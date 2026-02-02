La Capital | Zoom | premios Grammy

Bad Bunny hizo historia en los Grammy: el primer álbum en español y su discurso contra ICE

El artista puertorriqueño ganó el máximo premio con “Debí tirar más fotos” y aprovechó el escenario para expresar su apoyo a los inmigrantes.

2 de febrero 2026 · 10:31hs
Bad Bunny se llevó el premio más importante en la gala de los Grammy

Bad Bunny se llevó el premio más importante en la gala de los Grammy

Este domingo se celebraron los Premios Grammy, la gala más importante de la industria musical. Bajo la conducción del comediante Trevor Noah, la ceremonia reunió a los principales cantantes del año y dejó momentos inéditos. Para la música latina fue una noche histórica: por primera vez, un álbum en español ganó el premio a Mejor Álbum del Año.

El reconocimiento fue para la superestrella puertorriqueña Bad Bunny por “Debí tirar más fotos”, su sexto trabajo discográfico, lanzado en enero de 2025 y considerado uno de los más personales de su carrera, en el que profundiza en su identidad y raíces puertorriqueñas.

El artista de 31 años se llevó tres premios en total: Mejor interpretación de música global por la canción “EoO”, Mejor álbum de música urbana y Mejor Álbum del Año. En esta última categoría, Bad Bunny se impuso frente a figuras como Justin Bieber (Swag), Sabrina Carpenter (Man’s Best Friend), Clipse —integrado por Pusha T y Malice— (Let God Sort Em Out), Kendrick Lamar (GNX), Leon Thomas (Mutt) y Tyler, The Creator (Chromakopia). Además, el álbum recibió nominaciones a Canción del Año, Grabación del Año y Portada de Álbum.

Durante uno de sus discursos de agradecimiento, el artista, que además encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl la próxima semana, utilizó el escenario de los Grammy para enviar un mensaje político y social: se pronunció en contra del accionar del ICE y expresó su apoyo a la comunidad inmigrante.

En este sentido, el premio adquiere un significado especial: “Debí tirar más fotos” es un álbum ligado a sus raíces y a su identidad puertorriqueña, y su consagración y reconocimiento global en los premios Grammy se da en un contexto político adverso para la comunidad inmigrante en Estados Unidos.

>> Leer más: Bad Bunny cantará en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

El discurso de Bad Bunny

Uno de los momentos más destacados de la gala de los Premios Grammy fue el discurso de Bad Bunny al recibir el premio a Mejor Álbum de Música Urbana.

“Fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, somos humanos, somos estadounidenses también. Sé que es difícil no odiar en estos tiempos, no sentirnos contaminados. El odio se vuelve más poderoso con más odio, lo único que es más poderoso que el odio es el amor”, expresó ante una audiencia que respondió con una fuerte ovación.

Sus palabras se dieron en un contexto de creciente tensión en Estados Unidos por las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump. Durante enero, dos ciudadanos estadounidenses, Alex Pretti y Renee Good, murieron en episodios vinculados a operativos de agentes federales de inmigración, hechos que generaron protestas y fuertes cuestionamientos al accionar del ICE, especialmente tras la implementación de la Operación Metro Surge en la zona de Minneapolis–Saint Paul.

Ahora bien, no es la primera vez que el músico puertorriqueño se posiciona frente a estas políticas. El álbum premiado fue lanzado en un momento político marcado, coincidiendo con el regreso de Trump a la presidencia de Estados Unidos.

Embed

>> Leer más: Ca7riel & Paco Amoroso ganaron su primer premio Grammy

Las raíces de Bad Bunny en “Debí tirar más fotos”

“Debí tirar más fotos” se compone de 17 canciones y vio la luz el 5 de enero. Sumergirse en él es adentrarse en una experiencia sumamente cultural y significativa, donde el artista afirma su compromiso con su país natal, tanto a través de sus letras como a través de sus ritmos. Este tributo a Puerto Rico fusiona ritmos tradicionales como la música jíbara, la plena y la salsa, con el estilo típico de Bad Bunny, creando un disco distintivo, identitario y conceptual.

“En la cima de mi carrera y popularidad, quiero mostrarle al mundo quién soy, quién es Benito Antonio y quién es Puerto Rico”, manifestó Bad Bunny en una declaración compartida con la revista Variety. “Verlo cobrar vida me ha traído una felicidad inmensa. Siempre he sido honesto con mis seguidores y, a través de esta nueva producción, ellos seguirán conociendo más sobre mí mientras yo también descubro más sobre mí”, expresó el artista.

Esta experiencia auditiva compleja e impredecible representa lo más importante de lo que cualquier ser humano está compuesto: la identidad. Las marcadas raíces de Bad Bunny están puestas en su nuevo álbum a corazón abierto, consiguiéndole a los ritmos latinos la posibilidad de codearse con los más consumidos a nivel global y exponiendo a la isla y su cultura a un reconocimiento jamás imaginado.

Noticias relacionadas
Nelson Castro estuvo presente en la Fiesta Federal delas Orquestas Infantiles y Juveniles

Nelson Castro fue protagonista del cierre del Festival SOIJAr en Chascomús

Bad Bunny se llevó el galardón a Mejor Álbum en los Grammy 2026

Premios Grammy 2026: triunfos históricos, discursos encendidos y todos los ganadores

Kim Kardashian y Lewis Hamilton habrían comenzado un romance.

El multimillonario romance entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian que sacude las redes

Willem Dafoe estuvo en el MALBA y en La Bombonera

 Willem Dafoe fue a ver Boca-Newell's y alteró la Bombonera

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario tendrá tres meses con temperaturas más altas de lo normal

Rosario tendrá tres meses con temperaturas más altas de lo normal

Orsi y Gómez tras la caída de Newells: No hay excusas y el sábado hay que ganar

Orsi y Gómez tras la caída de Newell's: "No hay excusas y el sábado hay que ganar"

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

Copa Argentina: sede, día, hora y rival confirmado para el estreno de Central

Copa Argentina: sede, día, hora y rival confirmado para el estreno de Central

Lo último

Un ex-Central confesó que tiene miedo por las políticas migratorias en Estados Unidos

Un ex-Central confesó que tiene "miedo" por las políticas migratorias en Estados Unidos

Enero con récord negativo para el cine en Argentina: fue el mes con menos público en 30 años

Enero con récord negativo para el cine en Argentina: fue el mes con menos público en 30 años

La draga Ortelius de Jan De Nul Group inició tareas de mantenimiento en el astillero Tandanor

La draga Ortelius de Jan De Nul Group inició tareas de mantenimiento en el astillero Tandanor

Reforma laboral: la postura de Santa Fe contra la corriente, el reclamo y la gran duda

El gobernador Maximiliano Pullaro dice que la provincia se banca la ley incluso baja de recaudación por achique de Ganancias. La apuesta pyme y una diferencia

Reforma laboral: la postura de Santa Fe contra la corriente, el reclamo y la gran duda

Por Facundo Borrego
Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril
La Ciudad

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut: La situación es compleja
La Ciudad

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut: "La situación es compleja"

Un enjambre de avispas causó la muerte de un hombre en San Carlos Centro
LA REGION

Un enjambre de avispas causó la muerte de un hombre en San Carlos Centro

Crimen en zona sur: un muchacho de 19 años murió baleado en barrio Tablada
POLICIALES

Crimen en zona sur: un muchacho de 19 años murió baleado en barrio Tablada

Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura
Policiales

Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario tendrá tres meses con temperaturas más altas de lo normal

Rosario tendrá tres meses con temperaturas más altas de lo normal

Orsi y Gómez tras la caída de Newells: No hay excusas y el sábado hay que ganar

Orsi y Gómez tras la caída de Newell's: "No hay excusas y el sábado hay que ganar"

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

Copa Argentina: sede, día, hora y rival confirmado para el estreno de Central

Copa Argentina: sede, día, hora y rival confirmado para el estreno de Central

Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Ovación
El insólito pedido de un histórico arquero del fútbol brasileño: frenó el partido para ir al baño
Ovación

El insólito pedido de un histórico arquero del fútbol brasileño: frenó el partido para ir al baño

El insólito pedido de un histórico arquero del fútbol brasileño: frenó el partido para ir al baño

El insólito pedido de un histórico arquero del fútbol brasileño: frenó el partido para ir al baño

Saúl Salcedo y la bronca por la derrota de Newells: El árbitro cobró un penal que no existió

Saúl Salcedo y la bronca por la derrota de Newell's: "El árbitro cobró un penal que no existió"

Di María analizó el duelo con River: El empate es justo, defendimos bien y pudimos ganarlo

Di María analizó el duelo con River: "El empate es justo, defendimos bien y pudimos ganarlo"

Policiales
Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura
Policiales

Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Detenidos por evadir un control: intento de soborno a policías y alcoholemia positiva

Detenidos por evadir un control: intento de soborno a policías y alcoholemia positiva

Crimen en zona sur: un muchacho de 19 años murió baleado en barrio Tablada

Crimen en zona sur: un muchacho de 19 años murió baleado en barrio Tablada

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

La Ciudad
Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut: La situación es compleja
La Ciudad

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut: "La situación es compleja"

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril

Festival Faro: más de 120 mil personas disfrutaron de la propuesta cultural

Festival Faro: más de 120 mil personas disfrutaron de la propuesta cultural

La primera vinería del país abrió en Rosario hace 60 años

La primera vinería del país abrió en Rosario hace 60 años

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico
Policiales

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

El tiempo en Rosario: sin lluvias a la vista, la semana arranca con 36º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sin lluvias a la vista, la semana arranca con 36º de máxima

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Punta del Este: un conductor borracho chocó y mató a un médico de Los Pumas
Información General

Punta del Este: un conductor borracho chocó y mató a un médico de Los Pumas

Documentos de EEUU vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano
Información General

Documentos de EEUU vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano

Récord de presos en el país: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe
Policiales

Récord de presos en el país: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe

Quini 6 Rosario Challenger: de los rosarinos, solo sigue en carrera Luciano Ambrogi

Por Pablo Mihal
Ovación

Quini 6 Rosario Challenger: de los rosarinos, solo sigue en carrera Luciano Ambrogi

Ajedrez: Faustino Oro termina el Tata Steel con un balance positivo

Por Walter Palena

Ovación

Ajedrez: Faustino Oro termina el Tata Steel con un balance positivo

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo
información General

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Una nena de 5 años resultó gravemente herida en una balacera en barrio Tablada
Policiales

Una nena de 5 años resultó gravemente herida en una balacera en barrio Tablada

La ola de frío de Estados Unidos llegó hasta Miami, con térmicas bajo cero
Información General

La ola de frío de Estados Unidos llegó hasta Miami, con térmicas bajo cero

Milei viajará otra vez a Estados Unidos para encontrarse con Trump
Política

Milei viajará otra vez a Estados Unidos para encontrarse con Trump

Trump aseguró que está dialogando con los más altos mandos de Cuba
El Mundo

Trump aseguró que está dialogando con los "más altos mandos" de Cuba

Rescataron a nueve cachorros en una vivienda de la zona sudoeste
La Ciudad

Rescataron a nueve cachorros en una vivienda de la zona sudoeste

Exfuncionario israelí compara el supremacismo judío con el nazismo
El Mundo

Exfuncionario israelí compara el supremacismo judío con el nazismo

Festival Faro encendió el verano y va por un cierre fuerte en su cuarta edición
La Ciudad

Festival Faro encendió el verano y va por un cierre fuerte en su cuarta edición

La única unidad que mide el peso de biofármacos para tratar tumores es de Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La ciudad

La única unidad que mide el peso de biofármacos para tratar tumores es de Rosario

Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

Por Claudio Berón

Policiales

Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, hoy el servicio es casi inexistente
LA CIUDAD

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, hoy el servicio es casi inexistente

Más de 120 mil rosarinos ya fueron a piletas y polideportivos municipales
La Ciudad

Más de 120 mil rosarinos ya fueron a piletas y polideportivos municipales