Rafaela: una farmacéutica y un médico irán a juicio por defraudar al Pami en más de un millón de pesos

La Justicia federal los acusó de haber emitido más de 600 recetas apócrifas entre febrero y septiembre de 2021. Las maniobras se hacían desde una farmacia

8 de febrero 2026 · 21:44hs
La elevación a juicio para Bernini y Mazzuchelli fue formalizada en el Juzgado Federal de Rafaela. 

La elevación a juicio para Bernini y Mazzuchelli fue formalizada en el Juzgado Federal de Rafaela. 

Una farmacéutica y un médico irán a juicio oral y público acusados de haber emitido más de 600 recetas apócrifas en una maniobra que generó un perjuicio al Pami por más de un millón de pesos en 2021. La Fiscalía federal de Rafaela pidió la elevación a juicio de la causa.

Según publicó el sitio web fiscales.gob.ar del Ministerio Público Fiscal (MPF) el requerimiento fue formalizado por el fiscal federal Jorge Gustavo Onel ante el juez federal subrogante de Rafaela Aurelio Cuello Murúa. Los acusados son el médico Alberto José Mazzuchelli, de 72 años, y la farmacéutica Gisela Viviana Bernini, de 53.

Según la acusación, entre febrero y septiembre de 2021 los imputados confeccionaron 636 recetas a 78 afiliados ajenos a la cartera del médico. La investigación estableció que las recetas fueron emitidas desde computadoras de la Farmacia Bernini. La maniobra generó un perjuicio de 1.125.228 pesos al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).

“Aporte esencial”

El fiscal Onel remarcó que las recetas pudieron elaborarse y ser ingresadas al sistema del Pami porque se utilizó a tal fin el usuario y la clave de acceso que brindó el médico Mazzuchelli. “Sin este aporte esencial que prestó el médico, no hubiera podido la farmacéutica lograr las prescripciones y consecuente disposición patrimonial del órgano estatal a su favor”, sostuvo el fiscal.

Onel agregó que la titular de Farmacia Bernini, “a través de la confección irregular de recetas de medicamentos electrónicas valiéndose del sistema informático que previamente le facilitó un prestador de servicios regular del INSSJP, impulsó disposiciones patrimoniales erróneas, notoriamente perjudiciales para el órgano estatal, generando un detrimento en las arcas de la obra social de 1.125.228 pesos con el objetivo de hacerse del beneficio indebido que percibió en su comercio”.

Según el fiscal, la farmacéutica llegará a juicio acusada como autora del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública. Al médico se le achaca el mismo delito, pero como partícipe necesario. El fiscal explicó que las maniobras se hicieron en la farmacia pero no habrían podido ejecutarse sin el aporte de Mazzuchelli.

Denuncia

Las maniobras fueron detectadas a partir de una denuncia formulada por el área legal del Pami ante la Unidad Fiscal para la investigación de Delitos Cometidos en el ámbito del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados y su Programa de Atención Médica Integral (UFI-Pami), a cargo del fiscal Arzubi Calvo.

En ese contexto, el MPF impulsó la pesquisa que incluyó medidas de prueba así como entrevistas a diversos afiliados mediante las cuales se comprobó que no eran pacientes de Mazzuchelli.

Además, uno de ellos refirió comprar medicamentos, pero sin receta médica; cuatro indicaron que consumían menor cantidad de medicamentos que los prescriptos; mientras que cinco, si bien reconocieron tomar medicamentos, aclararon que fueron recetados por sus médicos de cabecera.

