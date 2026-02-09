Rosario será la primera parada de la UOM, Amsafé y Aceiteros contra la reforma laboral

En el día previo al debate en el Congreso, el frente de sindicatos anti reforma se movilizará por el centro de la ciudad. Se esperan referentes nacionales

La UOM moviliza en Rosario en la previa al tratamiento de la reforma laboral

Rosario se convertirá este martes en el punto de movilización contra la reforma laboral en el día previo a que el Congreso comience a tratar el proyecto del gobierno nacional . El Frente de Sindicatos anti reforma laboral se movilizará por el centro de la ciudad, mientras que el miércoles llevará a cabo un paro de actividades.

La convocatoria es a las 10 en la Plaza 25 de Mayo desde donde luego se movilizarán hasta Plaza San Martín donde se realizará un acto alrededor del mediodía.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) local encabeza la convocatoria junto a la CTA Autónoma, CTA de los Trabajadores, ATE Rosario, Sindicato Aceitero de Rosario, Sindicato de Cadetes y Amsafé Rosario. Se sumarían organizaciones sociales, políticas, estudiantiles.

“Nos sumarnos a la movilización en repudio a la destrucción planificada de los derechos del trabajador que conlleva el anteproyecto libertario” , dijo Antonio Donello, Secretario General de la UOM Rosario quien hizo un llamado a todos los trabajadores metalúrgicos a movilizar este 10 de febrero

Se espera el arribo de figuras nacionales como Abel Furlan (UOM), Hugo Yasky, (CTA de los Trabajadores), Hugo Godoy (CTA Autónoma), Daniel Yofra, (Federación Nacional Aceitera), Rodolfo Aguiar (ATE nacional).

“Esta convocatoria se da en la antesala del debate legislativo del 11 de febrero donde se pretende lesionar la dignidad de los trabajadores y sus conquistas sociales”, agregó el dirigente gremial rosarino.

Vale recordar que este grupo de sindicatos decidió realizar un paro y movilización al Congreso para el miércoles próximo, en protesta contra la reforma laboral de Javier Milei. La decisión se conoció poco después de que la Confederación General de Trabajadores (CGT) determine que no hará un paro general sino que solo marchará el miércoles 11 de febrero cuando se trate la reforma en la Cámara de Senadores.