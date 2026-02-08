La Capital | Política | rosarino

San Martín con una lágrima: un artista rosarino intervino la escultura tras el acto de Milei en San Lorenzo

La intervención a modo de crítica fue realizada por el artista Joaquines en el Campo de la Gloria. El gesto apareció horas después del acto que encabezó el presidente y de la polémica por la entrega del sable corvo al Regimiento de Granaderos.

8 de febrero 2026 · 18:47hs
La intervención se dio después de una nueva conmemoración del Combate de San Lorenzo.
El artista rosarino Joaquines intervino la escultura de José de San Martín emplazada en el Campo de la Gloria de San Lorenzo. Lo hizo tras la visita de este sábado del presidente Javier Milei a la localidad santafesina y la polémica entrega del sable corvo al Regimiento de Granaderos.

En sus redes sociales, Joaquines subió su intervención artística a modo de crítica tras la visita del primer mandatario. En el rostro del prócer argentino colocó, simplemente, una lágrima azul. El gesto es mínimo pero está cargado de sentido.

Lo cierto es que no es la primera vez que realiza este tipo de intervención. Hace algunos meses, en la escultura de Manuel Belgrano ubicada en el Monumento a la Bandera también colocó una lágrima. En aquella oportunidad, el artista compartió su obra en Instagram y escribió: "Perdón por este presente, no te merecemos".

Una de las fotos subida por Joaquines en sus redes sociales.

La lágrima en el rostro de San Martín aparece después de la conmemoración del 213° aniversario del Combate de San Lorenzo y la participación de Milei en el acto oficial realizado en aquella localidad.

Es que este aniversario de la histórica batalla estuvo en el centro de la escena política y fue marcado por la polémica. El detonante fue la entrega del sable corvo de San Martín por parte de Milei al Regimiento de Granaderos, que generó diversas posturas entre historiadores y sectores políticos sobre el destino y la custodia de la pieza.

La aparición inmediata de Joaquines tras el acto oficial fue interpretada como una toma de posición frente a la "oficialidad" del evento y la polémica del arma del prócer argentino. Es que, en su publicación en Instagram compartiendo su obra, no usó palabras pero sí emojis: una espada y una carita llorando.

Quién es Joaquines

Joaquines nació en la Base Naval Puerto Belgrano y se crió en un Batallón de Infantería Marina en Tierra del Fuego. Para cursar sus estudios de grado, se mudó a Rosario, donde desde entonces se desempeña en múltiples facetas como arquitecto, investigador de CONICET, docente y artista.

Nacido en 1990, Joaquines hace propios los fragmentos de la historia que no le tocaron vivir, para insistir sobre las continuidades, retornos y confluencias de los distintos períodos en este presente.

Joaquines y San Martín con la lágrima.

La historia argentina, los próceres y lo símbolos forman parte del mundo creado por Joaquines. Las plataformas donde comparte su arte son múltiples pero la intervención en espacios públicos es una constante.

