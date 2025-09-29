Bad Bunny cantará en el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 El artista de Puerto Rico lo anunció a través de un video en redes sociales, en lo que será su segunda participación en esta clase de espectáculos 29 de septiembre 2025 · 12:15hs

El evento deportivo más visto del año ya tiene a su cantante de medio tiempo

Bad Bunny será el encargado de cantar en el show de medio tiempo del Super Bowl LX, que se llevará a cabo el domingo 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California donde los San Francisco 49ers son locales.

El anuncio fue mediante un video en las redes sociales del artista donde se mostraba sentado sobre un goalpost (la portería en forma de "U") acompañado de la frase: "Bad Bunny llevará a Puerto Rico al escenario más grande del mundo". El cantante portorriqueño estará por segundo vez animando en este evento. Anteriormente, estuvo como invitado de Shakira en la edición del 2020.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Benito Antonio (@badbunnypr) El mayor nominado para los Premios Latin Grammys que se otorgarán en noviembre incluirá esta fecha en el marco de la gira mundial de su álbum "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", con la particularidad que únicamente tocará dos veces en Estados Unidos por razones políticas y sociales que involucran al público portorriqueño en dicho país.

El artista de habla hispana más escuchado en Spotify, con más de 7 mil millones de reproducciones en la plataforma, se expresó luego de la gran noticia que reafirma el destacado presente que está atravesando: "Lo que siento me supera. Es por quienes me precedieron y corrieron infinitas yardas para que yo pudiera llegar y anotar un 'touchdown'. Esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el espectáculo del descanso de la Super Bowl".

>> Leer más: Furor por Bad Bunny: las entradas para tres estadios de River se agotaron en tiempo récord El creador de álbumes exitosos a nivel mundial como "YHLQMDLG" o "Un Verano Sin Ti" precederá al artista estadounidense Kendrick Lamar, quien en la edición de este año logró el récord del show de medio tiempo con mayor audiencia en la historia con más de 133,5 millones de espectadores en vivo.