fuentes policiales consultadas esta mañana no pudieron precisar las circunstancias en la que se produjo la agresión.

Según los voceros, la chica, identificada como Lucila F., fue trasladada al Heca por una amiga. La víctima presentaba una herida de bala en el tórax y pasó directamente a cirugía. Tras la intervención médica, quedó internada en la unidad de terapia intensiva con asistencia mecánica respiratoria.

>> Leer más: Crimen en zona sur: un muchacho de 19 años murió baleado en barrio Tablada

Fuentes oficiales señalaron que la Policía tomó conocimiento de lo ocurrido a partir del ingreso de la joven al Hospital y que hasta el momento no hubo forma de reconstruir la secuencia que derivó en el ataque a la joven. Este lunes no se sabía si la chica fue atacada adrede o si fue una víctima de una balacera al boleo.

