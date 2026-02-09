Todo está como era entonces en Newell's y suenan otra vez todas las alarmas

Sin resultados ni juego para conseguirlos, cuesta ver cómo reaccionará Newell’s, en un contexto de números malos. No es que esto recién comienza. Continúa.

Los once de Newell’s que enfrentaron el sábado por la noche a Defensa y Justicia y que volvieron a perder. La victoria sigue lejos del Parque y los números empiezan a meter presión, más temprano que tarde.

Newell’s es un “uffff” permanente, una resignación. Nada parece haber cambiado con todos los cambios que se produjeron. A nivel dirigencial, cuerpo técnico y plantel de primera división. Se puede decir a modo de consuelo que “esto recién comienza”. Pero no es cierto. “Continúa” es la palabra adecuada. Todos los signos que vienen haciendo de la realidad futbolística del club del Parque un presente contínuo, se siguen notando en este equipo de Orsi-Gómez . La herencia es pesada, la carga la llevan los jugadores que quedaron y los que se sumaron. Hay una burbuja anímica que no sube, tira para abajo, se agranda. Y hay entonces un contexto que habla de números muy malos para las primeras cuatro fechas que, se reitera, alertan sobre una continuidad peligrosa que hace muy poco llevó a momentos de zozobra.

Esto se trata de una descripción, fácil tal vez de hacer para el que mira de afuera, pero difícil de revertirla para los responsables. Pero que es ineludible de observar para ver por dónde encontrar el camino. No hacerlo sería un error. Es como fallar en un diagnóstico.

Por suerte para Newell’s, hay que decirlo también, al menos en las declaraciones del cuerpo técnico y de los referentes como Gabriel Arias, parece que hay plena conciencia de que la cosa así va mal. Que no se buscan excusas, aunque no todo puede circunscribirse a los errores puntuales, que Newell’s tuvo muchos en estos cuatro encuentros y que fueron todos determinantes para recibir goles. Hay elementos en el juego que no están resueltos, asociaciones que aún no se ven, individualidades que no sobresalen para al menos disimular esas ausencias.

Los números y la realidad de Newell's

A veces los números mienten. No es para nada el caso de Newell’s, que se dio cuenta tarde en el 2025 que podía irse al descenso. ¿Temerario sería decir ahora que si esta sintonía no muta a lo largo del año, la situación puede repetirse? Tal vez sí, es muy temprano, pero hay números que encienden las alarmas.

Más temprano que tarde en este 2026, Newell’s quedó último en la tabla de posiciones anual. O sea, al final de la 4ª fecha (serán 32 válidas en el año) está en posición de descenso. Y en la tabla de promedios la situación no es mucho mejor. No podía ser de otra forma con tantas malas campañas que la alimentan.

Así, entre los que dividen por igual cantidad de partidos, apenas supera a Banfield (que perdió con Belgrano) por tres puntos y a Sarmiento (que venció a Atlético Tucumán) por siete. Aldosivi, que divide por dos temporadas, y Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto, que lo hacen solo por esta, están hoy por debajo. Sería exagerado mirar cómo empezaría hoy el 2027 en los promedios, pero está penúltimo, apenas arriba de los riocuartenses.

O sea, todo eso habla de una realidad que no es en modo alguno una casualidad. Que por supuesto no son responsables ni la nueva conducción política ni la técnica, pero que deben tenerlo en cuenta claramente ahora que hay tiempo. No se debe tirar la basura bajo la alfombra.

Las primeras fotos del año

Las primeras fotos de este torneo Apertura no invitan a relajarse. No se ve aún temple suficiente para afrontar esta realidad, quizás porque lo primero de todo es asumirla tal como es. Tal vez en las declaraciones posteriores a la derrota con Defensa y Justicia, se pudo ver un atisbo y, si así fuera, es una buena base para superarla.

El momento obliga a jugar con el cuchillo entre los dientes desde ahora, y algunos le agregarán la cercanía del clásico entre las urgencias, pero no se puede poner el carro delante del caballo.

Newell’s debe encontrar, a partir de saber sus deficiencias, del compromiso de haber aceptado cargar la herencia recibida, el juego y las individualidades que le permitan asomar la cabeza. No puede prolongarse en el tiempo este estado de fragilidad. Siempre a partir de saberse fuertes es cuando lo demás llega por añadidura. La dupla usó mucho la palabra “solidez”. Es cierto. Hace años Newell’s no la tiene en ningún sentido. Debe hallarla. Es por ahí.