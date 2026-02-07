La Capital | Policiales | Ferrari

Subastaron una Ferrari que fue de Maradona: la tenía un grupo de narcotraficantes

Se trata del Clan Loza, cuyos integrantes cumplen condenas por lavado de activos y traficar drogas a Europa. Se vendió al doble del precio de la base

7 de febrero 2026 · 16:38hs
La Ferrari estaba en poder del Clan Loza

La Ferrari estaba en poder del Clan Loza, pero había sido de Diego Maradona.

Una cupé Ferrari que fue de Diego Armando Maradona y llegó a las manos de un grupo de narcotraficantes conocido como el Clan Loza fue subastada y salió a la venta por 310 mil dólares. Junto a dos camionetas, pertenecía a un lote ofrecido por el Estado para su remate.

La Ferrari y dos camionetas formaron parte del lote que ofreció la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe). La venta anticipada de los vehículos había sido ordenada, en agosto de 2024, por el juez federal en lo Civil y Comercial Nº 10 Gonzalo Auguste.

Los bienes fueron secuestrados por el juez en lo penal económico Pablo Yadarola, en la causa penal en la que resultaron condenados los integrantes de la organización criminal conocida como Clan Loza por asociación ilícita y lavado de activos, en un trabajo conjunto con la justicia española e italiana.

Ley de dominio

La venta anticipada fue la primera dispuesta en el país desde la entrada en vigencia del Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio dispuesto a través del decreto 62/2019.

La medida se dio en el marco de la demanda civil autónoma promovida, en 2019, por el equipo de fiscales creado por el entonces procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió la extinción de dominio respecto de 190 bienes valuados en cerca de 800 millones de pesos que incluían vehículos de alta gama, propiedades, joyas y dinero en efectivo, que pertenecían a 35 integrantes de la organización narcocriminal.

La Ferrari de Diego

La cupé Ferrari F430 modelo 2006 y con 16.855 kilómetros de uso, salió a subasta pública el martes pasado con una base de 182.277 dólares, pero finalmente se vendió en 310.000 dólares.

FERRARI
La cupé Ferrari que fue de Diego Armando Maradona y compró el Clan Loza.

La cupé Ferrari que fue de Diego Armando Maradona y compró el Clan Loza.

En mayo de 2021 se inició el juicio al clan, una de las organizaciones narco más importantes del país. Once de sus miembros fueron acusados de lavar dinero del tráfico de drogas: más de 800 millones de pesos los habrían usado para adquirir, a través de testaferros, inmuebles, empresas y autos. Entre ellos, la Ferrari que manejó Diego Maradona.

Los bienes del clan

En septiembre de 2019, unos 65 bienes muebles e inmuebles incautados al clan fueron objeto del primer fallo basado en el DNU dictado por Mauricio Macri que instauró la extinción de dominio de los bienes provenientes de la corrupción y el crimen organizado.

Uno de los cargamentos que movió el clan Loza fue detectado en Lugones (España) el 2 de octubre de 2017. Eran 2500 kilos de cocaína que habrían sido trasladados a Europa en un velero que fue comandado por A.A., un teniente de corbeta argentino de 38 años, según el dictamen de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar). Este miembro de la Armada fue ascendido a teniente de corbeta en 2010, según indica el Boletín Oficial.

Las penas

En diciembre de 2021, el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 3 impuso penas de entre 4 y 10 años de prisión para diez personas acusadas de integrar el Clan Loza, la organización dedicada al narcotráfico y al lavado de activos que operaba en Argentina y España.

El tribunal impuso penas de prisión para Erwin Raúl Loza (10 años), Gerardo César Guccione (7 años), Gonzalo Daniel Loza (6 años), William Weston Millones (8), Estela Marí Gallo (6 años), Clara Luz Fernández (5 años), Américo Alfredo Santi, Juan Carlos Fernández (4 años y medio), Eduardo Javier Silveira López y Alan Daniel Loza (4 años). Los acusados fueron condenados por los delitos de asociación ilícita, contrabando de divisas en grado de tentativa y lavado de activos.

Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta

Por Facundo Borrego
Política

Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta