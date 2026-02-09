La Capital | La Ciudad | gremios

El gobierno provincial convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Funcionarios santafesinos y referentes de los distintos sectores de la administración pública se reunirán este miércoles en paritarias. Habrá dos turnos

9 de febrero 2026 · 10:21hs
Desde la Casa Gris convocaron a una nueva reunión paritaria. Se abre la negociación por salarios en la administración pública 

Foto: La Capital / Archivo

Desde la Casa Gris convocaron a una nueva reunión paritaria. Se abre la negociación por salarios en la administración pública 

Los gremios de la administración pública de Santa Fe ya tienen fecha para reunirse con los funcionarios provinciales y discutir aumentos de sueldos en reuniones paritarias.

Según trascendió de fuentes oficiales, el primer encuentro se realizará el miércoles desde las 8.30 en la capital provincial con los referentes de UPCN y ATE. En tanto, para ese mismo día, pero en horas de la tarde será el cónclave con los representantes del sector docente.

De acuerdo con lo que hicieron saber los gremios estatales, se espera que las negociones tengan cierta tensión en torno a un viejo reclamo sindical: la puesta en marcha de la cláusula gatillo como mecanismo "automático" de recomposición salarial.

>> Leer más: El gobierno de Santa Fe definió un aumento a estatales para compensar la inflación

El problema es que el gobierno provincial ya ha desestimado esa herramienta en varias oportunidades, y ha otorgado porcentajes de aumento por decreto, pese a que gremios de la docencia los han rechazado por insuficientes.

El aeropuerto de Rosario busca ampliar su conectividad

Más vuelos a Brasil: el aeropuerto de Rosario amplía la frecuencia a San Pablo

La perra recibió el alta hospitalaria el último sábado.

Preocupación por la denuncia de abuso sexual a una perra: "La ley es demasiado frágil"

Las lluvias estarán presentes en Rosario durante el fin de semana largo

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?

La actividad en GER se normalizó antes del mediodía.

Evacuaron el club GER por el hallazgo de un presunto artefacto explosivo

Más vuelos a Brasil: el aeropuerto de Rosario amplía la frecuencia a San Pablo

Más vuelos a Brasil: el aeropuerto de Rosario amplía la frecuencia a San Pablo

El Cine El Cairo reabre sus puertas y proyecta varias nominadas al Oscar

El Cine El Cairo reabre sus puertas y proyecta varias nominadas al Oscar

El Pity Álvarez estuvo en Funes: cómo fue su visita

El Pity Álvarez estuvo en Funes: cómo fue su visita

Todo está como era entonces en Newells y suenan otra vez todas las alarmas

Por Gustavo Conti
Todo está como era entonces en Newell's y suenan otra vez todas las alarmas

Piden 10 años de prisión para el exjuez Bailaque, acusado de corrupción 
Piden 10 años de prisión para el exjuez Bailaque, acusado de corrupción 

Más vuelos a Brasil: el aeropuerto de Rosario amplía la frecuencia a San Pablo
Más vuelos a Brasil: el aeropuerto de Rosario amplía la frecuencia a San Pablo

Gabriel Arias: El equipo no transmite lo que debe transmitir

Por Hernán Cabrera
Gabriel Arias: "El equipo no transmite lo que debe transmitir"

Almirón mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Por Elbio Evangeliste
Almirón mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Fallo ejemplar contra una aseguradora por la demora del auxilio mecánico
Fallo ejemplar contra una aseguradora por la demora del auxilio mecánico

Mató a un jubilado al robarle el auto y quedó ligado a una balacera a la TOE
Mató a un jubilado al robarle el auto y quedó ligado a una balacera a la TOE

El accionar de los trapitos ya es más que una contravención, dijo Schmuck

Por Gonzalo Santamaría
El accionar de los trapitos "ya es más que una contravención", dijo Schmuck

Una esquiadora volvió a competir a los 41 años y sufrió una grave lesión
Una esquiadora volvió a competir a los 41 años y sufrió una grave lesión

Cúneo Libarona, contra la figura de femicidio: Somos todos iguales ante la ley
Cúneo Libarona, contra la figura de femicidio: "Somos todos iguales ante la ley"

Venezuela liberó al líder opositor Juan Pablo Guanipa tras 8 meses de prisión
Venezuela liberó al líder opositor Juan Pablo Guanipa tras 8 meses de prisión

Golpe al turismo en Cuba: cierran hoteles por los cortes de luz en plena temporada
Golpe al turismo en Cuba: cierran hoteles por los cortes de luz en plena temporada

Industria, desarrollo y política económica: apertura reemplaza a estrategia

Por Cristian Desideri - ex Ministro de Producción de Santa Fe y Coordinador del Foro de Reflexión Empresarial
Industria, desarrollo y política económica: apertura reemplaza a estrategia

Miles participaron de la Marcha Antifascista: Acá no sobra nadie
Miles participaron de la Marcha Antifascista: "Acá no sobra nadie"

Juzgan a cuatro reclusos por abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario
Juzgan a cuatro reclusos por abuso sexual cometido en la cárcel de Rosario

Subastaron una Ferrari que fue de Maradona: la tenía un grupo de narcotraficantes
Subastaron una Ferrari que fue de Maradona: la tenía un grupo de narcotraficantes

Los técnicos de Newells tras la nueva caída: El equipo no brinda solidez

Por Hernán Cabrera
Los técnicos de Newell's tras la nueva caída: "El equipo no brinda solidez"

Almirón, el enojo por el empate y la satisfacción porque nota crecimiento

Por Elbio Evangeliste
Almirón, el enojo por el empate y la satisfacción porque nota crecimiento

Crece el uso de la mediación municipal: los conflictos más frecuentes entre vecinos
Crece el uso de la mediación municipal: los conflictos más frecuentes entre vecinos

Denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy
Denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy

Rosario comienza los festejos de carnaval al ritmo de las comparsas
Rosario comienza los festejos de carnaval al ritmo de las comparsas

Intento de robo y forcejeo arriba de un colectivo: la gente detuvo al sospechoso
Intento de robo y forcejeo arriba de un colectivo: la gente detuvo al sospechoso