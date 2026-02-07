Jorge Almirón, el enojo por el empate y la satisfacción porque nota crecimiento en su Central

El entrenador de Central consideró que Central viene creciendo, pese al dolor del gol final de Aldosivi. "Hay que seguir por este camino", dijo Jorge Almirón.

El gesto del DT de Central, Jorge Almirón, habla de satisfacción. No le gustó el empate de Aldosivi, pero resaltó lo positivo.

Jorge Almirón afrontó la conferencia de prensa con mucha tranquilidad. Sus palabras fueron medidas y reflejaron, por un lado, el enojo por un resultado que le restó dos puntos a Central , pero por el otro, la satisfacción de que nota crecimiento colectivo. “Hay que seguir por ese camino”, dijo y apuntó sin dudar que merecieron la victoria ante Aldosivi .

“El primer tiempo fue muy bueno y tuvimos situaciones claras. En el segundo también dominamos y tuvimos las nuestras, con mucho espacio para contragolpear. Aldosivi hizo cambios ofensivos y el partido seguía vivo, porque estaba para resolverlo mucho antes”, dijo resignado el entrenador auriazul.

“El equipo hizo lo más difícil rápido, que fue el gol, y después dominó el juego. Estábamos tranquilos, pero la sensación que quedó es de enojo por el resultado”, abundó. Y no dudó en reafirmar que “hicimos un muy buen partido y merecimos los tres puntos, pero ellos hicieron un golazo la verdad ”.

“Queríamos el segundo gol. Lo saqué a Emanuel Coronel porque tenía amarilla y con un duelo bravo por su lateral, mientras que a Gaspar Duarte lo cambié por una molestia”, explicó sobre las modificaciones. E insistió con que “el equipo siguió generando situaciones en el complemento, con muchos espacios”.

“Con centros, pelotazos y faltas de costado empezaron a llegarnos, pero defendíamos bien y estuvimos cerca del segundo. Una lástima, la verdad”, lamentó Almirón.

“Es obvio que tenemos que corregir esto de que te generen poco y nos amarguen con poco, fue muy parecido a lo de Belgrano. Pero me quedo conforme con lo hecho, reitero que si ganábamos 1 a 0 estaba bien y nos íbamos muy contentos, y hay que darle mérito al golazo de ellos”, insistió.

Respecto a los refuerzos, Almirón dijo de Julián Fernández, que debutó, que “tiene que encontrar ritmo y por eso entró en el segundo tiempo”. Y en relación a Gastón Ávila, sostuvo: "Viene entrenando, bien pero no está con ritmo de juego como para ya ponerlo”.

El buen camino, según Jorge Almirón

Almirón consideró que “estamos por el buen camino, tenemos que seguir así, con buen juego, dominando, eso es lo que queremos. Por ahí tenemos que ser más contundentes a la hora de definir. Van recién cuatro partidos y veo que se juega cada vez mejor”.

El entrenador canalla, en ese sentido, apuntó que fecha a fecha “evalúo que vamos creciendo, por supuesto considerando a cada rival. Si ganábamos como merecíamos, estaríamos hablando de otra cosa, pero estoy satisfecho. El resultado es muy importante, por supuesto, y el empate en ese sentido te da bronca, pero sí veo un crecimiento y eso les dije a los jugadores”.

Almirón fue el único de la delegación canalla que habló y en la conferencia obligatoria. Los jugadores no lo hicieron, algo que llamó mucho la atención porque siempre atienden a la prensa y más cuando se trata de los pocos medios rosarinos que viajaron.