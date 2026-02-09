El gobierno provincial convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Los gremios de la administración pública de Santa Fe ya tienen fecha para reunirse con los funcionarios provinciales y discutir aumentos de sueldos en reuniones paritarias.
Funcionarios santafesinos y referentes de los distintos sectores de la administración pública se reunirán este miércoles en paritarias. Habrá dos turnos
Los gremios de la administración pública de Santa Fe ya tienen fecha para reunirse con los funcionarios provinciales y discutir aumentos de sueldos en reuniones paritarias.
Según trascendió de fuentes oficiales, el primer encuentro se realizará el miércoles desde las 8.30 en la capital provincial con los referentes de UPCN y ATE. En tanto, para ese mismo día, pero en horas de la tarde será el cónclave con los representantes del sector docente.
De acuerdo con lo que hicieron saber los gremios estatales, se espera que las negociones tengan cierta tensión en torno a un viejo reclamo sindical: la puesta en marcha de la cláusula gatillo como mecanismo "automático" de recomposición salarial.
El problema es que el gobierno provincial ya ha desestimado esa herramienta en varias oportunidades, y ha otorgado porcentajes de aumento por decreto, pese a que gremios de la docencia los han rechazado por insuficientes.
La ruta, que actualmente opera con cuatro vuelos semanales, pasará a tener seis vuelos en julio y contará con una frecuencia diaria desde septiembre