La Capital | La Ciudad | Abuso sexual

Horror en Rosario: denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy

Ocurrió en Irurtia al 7900. El hecho quedó grabado, fue denunciado ante la Policía Ecológica y la perra, de unos 10 años, quedó en tránsito

7 de febrero 2026 · 10:29hs
Negra fue víctima de abuso sexual 

Negra fue víctima de abuso sexual 

Vecinos de barrio Godoy de Rosario quedaron conmocionados este jueves tras conocerse un grave caso de abuso sexual contra una perra comunitaria, un hecho que fue registrado en video y derivó en una denuncia formal ante la Policía Ecológica. El episodio ocurrió en la zona de Irurtia al 7900 y tuvo como víctima a “Negra”, una perra conocida y cuidada por quienes viven en el barrio.

Según relataron los vecinos, una mujer fue quien realizó la denuncia luego de advertir la situación. A partir de esa presentación, el animal fue trasladado para su revisión veterinaria y quedó bajo resguardo de la fuerza especializada mientras avanza la investigación judicial.

El médico veterinario Carlos Cossia, quien atendió a la perra, explicó que se trata de un animal geronte, de alrededor de 10 años o más, y confirmó que, si bien su estado general de salud es bueno, presenta signos claros de afectación emocional. “Tiembla permanentemente y se asusta cuando uno se acerca”, describió en un video en sus redes sociales.

Durante los estudios, el profesional constató una lesión vaginal y detalló que se tomaron muestras para detectar la posible presencia de espermatozoides o de bacterias específicas que suelen encontrarse en casos de abuso por parte de personas. Esos análisis serán claves para el avance de la causa.

>> Leer más: Dolor en Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

A partir del material fílmico incorporado a la denuncia, se inició una investigación judicial para determinar la responsabilidad del autor del hecho, que según las primeras informaciones sería un hombre joven en situación de calle, identificado por las imágenes que circulan como prueba.

Qué pasará con la perra

Mientras tanto, Negra permanecerá en tránsito bajo la órbita de la Policía Ecológica. Desde el entorno que interviene en su cuidado informaron que ya hay personas interesadas en adoptarla, con el objetivo de que pueda recuperarse en un entorno seguro y estable luego del episodio de extrema violencia que sufrió.

Noticias relacionadas
La sede de los Tribunales de Reconquista, donde se llevará a cabo la audiencia imputativa por abuso sexual contra un fiscal.

Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

Rosario será sede deuna nueva Marcha Antifascista

Marcha Antifascista en Rosario contra las políticas de Milei: "Sin presupuesto y con odio, no hay democracia"

El aeropuerto de Rosario a pleno

Récord de pasajeros en el aeropuerto de Rosario: hubo más de 71 mil viajeros en enero

Bruno y María Castagno junto a su madre, Sara Ricardo, en la inauguración de su local.

Joyería rosarina inaugura exclusiva tienda en alianza con una diseñadora de peso mundial

Ver comentarios

Las más leídas

Newells vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Lo último

Abuso sexual a una perra en Rosario: qué pena podría enfrentar el agresor de barrio Godoy

Abuso sexual a una perra en Rosario: qué pena podría enfrentar el agresor de barrio Godoy

Denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy

Denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy

Marcha Antifascista en Rosario contra las políticas de Milei: Sin presupuesto y con odio, no hay democracia

Marcha Antifascista en Rosario contra las políticas de Milei: "Sin presupuesto y con odio, no hay democracia"

Récord de pasajeros en el aeropuerto de Rosario: hubo más de 71 mil viajeros en enero

A un mes de su reapertura, el aeropuerto registró muy buenos números en el arranque del año. Buscan sumar nuevas rutas

Récord de pasajeros en el aeropuerto de Rosario: hubo más de 71 mil viajeros en enero
El turismo creció en Rosario un 25% con 150 mil visitantes en enero
La Ciudad

El turismo creció en Rosario un 25% con 150 mil visitantes en enero

Rosario comienza los festejos de carnaval al ritmo de las comparsas en todos los distritos
La Ciudad

Rosario comienza los festejos de carnaval al ritmo de las comparsas en todos los distritos

Nuevo equilibrio inflacionario: por qué los precios ya no bajan en la Argentina
Economía

Nuevo equilibrio inflacionario: por qué los precios ya no bajan en la Argentina

Síndrome del tercer año par

Por Jorge Asís
Política

Síndrome del tercer año par

Denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy
La Ciudad

Denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Defensa y Justicia: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Aldosivi vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

Ovación
Jeremías Ledesma y el privilegio de llegar al centenar de partidos defendiendo el arco de Central
Ovación

Jeremías Ledesma y el privilegio de llegar al centenar de partidos defendiendo el arco de Central

Jeremías Ledesma y el privilegio de llegar al centenar de partidos defendiendo el arco de Central

Jeremías Ledesma y el privilegio de llegar al centenar de partidos defendiendo el arco de Central

Central tiene con qué hacer olas en Mar del Plata, pero está obligado a demostrarlo

Central tiene con qué hacer olas en Mar del Plata, pero está obligado a demostrarlo

Quini 6 Rosario Challenger: Camilo Ugo Carabelli defiende lo suyo con todo y en doble turno

Quini 6 Rosario Challenger: Camilo Ugo Carabelli defiende lo suyo con todo y en doble turno

Policiales
Aberrante: cuatro detenidos en el norte de Santa Fe por atacar sexualmente a un camionero y filmarlo
Policiales

Aberrante: cuatro detenidos en el norte de Santa Fe por atacar sexualmente a un camionero y filmarlo

Secuestraron 13 kilos de cocaína en plena calle que estaban escondidos en dos secarropas

Secuestraron 13 kilos de cocaína en plena calle que estaban escondidos en dos secarropas

El hijo de una víctima de la Triple A denunció al exjuez Bailaque y a un grupo de fiscales

El hijo de una víctima de la Triple A denunció al exjuez Bailaque y a un grupo de fiscales

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados

La Ciudad
Abuso sexual a una perra en Rosario: qué pena podría enfrentar el agresor de barrio Godoy
La Ciudad

Abuso sexual a una perra en Rosario: qué pena podría enfrentar el agresor de barrio Godoy

Denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy

Denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy

Marcha Antifascista en Rosario contra las políticas de Milei: Sin presupuesto y con odio, no hay democracia

Marcha Antifascista en Rosario contra las políticas de Milei: "Sin presupuesto y con odio, no hay democracia"

Récord de pasajeros en el aeropuerto de Rosario: hubo más de 71 mil viajeros en enero

Récord de pasajeros en el aeropuerto de Rosario: hubo más de 71 mil viajeros en enero

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados
Policiales

Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina
La Ciudad

Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina

Somos una gestión pro policía: las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad
Policiales

"Somos una gestión pro policía": las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad

El chivo de Carolina Losada en medio de la polémica por la ropa importada
Política

El "chivo" de Carolina Losada en medio de la polémica por la ropa importada

Juegos Olímpicos de Invierno: escándalo por supuesto agrandamiento de pene de esquiadores
Ovación

Juegos Olímpicos de Invierno: escándalo por supuesto agrandamiento de pene de esquiadores

Taylor Swift lanzó el videoclip de Opalite y sorprendió con un guiño a la Argentina
Zoom

Taylor Swift lanzó el videoclip de "Opalite" y sorprendió con un guiño a la Argentina

Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario
LA CIUDAD

Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur
Policiales

Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur

Tras un viernes de alerta amarillo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana
La Ciudad

Tras un viernes de alerta amarillo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana

Una argentina hizo historia en Pasapalabra España: ganó 2,7 millones de euros
Zoom

Una argentina hizo historia en Pasapalabra España: ganó 2,7 millones de euros

Robo violento: fue a comprar un celular, lo balearon y le quitaron la moto
Policiales

Robo violento: fue a comprar un celular, lo balearon y le quitaron la moto

Paro de colectivos en Buenos Aires: qué pasa en Rosario
Información General

Paro de colectivos en Buenos Aires: qué pasa en Rosario

Una causa social y solidaria enciende la expectativa de un torneo de vóley en Rosario

Por Matías Petisce
La Ciudad

Una causa social y solidaria enciende la expectativa de un torneo de vóley en Rosario

Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta

Por Facundo Borrego
Política

Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta

La Legislatura trazó la hoja de ruta para la renovación de la Corte
Politica

La Legislatura trazó la hoja de ruta para la renovación de la Corte

Una calle de Rosario cambió de nombre y ahora recuerda la Masacre de Napalpí
La Ciudad

Una calle de Rosario cambió de nombre y ahora recuerda la Masacre de Napalpí

Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías
POLICIALES

Anuncian recomposición de sueldos y más cobertura social para policías

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales
Policiales

Caso Luna Zárate: piden información sobre las intervenciones estatales

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL
La Región

Santa Fe: un pitbull mató a Garrafa, el perro comunitario de la UNL

La Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial
Política

La Argentina y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial