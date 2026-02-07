Horror en Rosario: denunciaron el abuso sexual de Negra, una perra comunitaria de barrio Godoy

Ocurrió en Irurtia al 7900. El hecho quedó grabado, fue denunciado ante la Policía Ecológica y la perra, de unos 10 años, quedó en tránsito

Vecinos de barrio Godoy de Rosario quedaron conmocionados este jueves tras conocerse un grave caso de abuso sexual contra una perra comunitaria , un hecho que fue registrado en video y derivó en una denuncia formal ante la Policía Ecológica . El episodio ocurrió en la zona de Irurtia al 7900 y tuvo como víctima a “ Negra ”, una perra conocida y cuidada por quienes viven en el barrio.

Según relataron los vecinos, una mujer fue quien realizó la denuncia luego de advertir la situación. A partir de esa presentación, el animal fue trasladado para su revisión veterinaria y quedó bajo resguardo de la fuerza especializada mientras avanza la investigación judicial.

El médico veterinario Carlos Cossia , quien atendió a la perra, explicó que se trata de un animal geronte , de alrededor de 10 años o más , y confirmó que, si bien su estado general de salud es bueno, presenta signos claros de afectación emocional . “Tiembla permanentemente y se asusta cuando uno se acerca”, describió en un video en sus redes sociales.

Durante los estudios, el profesional constató una lesión vaginal y detalló que se tomaron muestras para detectar la posible presencia de espermatozoides o de bacterias específicas que suelen encontrarse en casos de abuso por parte de personas. Esos análisis serán claves para el avance de la causa.

A partir del material fílmico incorporado a la denuncia, se inició una investigación judicial para determinar la responsabilidad del autor del hecho, que según las primeras informaciones sería un hombre joven en situación de calle, identificado por las imágenes que circulan como prueba.

Qué pasará con la perra

Mientras tanto, Negra permanecerá en tránsito bajo la órbita de la Policía Ecológica. Desde el entorno que interviene en su cuidado informaron que ya hay personas interesadas en adoptarla, con el objetivo de que pueda recuperarse en un entorno seguro y estable luego del episodio de extrema violencia que sufrió.