Evacuaron el club GER por el hallazgo de un presunto artefacto explosivo

La policía inició el operativo este lunes por la mañana en el parque de la Independencia, donde los socios tuvieron que retirarse como parte del protocolo

El acceso principal al Club Gimnasia y Esgrima de Rosario (GER) quedó cerrado este lunes a la mañana debido al despliegue de la policía. Según la versión preliminar, los agentes fueron a investigar una denuncia sobre el hallazgo de un artefacto explosivo en el macrocentro.

Fuentes oficiales confirmaron el inicio del operativo alrededor de las 9. El predio del parque de la Independencia fue evacuado en el comienzo de la jornada a raíz de la llegada de las fuerzas de seguridad provinciales.

En primer lugar, los encargados del procedimiento solicitaron la intervención de la Brigada de Explosivos de la Unidad Regional II. Por entonces se barajaba la hipótesis de que habían encontrado una granada dentro de las instalaciones y se esperaba el resultado de la inspección del personal especializado.

Los primeros socios de la institución que fueron al predio recibieron la orden del intendente del predio para retirarse por la denuncia. En la avenida Francisco Solano López se juntaron jugadores de rugby y tenistas amateur, entre otros grupos que ya habían arrancado sus actividades.

Según fuentes consultadas por LT8, el personal del club encontró el paquete en la zona perimetral de la pileta, cerca de calle Moreno. Inmediatamente se canceló la convocatoria a los chicos que asisten a la colonia de vacaciones de verano y la policía fue a inspeccionar el lugar.

Minutos después de las 10 de la mañana, la policía determinó que el artefacto hallado era un portaencendedor con el cuerpo de una granada FMK-2. A partir de esta inspección confirmaron que no había peligro de detonación y autorizaron el ingreso de los socios para retomar las actividades habituales.

El tránsito por la calle que conecta Cochabamba con la rotonda de Riobamba quedó cortado temporalmente debido al protocolo de seguridad. Si bien el operativo paralizó la actividad y rápidamente ganó repercusión, quienes estaban allí consideraban que el tema no iba a pasar a mayores.

Uno de los socios que había ido a jugar al tenis aseguró que recibieron la orden de evacuación con "humor". En este sentido, acotó: "Creemos que no amerita que el club sufra ningún inconveniente de este tipo, no hay ninguna razón. Habrá sido un accidente o una broma de mal gusto". Un rato más tarde volvieron a entrar para retomar el partido de dobles que se había interrumpido en el primer punto.