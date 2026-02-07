Juzgan a cuatro reclusos por un caso de abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario Enfrentan un juicio por abusar de un compañero de celda en la Sub Unidad 3, de zona sudoeste. Piden penas de hasta 14 años 7 de febrero 2026 · 16:02hs

La Sub Unidad 3 del Servicio Penitenciario de la provincia, ubicada de 27 de Febrero al 7600, donde se dio el caso de abuso sexual.

En el Centro de Justicia Penal, comenzó un juicio por abuso sexual dentro de la Sub Unidad 3 del Servicio Penitenciario de la provincia, ubicada de 27 de Febrero al 7600. Las fiscales Cecilia Marcolin Loberse y Manuela Dalcol, de la Unidad Especial de Delitos Contra la Integridad Sexual, atribuyen a diversos delitos a cuatro reclusos que abusaron sexualmente de otro interno a finales del 2021.

Las fiscales les atribuyen a Ignacio G. (36), Paulino M. (54) y a Gerardo S. (34) los delitos de abuso sexual con acceso carnal doblemente agravado, mientras que a Brian P. (32) el delito de abuso sexual con acceso carnal. Por ello, solicitaron, para todos, la pena de 14 años de prisión efectiva.

Los hechos se dieron en la Sub Unidad 3 del Complejo Penitenciario de Rosario y la agresión fue contra un compañero de pabellón de los acusados. Los sucesos se iniciaron en diciembre de 2021 y finalizaron en enero de 2022. En esa circunstancia, amenazaban con un arma blanca a la víctima para que no se oponga a las acciones. El tribunal está integrado por los jueces de Primera Instancia Lorena Aronne, Gonzalo Fernández Bussy y Silvana Lamas González.

Antecedentes de abuso sexual Paulino M. se encontraba condenado en juicio oral a la pena de 13 años de prisión efectiva por abuso sexual agravado contra una menor de edad con la que convivía.

Brian P. se encontraba condenado a 5 años de prisión efectiva por los delitos de abuso sexual con acceso carnal en tentativa y en concurso real, con amenazas coactivas. >> Leer más: Aberrante: cuatro detenidos en el norte de Santa Fe por atacar sexualmente a un camionero y filmarlo En tanto, Gerardo S. ya había sido condenado a 2 años y 6 meses de prisión efectiva por el delito de portación de arma de fuego de uso civil. Por su parte, Ignacio G. se encontraba condenado a 9 años de prisión efectiva por abuso sexual con acceso carnal, menazas simples y daños.