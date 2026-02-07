La Capital | Ovación | Jorge Almirón

Jorge Almirón, el enojo por el empate y la satisfacción porque nota crecimiento en su Central

El entrenador de Central consideró que Central viene creciendo, pese al dolor del gol final de Aldosivi. "Hay que seguir por este camino", dijo Jorge Almirón.

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

7 de febrero 2026 · 19:45hs
El gesto del DT de Central

Marcelo Bustamante

El gesto del DT de Central, Jorge Almirón, habla de satisfacción. No le gustó el empate de Aldosivi, pero resaltó lo positivo.

Jorge Almirón afrontó la conferencia de prensa con mucha tranquilidad. Sus palabras fueron medidas y reflejaron, por un lado, el enojo por un resultado que le restó dos puntos a Central, pero por el otro, la satisfacción de que nota crecimiento colectivo. “Hay que seguir por ese camino”, dijo y apuntó sin dudar que merecieron la victoria ante Aldosivi.

“El primer tiempo fue muy bueno y tuvimos situaciones claras. En el segundo también dominamos y tuvimos las nuestras, con mucho espacio para contragolpear. Aldosivi hizo cambios ofensivos y el partido seguía vivo, porque estaba para resolverlo mucho antes”, dijo resignado el entrenador auriazul.

“El equipo hizo lo más difícil rápido, que fue el gol, y después dominó el juego. Estábamos tranquilos, pero la sensación que quedó es de enojo por el resultado”, abundó. Y no dudó en reafirmar que “hicimos un muy buen partido y merecimos los tres puntos, pero ellos hicieron un golazo la verdad”.

Los cambios y los refuerzos de Central

“Queríamos el segundo gol. Lo saqué a Emanuel Coronel porque tenía amarilla y con un duelo bravo por su lateral, mientras que a Gaspar Duarte lo cambié por una molestia”, explicó sobre las modificaciones. E insistió con que “el equipo siguió generando situaciones en el complemento, con muchos espacios”.

>>Leer más: Central lo tenía en el bolsillo y en el final le Aldosivi le arrebató una victoria que merecía

“Con centros, pelotazos y faltas de costado empezaron a llegarnos, pero defendíamos bien y estuvimos cerca del segundo. Una lástima, la verdad”, lamentó Almirón.

“Es obvio que tenemos que corregir esto de que te generen poco y nos amarguen con poco, fue muy parecido a lo de Belgrano. Pero me quedo conforme con lo hecho, reitero que si ganábamos 1 a 0 estaba bien y nos íbamos muy contentos, y hay que darle mérito al golazo de ellos”, insistió.

Respecto a los refuerzos, Almirón dijo de Julián Fernández, que debutó, que “tiene que encontrar ritmo y por eso entró en el segundo tiempo”. Y en relación a Gastón Ávila, sostuvo: "Viene entrenando, bien pero no está con ritmo de juego como para ya ponerlo”.

El buen camino, según Jorge Almirón

Almirón consideró que “estamos por el buen camino, tenemos que seguir así, con buen juego, dominando, eso es lo que queremos. Por ahí tenemos que ser más contundentes a la hora de definir. Van recién cuatro partidos y veo que se juega cada vez mejor”.

El entrenador canalla, en ese sentido, apuntó que fecha a fecha “evalúo que vamos creciendo, por supuesto considerando a cada rival. Si ganábamos como merecíamos, estaríamos hablando de otra cosa, pero estoy satisfecho. El resultado es muy importante, por supuesto, y el empate en ese sentido te da bronca, pero sí veo un crecimiento y eso les dije a los jugadores”.

>>Leer más: Otro gol de Ignacio Ovando, el pibe que se gana un lugar en la zaga de Central con récord

Almirón fue el único de la delegación canalla que habló y en la conferencia obligatoria. Los jugadores no lo hicieron, algo que llamó mucho la atención porque siempre atienden a la prensa y más cuando se trata de los pocos medios rosarinos que viajaron.

Noticias relacionadas
Momento de parate. Los futbolistas de Central se hidratan en una pausa del partido ante Racing que sirvió para que el entrenador acomodara algunas piezas.

Central: Los pros y contras de los dos partidos del ciclo de Jorge Almirón

No fue una semana más para Ángel Di María y en Avellaneda fue otra vez genio y figura. 

En Central, la jerarquía de Di María no entiende de malos campos de juego

Golazo de Central. Ángel Di María celebra su gol extraordinario ante Racing. 

Triunfazo de Central ante Racing: con un golazo de potrero de Di María y otro grito de Veliz

Jaminton Campaz será titular en Central ante Racing.

Jorge Almirón confirmó los once titulares de Central para la visita de riesgo ante Racing

Ver comentarios

Las más leídas

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy

Denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy

El tiempo en Rosario: las lluvias se alejan y vuelve el calor, pero no por mucho tiempo

El tiempo en Rosario: las lluvias se alejan y vuelve el calor, pero no por mucho tiempo

Newells se puso la presión por ganar al fin en el inicio del ciclo y ahora debe poner manos a la obra

Newell's se puso la presión por ganar al fin en el inicio del ciclo y ahora debe poner manos a la obra

Lo último

El sable será custodiado por los Granaderos y estará expuesto en el regimiento para los argentinos

"El sable será custodiado por los Granaderos y estará expuesto en el regimiento para los argentinos"

El tiempo en Rosario: domingo soleado y caluroso antes de la llegada de la inestabilidad

El tiempo en Rosario: domingo soleado y caluroso antes de la llegada de la inestabilidad

Jorge Almirón, el enojo por el empate y la satisfacción porque nota crecimiento en su Central

Jorge Almirón, el enojo por el empate y la satisfacción porque nota crecimiento en su Central

Miles de personas participaron de la Marcha Antifascista: "Acá no sobra nadie"

Centraron su reclamo contra la reforma laboral, el racismo y el incremento de crímenes de odio por identidad sexual y de género

Miles de personas participaron de la Marcha Antifascista: Acá no sobra nadie
Central lo tenía en el bolsillo y en el final Aldosivi le arrebató una victoria que merecía

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central lo tenía en el bolsillo y en el final Aldosivi le arrebató una victoria que merecía

El uno x uno de Central ante Aldosivi: de nuevo Ángel Di María el mejor de todos

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central ante Aldosivi: de nuevo Ángel Di María el mejor de todos

El tiempo en Rosario: domingo soleado y caluroso antes de la llegada de la inestabilidad
La ciudad

El tiempo en Rosario: domingo soleado y caluroso antes de la llegada de la inestabilidad

Juzgan a cuatro reclusos por un caso de abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario
Policiales

Juzgan a cuatro reclusos por un caso de abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario

Subastaron una Ferrari que fue de Maradona: la tenía un grupo de narcotraficantes
Policiales

Subastaron una Ferrari que fue de Maradona: la tenía un grupo de narcotraficantes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy

Denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy

El tiempo en Rosario: las lluvias se alejan y vuelve el calor, pero no por mucho tiempo

El tiempo en Rosario: las lluvias se alejan y vuelve el calor, pero no por mucho tiempo

Newells se puso la presión por ganar al fin en el inicio del ciclo y ahora debe poner manos a la obra

Newell's se puso la presión por ganar al fin en el inicio del ciclo y ahora debe poner manos a la obra

Una joyería rosarina inaugura una exclusiva tienda en alianza con una diseñadora de peso mundial

Una joyería rosarina inaugura una exclusiva tienda en alianza con una diseñadora de peso mundial

Ovación
El Turismo Nacional abrió pista en Paraná con una gran presencia y actuación zonal

Por Gustavo Conti
Ovación

El Turismo Nacional abrió pista en Paraná con una gran presencia y actuación zonal

El Turismo Nacional abrió pista en Paraná con una gran presencia y actuación zonal

El Turismo Nacional abrió pista en Paraná con una gran presencia y actuación zonal

El uno x uno de Central ante Aldosivi: de nuevo Ángel Di María el mejor de todos

El uno x uno de Central ante Aldosivi: de nuevo Ángel Di María el mejor de todos

Central lo tenía en el bolsillo y en el final Aldosivi le arrebató una victoria que merecía

Central lo tenía en el bolsillo y en el final Aldosivi le arrebató una victoria que merecía

Policiales
Tragedia en zona oeste: un joven murió tras una descarga eléctrica mientras trabajaba en una huerta
Policiales

Tragedia en zona oeste: un joven murió tras una descarga eléctrica mientras trabajaba en una huerta

Subastaron una Ferrari que fue de Maradona: la tenía un grupo de narcotraficantes

Subastaron una Ferrari que fue de Maradona: la tenía un grupo de narcotraficantes

Juzgan a cuatro reclusos por un caso de abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario

Juzgan a cuatro reclusos por un caso de abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario

Intento de robo y forcejeo arriba de un colectivo: la gente detuvo al sospechoso y recuperó el celular

Intento de robo y forcejeo arriba de un colectivo: la gente detuvo al sospechoso y recuperó el celular

La Ciudad
El tiempo en Rosario: domingo soleado y caluroso antes de la llegada de la inestabilidad
La ciudad

El tiempo en Rosario: domingo soleado y caluroso antes de la llegada de la inestabilidad

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Miles de personas participaron de la Marcha Antifascista: Acá no sobra nadie

Miles de personas participaron de la Marcha Antifascista: "Acá no sobra nadie"

Crece el uso de la mediación municipal: los conflictos más frecuentes entre vecinos

Crece el uso de la mediación municipal: los conflictos más frecuentes entre vecinos

El tiempo en Rosario: las lluvias se alejan y vuelve el calor, pero no por mucho tiempo
La ciudad

El tiempo en Rosario: las lluvias se alejan y vuelve el calor, pero no por mucho tiempo

Ian Moche a Lilia Lemoine: No guardo rencor porque se puede equivocar
Información General

Ian Moche a Lilia Lemoine: "No guardo rencor porque se puede equivocar"

Un juez federal de Rosario imputado por corrupción manejará tres juzgados
POLICIALES

Un juez federal de Rosario imputado por corrupción manejará tres juzgados

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau
La Ciudad

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados
Policiales

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina
La Ciudad

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina

Somos una gestión pro policía: las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad
Policiales

"Somos una gestión pro policía": las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad

El chivo de Carolina Losada en medio de la polémica por la ropa importada
Política

El "chivo" de Carolina Losada en medio de la polémica por la ropa importada

Juegos Olímpicos de Invierno: escándalo por supuesto agrandamiento de pene de esquiadores
Ovación

Juegos Olímpicos de Invierno: escándalo por supuesto agrandamiento de pene de esquiadores

Taylor Swift lanzó el videoclip de Opalite y sorprendió con un guiño a la Argentina
Zoom

Taylor Swift lanzó el videoclip de "Opalite" y sorprendió con un guiño a la Argentina

Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario
LA CIUDAD

Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur
Policiales

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

Tras un viernes de alerta amarillo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana
La Ciudad

Tras un viernes de alerta amarillo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana

Una argentina hizo historia en Pasapalabra España: ganó 2,7 millones de euros
Zoom

Una argentina hizo historia en Pasapalabra España: ganó 2,7 millones de euros

Robo violento: fue a comprar un celular, lo balearon y le quitaron la moto
Policiales

Robo violento: fue a comprar un celular, lo balearon y le quitaron la moto

Paro de colectivos en Buenos Aires: qué pasa en Rosario
Información General

Paro de colectivos en Buenos Aires: qué pasa en Rosario

Una causa social y solidaria enciende la expectativa de un torneo de vóley en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Una causa social y solidaria enciende la expectativa de un torneo de vóley en Rosario

Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta

Por Facundo Borrego
Política

Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta

La Legislatura trazó la hoja de ruta para la renovación de la Corte
Politica

La Legislatura trazó la hoja de ruta para la renovación de la Corte

Una calle de Rosario cambió de nombre y ahora recuerda la Masacre de Napalpí
La Ciudad

Una calle de Rosario cambió de nombre y ahora recuerda la Masacre de Napalpí