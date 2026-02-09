La Capital | La Ciudad | embarazo

Embarazo adolescente: inscriben a un programa para que las jóvenes no dejen la escuela

La propuesta incluye una beca económica y talleres sobre cuidados de la salud, sexualidad, crianzas y prevención de las violencias

9 de febrero 2026 · 06:10hs
Embarazo adolescente: inscriben a un programa para que las jóvenes no dejen la escuela

El embarazo en edades tempranas es una de las principales causas de deserción escolar en el país. Con el objetivo de torcer esa estadística, y que las adolescentes permanezcan en la escuela, Rosario tiene desde hace más de 20 años un programa de Equidad Educativa. La iniciativa está dirigida a jóvenes madres o embarazadas de hasta 20 años que estén cursando la secundaria. La inscripción al plan comenzará el próximo 9 de marzo.

El programa de Equidad Educativa es una herramienta para sostener la continuidad de las trayectorias educativas de alumnas que son madres o están embarazadas. La propuesta alcanza a jóvenes de hasta 20 años que cursan sus estudios primarios o secundarios en escuelas de Rosario.

La propuesta busca otorgar herramientas y acompañar a las jóvenes madres o embarazadas para que puedan iniciar, continuar o finalizar su escolaridad.

El programa incluye no sólo un incentivo económico sino también una serie de talleres centrados en el desarrollo personal de las adolescentes, que constan de dos encuentros al mes en el que podrán abordar temas como cuidado de la salud, sexualidad integral, crianzas y prevención de las violencias de género.

La inscripción al programa comenzará el próximo 9 de marzo y permanecerá abierta hasta el mes julio.

Un programa que busca la equidad

Si bien las cifras de embarazo adolescente están descendiendo en la ciudad, de acuerdo a las estadísticas del municipio, en el año 2024 (último dato disponible) 20 adolescentes menores de 15 años se convirtieron en madres, mientras que los bebés nacidos vivos de madres menores de 19 años fueron 752, según las cifras publicadas en el portal de datos abiertos del municipio, Rosario Datos.

Un estudio sobre las consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en Argentina, que llevó adelante el Ministerio de Salud de la Nación en 2020, mostró que 7 de cada 10 embarazos entre las adolescentes de 15 a 19 años en el país no fueron intencionales. También se detectó que el 62% de las mujeres que fueron madres en la adolescencia no habían completado su educación secundaria.

Otras investigaciones, desarrolladas por organizaciones civiles, mostraron que la tasa de deserción del secundario entre las adolescentes que fueron madres supera los índices de abandono escolar de la población en general, lo que propicia la reproducción de las condiciones de pobreza y vulnerabilidad social de los adolescentes en sus vidas adultas.

El programa de Equidad Educativa, que este año cumple 22 años de trayectoria, tiene como objetivo promover espacios de reflexión y exploración que fortalezcan las trayectorias de vida de las participantes, así como brindar herramientas para el acceso y la construcción de ciudadanías plenas.

La iniciativa municipal articula a su vez con instituciones públicas de educación formal y no formal, generando vínculos con una pluralidad de establecimientos que forman parte de la vida de las jóvenes participantes, como centros de salud, clubes, áreas municipales y provinciales y organizaciones.

Desde su inicio hasta la actualidad, por el programa pasaron más de 6.000 jóvenes de la ciudad de Rosario.

El programa fue creado por una ordenanza de 2004 (la número 7808) que establece el otorgamiento de becas a alumnas embarazadas o madres, que deberá ser asignado a la compra de útiles escolares o el cuidado del niño.

Además de acreditar la continuidad de su trayectoria escolar, las jóvenes deberán probar el cumplimiento de los controles médicos durante el período de gestación y el primer año de vida del niño, mediante la presentación de certificado médico.

Los requisitos

La iniciativa está abierta a todas las jóvenes _madres o embarazadas_ que vivan en Rosario y asistan a instituciones educativas de la ciudad. Para acreditar estos requisitos se deberá presentar, en original y fotocopia, el certificado de alumna regular, DNI de la joven, DNI de la persona adulta responsable, y teléfono de contacto.

En caso de ser madre, deberá adjuntarse además el DNI de la hija o el hijo, la partida de nacimiento y el carnet de vacunación actualizado. Si se encuentra embarazada, será necesario presentar certificado de embarazo.

En cuanto a la inscripción, el primer paso es solicitar turno al teléfono 341 5778713, en el horario de 8 a 14, para una entrevista presencial. Esto se podrá hacer desde el 9 de marzo.

Una vez realizado el pedido de turno, las jóvenes podrán efectivizar su inscripción en los centros municipales de distrito. En el distrito oeste (avenida Presidente Perón 4602), la documentación podrá entregarse entre el 25 y el 27 de marzo; en el sudoeste (avenida Francia 4401), del 30 de marzo al 1 de abril; en el sur (avenida Uriburu 637), del 7 al 9 de abril; en el norte (Ignacio Warnes 1917), del 14 al 16 de abril (a confirmar); en el noroeste (avenida Provincias Unidas 150 bis), del 21 al 23 de abril (a confirmar) y en el distrito centro (Buenos Aires 856, 4to piso, oficina 4), del 9 de marzo al 31 de julio.

Noticias relacionadas
comienza este lunes la reconstruccion por tramos de bulevar segui

Comienza este lunes la reconstrucción por tramos de bulevar Seguí

Las apuestas son una preocupación en Santa Fe

Santa Fe, entre las cinco provincias con más llamados por juego compulsivo

La obra anclada en la zona sur de Rosario

Zona sur recupera la histórica escuela Juramento de la Bandera

rosario entre el calor extremo y el regreso del humo: alertas por salud

Rosario entre el calor extremo y el regreso del humo: alertas por salud

Ver comentarios

Las más leídas

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

Ataque de Milei a la prensa: llamó ensobrado a un periodista rosarino

Ataque de Milei a la prensa: llamó "ensobrado" a un periodista rosarino

Gabriel Arias: El equipo no transmite lo que debe transmitir

Gabriel Arias: "El equipo no transmite lo que debe transmitir"

Lo último

Quini 6 vacante: cuántos millones se llevaron los ganadores del Siempre Sale

Quini 6 vacante: cuántos millones se llevaron los ganadores del Siempre Sale

Donald Trump se ofendió por el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX: Una cachetada

Donald Trump se ofendió por el show de Bad Bunny en el Super Bowl LX: "Una cachetada"

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur

El incidente sucedió en Milán al 2100. La víctima fue trasladada al Heca por una amiga y quedó internada en terapia intensiva con asistencia respiratoria

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur
Rosario atraviesa un verano con pocos mosquitos: cuáles son los factores de esta temporada

Por Matías Petisce
La Ciudad

Rosario atraviesa un verano con pocos mosquitos: cuáles son los factores de esta temporada

De la medalla a las canas verdes

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

De la medalla a las canas verdes

Comienza este lunes la reconstrucción por tramos de bulevar Seguí

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Comienza este lunes la reconstrucción por tramos de bulevar Seguí

Inscriben a un programa para que sigan estudiando las chicas embarazadas 
La Ciudad

Inscriben a un programa para que sigan estudiando las chicas embarazadas 

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

Ataque de Milei a la prensa: llamó ensobrado a un periodista rosarino

Ataque de Milei a la prensa: llamó "ensobrado" a un periodista rosarino

Gabriel Arias: El equipo no transmite lo que debe transmitir

Gabriel Arias: "El equipo no transmite lo que debe transmitir"

Otro tenista del Rosario Challenger 2026 denunció amenazas de muerte

Otro tenista del Rosario Challenger 2026 denunció amenazas de muerte

Ovación
Todo está como era entonces en Newells y suenan otra vez todas las alarmas

Por Gustavo Conti
Ovación

Todo está como era entonces en Newell's y suenan otra vez todas las alarmas

Todo está como era entonces en Newells y suenan otra vez todas las alarmas

Todo está como era entonces en Newell's y suenan otra vez todas las alarmas

Central: entre el vaso medio lleno y medio vacío, un aprendizaje urgente

Central: entre el vaso medio lleno y medio vacío, un aprendizaje urgente

El dueño del Quini 6 Rosario Challenger sigue siendo Camilo Ugo Carabelli

El dueño del Quini 6 Rosario Challenger sigue siendo Camilo Ugo Carabelli

Policiales
Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur
POLICIALES

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur

Rafaela: una farmacéutica y un médico irán a juicio por defraudar al Pami en más de un millón de pesos

Rafaela: una farmacéutica y un médico irán a juicio por defraudar al Pami en más de un millón de pesos

Caso Ivana Garcilazo: la Justicia ratificó la acusación y despejó el camino al juicio

Caso Ivana Garcilazo: la Justicia ratificó la acusación y despejó el camino al juicio

Mató a un jubilado al robarle el auto y quedó ligado a una balacera a la TOE

Mató a un jubilado al robarle el auto y quedó ligado a una balacera a la TOE

La Ciudad
Inscriben a un programa para que sigan estudiando las chicas embarazadas 
La Ciudad

Inscriben a un programa para que sigan estudiando las chicas embarazadas 

Rosario atraviesa un verano con pocos mosquitos: cuáles son los factores de esta temporada

Rosario atraviesa un verano con pocos mosquitos: cuáles son los factores de esta temporada

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

Comienza este lunes la reconstrucción por tramos de bulevar Seguí

Comienza este lunes la reconstrucción por tramos de bulevar Seguí

Una esquiadora volvió a competir a los 41 años y sufrió una grave lesión
Ovación

Una esquiadora volvió a competir a los 41 años y sufrió una grave lesión

Cúneo Libarona, contra la figura de femicidio: Somos todos iguales ante la ley
Información General

Cúneo Libarona, contra la figura de femicidio: "Somos todos iguales ante la ley"

Venezuela liberó al líder opositor Juan Pablo Guanipa tras 8 meses de prisión
El Mundo

Venezuela liberó al líder opositor Juan Pablo Guanipa tras 8 meses de prisión

Golpe al turismo en Cuba: cierran hoteles por los cortes de luz en plena temporada
Información General

Golpe al turismo en Cuba: cierran hoteles por los cortes de luz en plena temporada

Industria, desarrollo y política económica: apertura reemplaza a estrategia

Por Cristian Desideri - ex Ministro de Producción de Santa Fe y Coordinador del Foro de Reflexión Empresarial
Economía

Industria, desarrollo y política económica: apertura reemplaza a estrategia

Miles participaron de la Marcha Antifascista: Acá no sobra nadie
La ciudad

Miles participaron de la Marcha Antifascista: "Acá no sobra nadie"

Juzgan a cuatro reclusos por abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario
Policiales

Juzgan a cuatro reclusos por abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario

Subastaron una Ferrari que fue de Maradona: la tenía un grupo de narcotraficantes
Policiales

Subastaron una Ferrari que fue de Maradona: la tenía un grupo de narcotraficantes

Los técnicos de Newells tras la nueva caída: El equipo no brinda solidez

Por Hernán Cabrera
Ovación

Los técnicos de Newell's tras la nueva caída: "El equipo no brinda solidez"

Almirón, el enojo por el empate y la satisfacción porque nota crecimiento

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Almirón, el enojo por el empate y la satisfacción porque nota crecimiento

Crece el uso de la mediación municipal: los conflictos más frecuentes entre vecinos
La Ciudad

Crece el uso de la mediación municipal: los conflictos más frecuentes entre vecinos

Denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy
La Ciudad

Denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy

Rosario comienza los festejos de carnaval al ritmo de las comparsas
La Ciudad

Rosario comienza los festejos de carnaval al ritmo de las comparsas

Intento de robo y forcejeo arriba de un colectivo: la gente detuvo al sospechoso
Policiales

Intento de robo y forcejeo arriba de un colectivo: la gente detuvo al sospechoso

El turismo creció en Rosario un 25 % con 150 mil visitantes en enero
La Ciudad

El turismo creció en Rosario un 25 % con 150 mil visitantes en enero

Lavado de autos y venta de roscas: el rebusque en el frigorífico Euro
Economía

Lavado de autos y venta de roscas: el rebusque en el frigorífico Euro

Equilibrio inflacionario: por qué los precios ya no bajan en la Argentina
Economía

Equilibrio inflacionario: por qué los precios ya no bajan en la Argentina

Abuso sexual a una perra en barrio Godoy: qué pena podría enfrentar el agresor
La Ciudad

Abuso sexual a una perra en barrio Godoy: qué pena podría enfrentar el agresor

El ocurrente contraataque de un rosarino a la Oficina de Respuestas Oficial
Política

El ocurrente contraataque de un rosarino a la Oficina de Respuestas Oficial

Secuestraron 13 kilos de cocaína en plena calle ocultos en dos secarropas
Policiales

Secuestraron 13 kilos de cocaína en plena calle ocultos en dos secarropas