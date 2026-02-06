Lavadero de autos y venta de rosquitas: en el frigorífico Euro se la rebuscan a la espera de una reapertura

Los trabajadores se organizan para llevar un plato de comida a sus hogares. Son 150 empleados que sufrieron el cierre el 31 de octubre, de los cuales 13 viven en la planta

Los trabajadores de Euro cumplirán la próxima semana 90 días de toma del frigorífico que quedó paralizado el 31 de octubre de 2025. Al grupo de 150 empleados le deben el salario desde octubre y llevan adelante todo tipo de alternativas para salir adelante : desde eventos solidarios hasta instalar un lavadero de autos en plena planta.

Los empleados de la planta de Villa Gobernador Gálvez no pierden la esperanza para lograr reactivar la producción. Un empresario local, en asociación con otro de Buenos Aires, no ve con malos ojos hacerse cargo de Euro . Mientras tanto, los trabajadores se la rebuscan para atravesar esta crisis. “Todos quedamos para atrás con las cuentas”, señaló Walter Navarro, delegado sindical de Euro, en LT8 .

Desde hace varias semanas, encienden las parrillas y arman ventas solidarias de choripanes para poder repartir entre las familias afectadas por la falta de pago. Otro grupo organizó un lavadero de autos, camionetas y motos en los galpones del frigorífico. Los pasillos de la planta llevan a la cocina, donde trabajadoras y esposas de los operarios cocinan todos los días rosquitas, tortas fritas, pastelitos y torta asada para recaudar dinero y sobrevivir . También están aquellos que ponen a disposición sus propias máquinas y realizan trabajos de jardinería o los que se juntan entre familias y temporalmente buscan solventarse con actividades alternativas, como un carrito de comidas rápidas.

Todo vale ante una crisis que pone en jaque el bienestar de 150 familias . Salarios atrasados desde octubre, con el aguinaldo incluido, llevaron a los trabajadores a tocar todas puertas y ser atendidos por el intendente villagalvence, Alberto Ricci . También son seguidos de cerca por el Sindicato de la Carne , que acerca constantemente ayuda a las familias, especialmente a las 13 que pasan sus días en el frigorífico.

Desde el sector obrero se mostraron conformes con la intervención de Ricci, quien encabezó las gestiones para la reactivación del frigorífico y hasta prestó instalaciones del municipio para desarrollar un festival solidario para Euro. “Nos fue muy bien. Lo importante era que no falte la comida”, confió Navarro, al recordar el evento con artistas invitados que tenía como entrada un alimento no perecedero.

La esperanza de una reactivación

Según contó Navarro, Ricci comenzó las negociaciones con los empresarios en diciembre y lamentó el parate de enero, pero se mostró esperanzado con la reactivación de las conversaciones en los últimos días.

Los empresarios ya visitaron el frigorífico, reconoció Navarro en LT8: “Le pareció aceptable la planta para trabajarla. Nos dijeron que luego de la feria judicial iban a haber novedades. Tenemos entendido que puede haber un acuerdo”.

Navarro aseguró desconocer los pormenores que plantean los empresarios y recordó que para que el frigorífico se reactive, habrá que reponer los medidores de luz, caños de agua y otros elementos robados por ladrones que aprovecharon la vulnerabilidad de la planta para ingresar.

Más que trabajo

En la planta de Euro están viviendo unas 13 familias, pero llegaron a ser 15. “A muchos compañeros que alquilaban le dijeron que se tenían que ir y fueron al frigorífico”, contó Navarro. También hay casos de empleados que se quedaron sin el servicio de energía eléctrica por falta de pago y todos los preparativos para el inicio del ciclo escolar están atrasados.

“Para comer tenemos ayuda del sindicato de la Carne y de la Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez”, remarcó Navarro y siguiendo con su relato, expuso: “Más que lo económico, la gente está peor por lo psicológico porque se juegan el día a día y nunca lo hicieron”.

Navarro evidenció los casos de compañeros de alrededor de 40 años y con más de dos décadas en la empresa “que toda la vida trabajaron y nunca se imaginaron cortar una ruta o tener que pasar necesidades”. Y sobre este punto aseguró que la relación con los vecinos del frigorífico mejoró considerablemente: “Siempre pedimos disculpas porque en su momento fueron chocantes las quemas. Hoy los vecinos entienden el mensaje y se dan cuenta que peleamos por puestos de trabajo”.