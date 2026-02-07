La Capital | La Ciudad | Rosario

Crece el uso de la mediación municipal en Rosario: cuáles son los conflictos más frecuentes entre vecinos

Durante 2025 se realizaron más de 1.400 mediaciones en Rosario. Ruidos molestos, obras, animales y problemas vecinales encabezan los reclamos

7 de febrero 2026 · 13:40hs
El servicio de mediación municipal afianza su rol en la resolución de conflictos vecinales en Rosario

El servicio de mediación municipal afianza su rol en la resolución de conflictos vecinales en Rosario

El servicio gratuito de mediación de la Municipalidad de Rosario se consolidó durante 2025 como una herramienta clave para la resolución de conflictos de convivencia en la ciudad. A lo largo del año se realizaron 1.439 intervenciones y se atendió a alrededor de 4.000 personas, a partir del trabajo de mediadoras y mediadores que se desempeñan en los seis distritos municipales y en el Punto Cuidar de Grandoli y Esteban de Luca.

Desde el municipio destacaron que la mediación viene ganando terreno como alternativa al conflicto judicial. “Cada vez son más los vecinos que acuden al procedimiento de mediación. A los vecinos les gusta mediar, quieren mediar”, afirmó la directora de Mediaciones, Clara Lombardo, quien subrayó que incluso llegan casos derivados desde ámbitos penales con personas dispuestas a dialogar.

Un espacio de diálogo

La mediación funciona como una instancia pacífica de encuentro, donde cada parte puede expresar sus necesidades y puntos de vista con el acompañamiento de profesionales especializados. Desde el área remarcan que el objetivo no es imponer soluciones, sino construir acuerdos posibles para cada situación.

“El Estado municipal presta este espacio de escucha, de acercamiento entre las partes y de búsqueda de soluciones acordes”, explicó Lombardo, quien definió a la mediación como una herramienta transformadora y central para fortalecer una cultura de la paz. Según señaló, la escalada del conflicto suele descender durante el proceso y “nadie sale igual después de una mediación”.

>> Leer más: Cada vez más rosarinos apelan a la mediación para resolver conflictos

Otro de los puntos valorados por quienes recurren al servicio es su accesibilidad. Se trata de un sistema gratuito, ágil y que, en muchos casos, permite resolver problemas en dos o tres encuentros, evitando procesos judiciales largos y costosos.

Presencia territorial y equipos especializados

El Servicio de Mediación municipal tiene oficinas en todos los centros municipales de distrito, lo que facilita el acceso en distintos puntos de la ciudad. Los equipos están integrados por mediadoras y mediadores con formación específica en mediación comunitaria, provenientes de diversas disciplinas, no exclusivamente del ámbito jurídico.

“Lo importante no es la formación de origen, sino la capacitación en mediación y la vocación de servicio”, sostuvo Lombardo, quien destacó el compromiso y la calidad humana de los equipos. “Nada se sostiene sin un equipo”, remarcó.

Desde la práctica cotidiana, la mediadora Verónica Haubenreich, que trabaja en los distritos Noroeste y Sudoeste, explicó que muchas personas llegan con conflictos muy escalados, cargadas de ansiedad y enojo. “La mediación es un espacio que calma. La gente se va transformada porque encuentra una posibilidad real de diálogo y solución”, señaló.

Los conflictos más comunes en Rosario

Las temáticas abordadas durante 2025 reflejan problemas estructurales y emergentes de la vida urbana. Entre las más frecuentes se encuentran ruidos molestos, conflictos interpersonales, daños por obras y construcciones, inconvenientes con bares y clubes nocturnos, estacionamiento frente a cocheras, medianeras, animales domésticos y uso de espacios comunes.

>> Leer más: Resaltan el valor de las mediaciones en Rosario: el 70% llega a buen puerto

También se intervinieron casos derivados por otras áreas municipales, como situaciones de discriminación notificadas por la Secretaría de Igualdad, Género y Derechos Humanos.

En cuanto al volumen de intervenciones, el Distrito Centro encabezó el ranking con 533 mediaciones, seguido por el Distrito Sur (173), Oeste (169), Noroeste (168), Sudoeste (158), Norte (157) y el Punto Cuidar de Grandoli (111). Desde el área señalaron que cada distrito presenta problemáticas distintas: mientras en la periferia la mediación tiene una fuerte impronta social y de construcción de ciudadanía, en el centro predominan los conflictos vinculados a obras, ruidos y convivencia vecinal.

El impacto del servicio se refleja en historias concretas. Alicia de la Cruz, vecina de Fisherton, logró resolver a través de la mediación un problema de años con una vivienda lindera abandonada que generaba plagas. Tras varios intentos fallidos, fue el contacto institucional el que permitió llegar a un acuerdo con uno de los herederos del inmueble.

“Cuando interviene una repartición pública, el reclamo se toma en serio”, relató. Desde entonces, el mantenimiento de la casa se regularizó y el conflicto quedó atrás.

Cómo acceder al servicio de mediación

Las personas interesadas pueden iniciar una solicitud de mediación a través del sitio oficial rosario.gob.ar, de manera online si cuentan con perfil digital, o acercándose a las oficinas de los distritos municipales. También está disponible una línea telefónica y de WhatsApp común para todos los puntos de atención.

Desde el municipio remarcaron que la mediación no solo resuelve conflictos puntuales, sino que funciona como una caja de resonancia de los problemas sociales y como una herramienta concreta para mejorar la convivencia cotidiana en Rosario.

