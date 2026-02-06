La Capital | Zoom | Netflix

Netflix dio a conocer el tráiler y la fecha de estreno de "Parque Lezama", la nueva película de Campanella

Protagonizada por Luis Brandoni, Eduardo Blanco y Agustín "Rada" Aristarán, la adaptación cinematográfica del clásico teatral llegará a la plataforma en los próximos días

6 de febrero 2026 · 17:45hs
Nteflix dio a concoer el tráiler oficial de Parque Lezama

Nteflix dio a concoer el tráiler oficial de "Parque Lezama"

Netflix continúa apostando por la producción nacional y dio a conocer el tráiler de su próxima película, protagonizada por Luis Brandoni, Eduardo Blanco y Agustín "Rada" Aristarán. Hace algunos meses, la plataforma había anunciado el inicio del rodaje de "Parque Lezama" y ahora, junto con el adelanto oficial, confirmó su fecha de estreno.

La historia fue escrita y dirigida por Juan José Campanella y la película es una adaptación de la exitosa obra teatral homónima, que a su vez se basa en "I’m Not Rappaport", del dramaturgo estadounidense Herb Gardner.

Tras el éxito de la obra teatral, que durante más de una década se presentó en Buenos Aires, Parque Lezama llega ahora a la pantalla de la mano de Campanella y su productora 100 Bares Producciones.

El tráiler de Parque Lezama

Netflix dio a conocer el tráiler oficial de Parque Lezama, la película que revive la exitosa obra teatral que se estrenó en 2016, con más de 1.200 funciones hasta su última temporada en 2024.

La historia sigue a León Schwartz y Antonio Cardozo, dos hombres mayores que comparten un banco en el emblemático parque porteño. León es un militante político incansable, mientras que Antonio, casi ciego y al borde de la jubilación, prefiere mantenerse al margen de los conflictos. Sus personalidades opuestas generan constantes choques, pero también profundas reflexiones sobre la soledad, la memoria y el paso del tiempo.

Entre charlas llenas de humor, ternura y emoción, los protagonistas intentan desenredar conflictos aparentemente imposibles: buscan justicia social, enfrentan al narcotráfico y desafían el tiempo.

Embed

Qué se sabe sobre Parque Lezama

La producción fue dirigida, al igual que la obra teatral, por Campanella, reconocido por su exitoso trabajo en "El hijo de la novia", "El secreto de sus ojos" y "Metegol". Al igual que en la obra de teatro, Brandoni y Blanco son los encargados de protagonizar esta producción para la gran pantalla.

Además, el elenco contará con otros reconocidos actores y actrices argentinas, como Claudia Fontán, Rada, Manuela Méndez y Matías Alarcón.

Cuándo se estrena Parque Lezama

Según reveló Netflix, Parque Lezama llegará a la plataforma el 6 de marzo. En cines de Argentina se podrá ver a partir del 19 de febrero.

Las películas argentinas que se estrenarán en Netflix

Con fechas de estreno aún no fijadas, estas son las producciones argentinas de Netflix que se encuentran en proceso:

“Lo dejamos acá”

Una de las más esperadas producciones juntará nuevamente a dos figuras enormes como Ricardo Darín y Diego Peretti en pantalla. Dirigida por Hernán Goldfrid (“Tesis sobre un homicidio”), “Lo dejamos acá” cuenta la vida de un pragmático psicoanalista (Darín) que comienza a incursionar en procedimientos alternativos con sus pacientes, impulsado por la pérdida de fe en sus métodos tradicionales. Sobrepasando todos los límites, el psicólogo conseguirá resultados positivos pero su exitosa táctica se complicará cuando se cruce con un escritor (Peretti) que busca su ayuda para destrabar un fuerte bloqueo creativo del que es víctima.

La película escrita por Emanuel Díez (“Nada”, “El Encargado”, “Coppola”) se encuentra en etapa de rodaje y cuenta con la producción de Kenya Films, la empresa audiovisual del mismo Darín, su hijo el "Chino” Darín y el productor Federico Posternak.

“El último gigante”

Bajo la dirección de Marcos Carnevale (“Corazón de león”, “Granizo”, “Goyo”), “El último gigante” perseguirá la historia del inesperado encuentro entre un padre (Oscar Martínez) y su hijo (Matías Mayer), al que había abandonado hace al menos tres décadas. Ese cruce totalmente casual será el disparador de una forzada revinculación empapada de emoción y tensiones en donde quedarán sobre la balanza el resentimiento por el pasado y la posibilidad del perdón.

Del elenco también forman parte nombres como los de Inés Estévez, Luis Luque, Silvia Kutika y "Yoyi" Francella. En la producción, la firma será de Leyenda Films y Kuarzo International Films.

