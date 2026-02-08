El tiempo en Rosario: lunes con fuertes ráfagas y posibles lluvias

La temperatura máxima no superaría los 29º. Esta semana se esperan más días con precipitaciones

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes en Rosario fuertes ráfagas de viento desde la mañana hasta la tarde con algunas chances de tormentas aisladas matinales y chaparrones vespertinos, y con una temperatura máxima que no superaría los 29º.

La madrugada del lunes llega con vientos leves del noreste, un registro de 20º y cielo parcialmente nublado. En la mañana habría ráfagas de hasta 50 km/h, con hasta un 40 por ciento de probabilidades de tormentas aisladas y los termómetros subiendo hasta 26º. Para la tarde se anticipan más ráfagas, algunas chances de chaparrones y una máxima de 29º. A la noche estaría parcialmente nublado y la temperatura rondaría los 24º.

El martes estaría algo nublado y las marcas irían en aumento: 34º de máxima y 20º de mínima.

Para el miércoles anticipan posibles tormentas aisladas matinales y chaparrones vespertinos. La temperatura: 33º de máxima y 21º de mínima.

El jueves podría arrancar mayormente nublado y desde la tarde hay algunas probabilidades de tormentas aisladas, con registros entre 30º y 20º.

El viernes estaría mayormente nublado, con 29º de máxima y 22º de mínima.

Para el sábado hay previsiones de cielo mayormente nublado, una máxima de apenas 26º y una mínima de 20º.