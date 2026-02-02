Bad Bunny hizo historia en los Grammy: el primer álbum en español y su discurso contra ICE

El artista puertorriqueño ganó el máximo premio con “Debí tirar más fotos” y aprovechó el escenario para expresar su apoyo a los inmigrantes.

Este domingo se celebraron los Premios Grammy , la gala más importante de la industria musical. Bajo la conducción del comediante Trevor Noah , la ceremonia reunió a los principales cantantes del año y dejó momentos inéditos. Para la música latina fue una noche histórica: por primera vez, un álbum en español ganó el premio a Mejor Álbum del Año.

El reconocimiento fue para la superestrella puertorriqueña Bad Bunny por “Debí tirar más fotos”, su sexto trabajo discográfico, lanzado en enero de 2025 y considerado uno de los más personales de su carrera, en el que profundiza en su identidad y raíces puertorriqueñas.

El artista de 31 años se llevó tres premios en total: Mejor interpretación de música global por la canción “EoO”, Mejor álbum de música urbana y Mejor Álbum del Año. En esta última categoría, Bad Bunny se impuso frente a figuras como Justin Bieber (Swag), Sabrina Carpenter (Man’s Best Friend), Clipse —integrado por Pusha T y Malice— (Let God Sort Em Out), Kendrick Lamar (GNX), Leon Thomas (Mutt) y Tyler, The Creator (Chromakopia). Además , el álbum recibió nominaciones a Canción del Año, Grabación del Año y Portada de Álbum.

Durante uno de sus discursos de agradecimiento, el artista, que además encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl la próxima semana, utilizó el escenario de los Grammy para enviar un mensaje político y social: se pronunció en contra del accionar del ICE y expresó su apoyo a la comunidad inmigrante.

En este sentido, el premio adquiere un significado especial: “Debí tirar más fotos” es un álbum ligado a sus raíces y a su identidad puertorriqueña, y su consagración y reconocimiento global en los premios Grammy se da en un contexto político adverso para la comunidad inmigrante en Estados Unidos.

>> Leer más: Bad Bunny cantará en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026

El discurso de Bad Bunny

Uno de los momentos más destacados de la gala de los Premios Grammy fue el discurso de Bad Bunny al recibir el premio a Mejor Álbum de Música Urbana.

“Fuera ICE. No somos salvajes, no somos animales, somos humanos, somos estadounidenses también. Sé que es difícil no odiar en estos tiempos, no sentirnos contaminados. El odio se vuelve más poderoso con más odio, lo único que es más poderoso que el odio es el amor”, expresó ante una audiencia que respondió con una fuerte ovación.

Sus palabras se dieron en un contexto de creciente tensión en Estados Unidos por las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump. Durante enero, dos ciudadanos estadounidenses, Alex Pretti y Renee Good, murieron en episodios vinculados a operativos de agentes federales de inmigración, hechos que generaron protestas y fuertes cuestionamientos al accionar del ICE, especialmente tras la implementación de la Operación Metro Surge en la zona de Minneapolis–Saint Paul.

Ahora bien, no es la primera vez que el músico puertorriqueño se posiciona frente a estas políticas. El álbum premiado fue lanzado en un momento político marcado, coincidiendo con el regreso de Trump a la presidencia de Estados Unidos.

Embed

>> Leer más: Ca7riel & Paco Amoroso ganaron su primer premio Grammy

Las raíces de Bad Bunny en “Debí tirar más fotos”

“Debí tirar más fotos” se compone de 17 canciones y vio la luz el 5 de enero. Sumergirse en él es adentrarse en una experiencia sumamente cultural y significativa, donde el artista afirma su compromiso con su país natal, tanto a través de sus letras como a través de sus ritmos. Este tributo a Puerto Rico fusiona ritmos tradicionales como la música jíbara, la plena y la salsa, con el estilo típico de Bad Bunny, creando un disco distintivo, identitario y conceptual.

“En la cima de mi carrera y popularidad, quiero mostrarle al mundo quién soy, quién es Benito Antonio y quién es Puerto Rico”, manifestó Bad Bunny en una declaración compartida con la revista Variety. “Verlo cobrar vida me ha traído una felicidad inmensa. Siempre he sido honesto con mis seguidores y, a través de esta nueva producción, ellos seguirán conociendo más sobre mí mientras yo también descubro más sobre mí”, expresó el artista.

Esta experiencia auditiva compleja e impredecible representa lo más importante de lo que cualquier ser humano está compuesto: la identidad. Las marcadas raíces de Bad Bunny están puestas en su nuevo álbum a corazón abierto, consiguiéndole a los ritmos latinos la posibilidad de codearse con los más consumidos a nivel global y exponiendo a la isla y su cultura a un reconocimiento jamás imaginado.