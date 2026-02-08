Cúneo Libarona, en contra de la figura de femicidio: "Somos todos iguales ante la ley"

El ministro de Justicia sostuvo que la ley debería contemplar las figuras de "hombricidio y femicidio"

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona , aseguró que la figura de femicidio es inconstitucional y defendió la baja en la edad de imputabilidad.

"El sexo o la tendencia sexual que tengas no puede generar impunidad ni privilegios, somos todos iguales ante la ley", aseveró Cúneo Libarona, quien consideró que la norma va en contra de la letra de la Constitución nacional por centrarse únicamente en la mujer.

El ministro dijo que la figura de femicidio es "difusa e imprecisa" y que la ley debería contemplar "hombricidio y femicidio".

De todas maneras, sostuvo que la ley no debe ser derogada porque "inmediatamente 130 personas recuperan la libertad. No va a pasar, se le da otra forma para que sea justa y proporcional para todos".

Y añadió que si un hombre es asesinado bajo circunstancias de "desprecio al sexo, aprovechamiento de superioridad, sometimiento o control", la pena debe ser igual a la que recibe quien mata a una mujer.

Cúneo Libarona también sostuvo sobre el proyecto de ley para tratar la baja en la edad de imputabilidad apunta a la necesidad de una actualización normativa. "Hoy ese chico de 14 años conoce perfectamente lo que hace, sabe qué está bien y qué está mal, actúa con dolo, conocimiento y voluntad", explicó.

El ministro afirmó que "a las víctimas que les mataron un hijo no les podés decir que el chico de 13 años está al día siguiente en la casa de enfrente en absoluta impunidad; eso es inaceptable", y argumentó que "el Estado debe poner un límite y dar una respuesta a la víctima".