Persecución policial: derrapó con la moto al intentar escapar de un control

La Ciudad
Santa Fe, entre las cinco provincias con más llamados por juego compulsivo
Ovación
Gabriel Arias: "El equipo no transmite lo que debe transmitir"
Ovación
Almirón mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina
Información General
Fallo ejemplar contra una aseguradora por la demora del auxilio mecánico
POLICIALES
Mató a un jubilado al robarle el auto y quedó ligado a una balacera a la TOE
La Ciudad
El accionar de los trapitos "ya es más que una contravención", dijo Schmuck
Ovación
Una esquiadora volvió a competir a los 41 años y sufrió una grave lesión
Información General
Cúneo Libarona, contra la figura de femicidio: "Somos todos iguales ante la ley"
El Mundo
Venezuela liberó al líder opositor Juan Pablo Guanipa tras 8 meses de prisión
Información General
Golpe al turismo en Cuba: cierran hoteles por los cortes de luz en plena temporada
Economía
Industria, desarrollo y política económica: apertura reemplaza a estrategia
La ciudad
Miles participaron de la Marcha Antifascista: "Acá no sobra nadie"
Policiales
Juzgan a cuatro reclusos por abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario
Policiales
Subastaron una Ferrari que fue de Maradona: la tenía un grupo de narcotraficantes
Ovación
Los técnicos de Newell's tras la nueva caída: "El equipo no brinda solidez"
Ovación
Almirón, el enojo por el empate y la satisfacción porque nota crecimiento
La Ciudad
Crece el uso de la mediación municipal: los conflictos más frecuentes entre vecinos
La Ciudad
Denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy
La Ciudad
Rosario comienza los festejos de carnaval al ritmo de las comparsas
Policiales
Intento de robo y forcejeo arriba de un colectivo: la gente detuvo al sospechoso