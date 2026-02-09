Embarazo adolescente: inscriben a un programa para que las jóvenes no dejen la escuela

La propuesta incluye una beca económica y talleres sobre cuidados de la salud, sexualidad, crianzas y prevención de las violencias

El embarazo en edades tempranas es una de las principales causas de deserción escolar en el país. Con el objetivo de torcer esa estadística, y que las adolescentes permanezcan en la escuela, Rosario tiene desde hace más de 20 años un programa de Equidad Educativa . La iniciativa está dirigida a jóvenes madres o embarazadas de hasta 20 años que estén cursando la secundaria. La inscripción al plan comenzará el próximo 9 de marzo.

El programa de Equidad Educativa es una herramienta para sostener la continuidad de las trayectorias educativas de alumnas que son madres o están embarazadas . La propuesta alcanza a jóvenes de hasta 20 años que cursan sus estudios primarios o secundarios en escuelas de Rosario.

La propuesta busca otorgar herramientas y acompañar a las jóvenes madres o embarazadas para que puedan iniciar, continuar o finalizar su escolaridad.

El programa incluye no sólo un incentivo económico sino también una serie de talleres centrados en el desarrollo personal de las adolescentes , que constan de dos encuentros al mes en el que podrán abordar temas como cuidado de la salud, sexualidad integral, crianzas y prevención de las violencias de género.

La inscripción al programa comenzará el próximo 9 de marzo y permanecerá abierta hasta el mes julio.

Un programa que busca la equidad

Si bien las cifras de embarazo adolescente están descendiendo en la ciudad, de acuerdo a las estadísticas del municipio, en el año 2024 (último dato disponible) 20 adolescentes menores de 15 años se convirtieron en madres, mientras que los bebés nacidos vivos de madres menores de 19 años fueron 752, según las cifras publicadas en el portal de datos abiertos del municipio, Rosario Datos.

Un estudio sobre las consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en Argentina, que llevó adelante el Ministerio de Salud de la Nación en 2020, mostró que 7 de cada 10 embarazos entre las adolescentes de 15 a 19 años en el país no fueron intencionales. También se detectó que el 62% de las mujeres que fueron madres en la adolescencia no habían completado su educación secundaria.

Otras investigaciones, desarrolladas por organizaciones civiles, mostraron que la tasa de deserción del secundario entre las adolescentes que fueron madres supera los índices de abandono escolar de la población en general, lo que propicia la reproducción de las condiciones de pobreza y vulnerabilidad social de los adolescentes en sus vidas adultas.

El programa de Equidad Educativa, que este año cumple 22 años de trayectoria, tiene como objetivo promover espacios de reflexión y exploración que fortalezcan las trayectorias de vida de las participantes, así como brindar herramientas para el acceso y la construcción de ciudadanías plenas.

La iniciativa municipal articula a su vez con instituciones públicas de educación formal y no formal, generando vínculos con una pluralidad de establecimientos que forman parte de la vida de las jóvenes participantes, como centros de salud, clubes, áreas municipales y provinciales y organizaciones.

Desde su inicio hasta la actualidad, por el programa pasaron más de 6.000 jóvenes de la ciudad de Rosario.

El programa fue creado por una ordenanza de 2004 (la número 7808) que establece el otorgamiento de becas a alumnas embarazadas o madres, que deberá ser asignado a la compra de útiles escolares o el cuidado del niño.

Además de acreditar la continuidad de su trayectoria escolar, las jóvenes deberán probar el cumplimiento de los controles médicos durante el período de gestación y el primer año de vida del niño, mediante la presentación de certificado médico.

Los requisitos

La iniciativa está abierta a todas las jóvenes _madres o embarazadas_ que vivan en Rosario y asistan a instituciones educativas de la ciudad. Para acreditar estos requisitos se deberá presentar, en original y fotocopia, el certificado de alumna regular, DNI de la joven, DNI de la persona adulta responsable, y teléfono de contacto.

En caso de ser madre, deberá adjuntarse además el DNI de la hija o el hijo, la partida de nacimiento y el carnet de vacunación actualizado. Si se encuentra embarazada, será necesario presentar certificado de embarazo.

En cuanto a la inscripción, el primer paso es solicitar turno al teléfono 341 5778713, en el horario de 8 a 14, para una entrevista presencial. Esto se podrá hacer desde el 9 de marzo.

Una vez realizado el pedido de turno, las jóvenes podrán efectivizar su inscripción en los centros municipales de distrito. En el distrito oeste (avenida Presidente Perón 4602), la documentación podrá entregarse entre el 25 y el 27 de marzo; en el sudoeste (avenida Francia 4401), del 30 de marzo al 1 de abril; en el sur (avenida Uriburu 637), del 7 al 9 de abril; en el norte (Ignacio Warnes 1917), del 14 al 16 de abril (a confirmar); en el noroeste (avenida Provincias Unidas 150 bis), del 21 al 23 de abril (a confirmar) y en el distrito centro (Buenos Aires 856, 4to piso, oficina 4), del 9 de marzo al 31 de julio.