El dueño del Quini 6 Rosario Challenger sigue siendo Camilo Ugo Carabelli

Camilo Ugo Carabelli repitió el título del 2025, venciendo en la final del Quini 6 Rosario Challenger a Román Burruchaga. Lleno total en el Jockey Club

8 de febrero 2026 · 21:14hs
Tremendo desahogo de Camilo Ugo Carabelli

Tremendo desahogo de Camilo Ugo Carabelli, tras ganar por segunda vez seguida el Quini 6 Rosario Challenger.

“Creo que me voy a venir a vivir a Rosario”, dijo un descontracturado y feliz Camilo Ugo Carabelli, tras coronar una excelente semana en la Cuna de la Bandera consagrándose bicampeón del Quini 6 Rosario Challenger, presentado por el gobierno de la provincia de Santa Fe. Se quedó con los 125 puntos ATP que otorga el certamen para el ganador, tras derrotar en la final a Román Burruchaga por 6/2 y 6/3, en un partido que se extendió por espacio de 1 hora 42 minutos. Entre 2025 y 2026 suma diez partidos jugados y diez ganados en nuestra ciudad. Se ve que Rosario le sienta bien.

En el primer set los primeros games fueron de estudio, aunque desde ese momento Ugo Carabelli se mostró más preciso y agresivo. Y lo mostró en el tercer game, cuando quebró el servicio que Burruchaga y se puso 2-1. Luego ambos conservaron su saque hasta el séptimo juego, cuando el campeón defensor volvió a quebrar al diestro entrenado por el Yacaré Mayer para ponerse 5-2 y cerrar el primer set por 6/2.

En el segundo set, el jugador de San Martín y confeso hincha de San Lorenzo, siguió implacable. De entrada quebró el servicio de Burruchaga y se encaminó al triunfo definitivo. No solo jugaba bien y mejor, sino que además le salieron todas.

El Rosario Challenger sorteó todas las dificultades

Estaban jugando el tercer game, cuando de repente el partido se paró. Después de la tormenta, de las amenazas telefónicas al español Nikolas Sánchez Izquierdo y al propio Burruchaga, si algo faltaba era la suspensión momentánea por la descompensación de una persona en el público. Por suerte no pasó nada y todo volvió a la normalidad.

En el quinto game, como si ya fuera una costumbre, Camilo Ugo Carabelli volvió a quebrar y se puso 4-1 arriba. El resultado parecía irremontable pero en el siguiente, Burruchaga devolvió la gentileza y se acercó en el marcador, luego mantuvo su saque y se puso a tiro (4-3). Sin embargo dejó escapar la chance de alcanzarlo. Ugo Carabelli no perdonó, se llevó el juego y posteriormente el set, y con él la final. Lo liquidó con solvencia, sin dejar dudas. Le hizo pesar la diferencia en el ranking, pero sobre todo su mayor experiencia.

Para llegar a la final, Ugo Carabelli venció en ronda de 32 a Guido Iván Justo 6/1 y 6/0; luego a Facundo Díaz Acosta 5/7, 6/4 y 7/6. En cuartos al boliviano Hugo Dellien 6/4 y 6/2 y en semifinales a Juan Manuel Cerúndolo por 7/5 y 6/1.

>>Leer más; Otro tenista del Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado de muerte

Estuvieron todos en el Jockey Club

La presencia del intendente de la ciudad, Pablo Javkin, quien estuvo acompañado por la secretaria de deportes y turismo de la Municipalidad, Alejandra Mattheus, jerarquizó aún más el evento más importante del país dentro del circuito internacional de la ATP Challenger Tour.

En la cancha central del Jockey Club no entró un alfiler, como también sucedió el sábado. Con ese antecedente, se esperó un partido de alto vuelo y nadie se perdió la fiesta.

Otra vez, el evento organizado por la empresa Torneos se desarrolló sin interferir en los deseos de los socios que pudieron seguir jugando sin tener que depender de lo que pasara en el certamen. De hecho, en las canchas adyacentes a las tres habilitadas para el torneo se vio mucha actividad durante toda la semana salvo, obviamente, los días de tormenta.

Párrafo aparte para los ballkids (todos jugadores de la Federación Santafesina y de la Asociación Rosarina), quienes cumplieron una formidable tarea bajo la batuta de Omar Descarrega.

Ciro Castagnino, presidente del Jockey Club Rosario, y Rogelio Biazzi, jefe de gabinete de la Municipalidad, fueron los encargados de entregarle el premio a Burruchaga, mientras que Gustavo Isaack, presidente de Torneos y Daniel Di Lena, en representación del gobernador Pullaro, al campeón del torneo, Camilo Ugo Carabelli.

>>Leer más: Tenista español que juega en el Rosario Challenger 2026 denunció que fue amenazado

Las postales en el Jockey Club

81996412

La Capital, presente. El torneo ATP Challenger le dio de nuevo jerarquía al deporte de la ciudad y por supuesto La Capital dijo presente, en un estadio que estuvo repleto para la final.

81996459

No se lo podía perder. El intendente Pablo Javkin, un amante de los deportes, no se perdió detalle de la definición del torneo internacional que volvió a la ciudad y seguirá en 2027.

81996410

Preparando la cancha. Antes del inicio de la final entre Ugo Carabelli y el hijo del Burru, los auxiliares regaron la cancha principal para asentar el polvo de ladrillo. Fiesta en el Jockey Club.

