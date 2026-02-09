Persecución policial: derrapó con la moto al intentar escapar de un control El seguimiento comenzó en Ganadero Baigorria y terminó en Capitán Bermúdez. En el medio, un móvil policial resultó dañado por un choque 9 de febrero 2026 · 09:15hs

La persecución policial se inició en Granadero Baigorria y terminó en Capitán Bermúdez. Dos sospechosos quedaron detenidos

Dos hombres de 27 y 25 años que se desplazaban en una moto fueron detenidos tras una persecución policial luego de que intentaran escapar de un operativo de control que se realizaba en Granadero Baigorria. Los sospechosos fueron seguidos por los móviles policiales por distintas calles y finalmente alcanzados ya en Capitán Bermúdez y durante la persecución un móvil policial resultó dañado.

Fuentes policiales señalaron que todo comenzó alrededor de las 13 de ayer en Callao y Sylvestre Begnis, de Granadero Baigorria. Allí, según la versión oficial del hecho, en ese lugar la Policía realizaban un patrullaje de rutina.

En un momento dado, los efectivos intentaron identificar a los ocupantes de una moto. Según el parte oficial, los individuos no acataron la orden de detener la marcha a pesar de que los policías hicieron señales sonoras y lumínicas, y emprendieron la huida a alta velocidad.

persecución policial A partir de ese momento, los efectivos realizaron un seguimiento controlado de los sospechosos. Uno de ellos se bajó de la moto en calle 11 y calle 4, donde fue retenido por un grupo de vecinos que lo entregó a la Policía. Fue identificado como Axel F.

Dónde y cómo terminó la persecución El otro sospechoso continuó la fuga en la moto en dirección a Capitán Bermúdez. Según la versión policial, en la esquina de Paraná y Santiago del Estero, el motociclista, identificado como Agustín C., perdió el control del vehículo y cayó al suelo, siendo aprehendido de inmediato. persecusion policial Ambos fueron trasladados al Hospital Eva Perón, donde se les diagnosticaron escoriaciones leves antes de recibir el alta médica y quedar detenidos acusados desobediencia.