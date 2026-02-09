La Capital | Política | gobierno

Reglamentan la Ley de Inocencia Fiscal: cuáles son los principales aspectos de la medida

El gobierno nacional estableció modificaciones en la relación entre el Arca y los contribuyentes. Buscan el blanqueo de los dólares no declarados

9 de febrero 2026 · 10:13hs
El decreto busca incentivar que los argentinos usen los dólares del colchón

El decreto busca incentivar que los argentinos usen los "dólares del colchón"

El gobierno nacional reglamentó la Ley de Inocencia Fiscal, sancionada en diciembre, mediante el decreto 93/2026 publicado este lunes en el Boletín Oficial. Esta medida redefinió el Régimen Penal Tributario y activó el Régimen Simplificado de Ganancias, estableciendo un nuevo esquema tributario más limitado para Arca a la hora de las fiscalizaciones de los contribuyentes.

La entidad recaudadora expresó el cambio que busca esta iniciativa: "Se deja atrás un régimen persecutorio. Décadas de cepo cambiario, alta inflación, volatilidad y un sistema tributario asfixiante empujaron a millones de argentinos a la informalidad y la evasión".

Además, destacó el fin que persigue: "La Ley de Inocencia Fiscal viene a poner las cosas en su lugar y le devuelve la libertad a los argentinos de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie".

>> Leer más: Pullaro declaró a Milei Huésped de Honor de Santa Fe en el acto por el Combate de San Lorenzo

Las claves de la Ley de Inocencia Fiscal

Entre los principales aspectos de esta nueva reglamentación, se aumentaron los umbrales penales por evasión, se reduce el plazo de prescripción de los delitos tributarios y se modificó el criterio de aplicación de sanciones.

A partir de esta ley, el umbral de evasión simple se extiende a 100 millones de pesos, mientras que la evasión agravada se eleva hasta 1000 millones de pesos. Por otro lado, se modificó el plazo de prescripción del delito, que pasará de 5 a 3 años.

En esta línea, la agencia recaudadora sostiene en su reglamentación que el contribuyente que incurra en un incumplimiento y sea notificado, otorgado un plazo entre 10 y 15 días hábiles, podrá resolver su situación pagando la deuda sin enfrentar ninguna intimación formal.

Los mecanismos de extinción de la acción penal son la cancelación única (pago del capital e intereses sin denuncia penal, en una sola ocasión) y la regularización con recargo (si no hubo denuncia, puede extinguirse la acción pagando la deuda más un adicional del 50% dentro de los 30 días)

Otra de las cuestiones que generó revuelo durante el tratamiento de la Ley de Inocencia Fiscal fue la actualización en el régimen de sanciones, con un incremento del 100% de las multas automáticas.

Además, el organismo tendrá la posibilidad de graduar las sanciones según la gravedad del incumplimiento, con un régimen especial para las pymes y la opción de reducir la multa hasta un 50% si se regulariza dentro de los 45 días posteriores al vencimiento de las obligaciones fiscales.

>> Leer más: Milei profundiza su ataque a la prensa: llamó "mercenario" y "ensobrado" a un periodista rosarino

Cómo será el Régimen Simplificado de Ganancias

Desde la entidad sostuvieron que para ingresar dólares en el sistema, los monotributistas deberán adherirse previamente al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), sino quedarán expuestos a fiscalizaciones. Con respecto a su regulación, se mantiene la excepción para la compra de inmuebles en efectivo, mientras que las operaciones de hasta 10 millones de pesos mensuales no generarán reportes automáticos en Arca.

En cuanto a este nuevo régimen, se necesitan tres requisitos para poder incorporarse: tener ingresos menores a $1.000 millones en el último año, un patrimonio total de hasta $10.000 millones y no estar registrado como gran contribuyente nacional. Esto implica que quienes se inscriban al RSG en los próximos meses no van a poder ser investigados a partir de 2029.

Entre otros factores claves del RSG, la agencia recaudadora no podrá fiscalizar incrementos patrimoniales, consumos personales ni depósitos bancarios. Además, el Impuesto a las Ganancias se calculará según los ingresos declarados y las deducciones admitidas.

En este sentido, el contribuyente tendrá a su disposición una declaración jurada precargada por el organismo, la cual podrá aceptar o ajustar. Por último, incorpora el "tapón fiscal", es decir, un efecto liberatorio donde el pago a tiempo libera al contribuyente de reclamos administrativos o penales durante esos períodos, salvo omisión de ingresos facturados.

Noticias relacionadas
El ministro Cococcioni anunció medidas sobre las condiciones laborales de la policía. 

"Somos una gestión pro policía": las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad

Los presidentes del Mercosur y los representantes de la Unión Europea firmaron el acuerdo de libre comercio en Paraguay.

El gobierno envió a Diputados el acuerdo Mercosur-Unión Europea

Santiago Caputo y Javier Milei destacaron en redes la creación de la nueva oficina del gobierno.

El gobierno creó una Oficina de Respuesta Oficial para "desmentir operaciones"

El titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, frenó la publicación del nuevo índice de inflación.

¿Qué esconde el gobierno al no implementar la nueva medición de la inflación?

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Ataque de Milei a la prensa: llamó ensobrado a un periodista rosarino

Ataque de Milei a la prensa: llamó "ensobrado" a un periodista rosarino

Gabriel Arias: El equipo no transmite lo que debe transmitir

Gabriel Arias: "El equipo no transmite lo que debe transmitir"

Lo último

Más vuelos a Brasil: el aeropuerto de Rosario amplía la frecuencia a San Pablo

Más vuelos a Brasil: el aeropuerto de Rosario amplía la frecuencia a San Pablo

El Cine El Cairo reabre sus puertas y proyecta varias nominadas al Oscar

El Cine El Cairo reabre sus puertas y proyecta varias nominadas al Oscar

El Pity Álvarez estuvo en Funes: cómo fue su visita

El Pity Álvarez estuvo en Funes: cómo fue su visita

Más vuelos a Brasil: el aeropuerto de Rosario amplía la frecuencia a San Pablo

La ruta, que actualmente opera con cuatro vuelos semanales, pasará a tener seis vuelos en julio y contará con una frecuencia diaria desde septiembre

Más vuelos a Brasil: el aeropuerto de Rosario amplía la frecuencia a San Pablo
Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?
La Ciudad

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?

Evacuaron el club GER por el hallazgo de un presunto artefacto explosivo
La Ciudad

Evacuaron el club GER por el hallazgo de un presunto artefacto explosivo

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos
LA CIUDAD

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Rosario será la primera parada de la UOM, Amsafé y Aceiteros contra la reforma laboral
Política

Rosario será la primera parada de la UOM, Amsafé y Aceiteros contra la reforma laboral

Parte médico: cómo está de salud la chica de 18 años baleada en la zona sur
POLICIALES

Parte médico: cómo está de salud la chica de 18 años baleada en la zona sur

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Un artista intervino la escultura de San Martín tras el acto de Milei

Ataque de Milei a la prensa: llamó ensobrado a un periodista rosarino

Ataque de Milei a la prensa: llamó "ensobrado" a un periodista rosarino

Gabriel Arias: El equipo no transmite lo que debe transmitir

Gabriel Arias: "El equipo no transmite lo que debe transmitir"

Almirón mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Almirón mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Ovación
Todo está como era entonces en Newells y suenan otra vez todas las alarmas

Por Gustavo Conti
Ovación

Todo está como era entonces en Newell's y suenan otra vez todas las alarmas

Todo está como era entonces en Newells y suenan otra vez todas las alarmas

Todo está como era entonces en Newell's y suenan otra vez todas las alarmas

Central: entre el vaso medio lleno y medio vacío, un aprendizaje urgente

Central: entre el vaso medio lleno y medio vacío, un aprendizaje urgente

El dueño del Quini 6 Rosario Challenger sigue siendo Camilo Ugo Carabelli

El dueño del Quini 6 Rosario Challenger sigue siendo Camilo Ugo Carabelli

Policiales
Piden 10 años de prisión para el exjuez Bailaque, acusado de corrupción 
Policiales

Piden 10 años de prisión para el exjuez Bailaque, acusado de corrupción 

Parte médico: cómo está de salud la chica de 18 años baleada en la zona sur

Parte médico: cómo está de salud la chica de 18 años baleada en la zona sur

Persecución policial: derrapó con la moto al intentar escapar de un control

Persecución policial: derrapó con la moto al intentar escapar de un control

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur

Una chica de 18 años está muy grave tras ser baleada en zona sur

La Ciudad
Más vuelos a Brasil: el aeropuerto de Rosario amplía la frecuencia a San Pablo
La Ciudad

Más vuelos a Brasil: el aeropuerto de Rosario amplía la frecuencia a San Pablo

Preocupación por la denuncia de abuso sexual a una perra: La ley es demasiado frágil

Preocupación por la denuncia de abuso sexual a una perra: "La ley es demasiado frágil"

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

El gobierno convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Santa Fe, entre las cinco provincias con más llamados por juego compulsivo
La Ciudad

Santa Fe, entre las cinco provincias con más llamados por juego compulsivo

Gabriel Arias: El equipo no transmite lo que debe transmitir

Por Hernán Cabrera
Ovación

Gabriel Arias: "El equipo no transmite lo que debe transmitir"

Almirón mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Almirón mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Fallo ejemplar contra una aseguradora por la demora del auxilio mecánico
Información General

Fallo ejemplar contra una aseguradora por la demora del auxilio mecánico

Mató a un jubilado al robarle el auto y quedó ligado a una balacera a la TOE
POLICIALES

Mató a un jubilado al robarle el auto y quedó ligado a una balacera a la TOE

El accionar de los trapitos ya es más que una contravención, dijo Schmuck

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

El accionar de los trapitos "ya es más que una contravención", dijo Schmuck

Una esquiadora volvió a competir a los 41 años y sufrió una grave lesión
Ovación

Una esquiadora volvió a competir a los 41 años y sufrió una grave lesión

Cúneo Libarona, contra la figura de femicidio: Somos todos iguales ante la ley
Información General

Cúneo Libarona, contra la figura de femicidio: "Somos todos iguales ante la ley"

Venezuela liberó al líder opositor Juan Pablo Guanipa tras 8 meses de prisión
El Mundo

Venezuela liberó al líder opositor Juan Pablo Guanipa tras 8 meses de prisión

Golpe al turismo en Cuba: cierran hoteles por los cortes de luz en plena temporada
Información General

Golpe al turismo en Cuba: cierran hoteles por los cortes de luz en plena temporada

Industria, desarrollo y política económica: apertura reemplaza a estrategia

Por Cristian Desideri - ex Ministro de Producción de Santa Fe y Coordinador del Foro de Reflexión Empresarial
Economía

Industria, desarrollo y política económica: apertura reemplaza a estrategia

Miles participaron de la Marcha Antifascista: Acá no sobra nadie
La ciudad

Miles participaron de la Marcha Antifascista: "Acá no sobra nadie"

Juzgan a cuatro reclusos por abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario
Policiales

Juzgan a cuatro reclusos por abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario

Subastaron una Ferrari que fue de Maradona: la tenía un grupo de narcotraficantes
Policiales

Subastaron una Ferrari que fue de Maradona: la tenía un grupo de narcotraficantes

Los técnicos de Newells tras la nueva caída: El equipo no brinda solidez

Por Hernán Cabrera
Ovación

Los técnicos de Newell's tras la nueva caída: "El equipo no brinda solidez"

Almirón, el enojo por el empate y la satisfacción porque nota crecimiento

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Almirón, el enojo por el empate y la satisfacción porque nota crecimiento

Crece el uso de la mediación municipal: los conflictos más frecuentes entre vecinos
La Ciudad

Crece el uso de la mediación municipal: los conflictos más frecuentes entre vecinos

Denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy
La Ciudad

Denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy

Rosario comienza los festejos de carnaval al ritmo de las comparsas
La Ciudad

Rosario comienza los festejos de carnaval al ritmo de las comparsas

Intento de robo y forcejeo arriba de un colectivo: la gente detuvo al sospechoso
Policiales

Intento de robo y forcejeo arriba de un colectivo: la gente detuvo al sospechoso