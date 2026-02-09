Rosario atraviesa un verano con pocos mosquitos: cuáles son los factores de esta temporada

Desde el municipio explicaron las incidencias que determinan un verano con escasez de mosquitos y sin casos de dengue confirmados hasta el momento

A falta de lluvias intensas y copiosas, la novedad es que durante el transcurso de este verano los mosquitos brillaron por su ausencia o apenas se presentaron casos esporádicos. La buena noticia es que no hay casos de dengue en Rosario y tampoco se observan colonias de insectos en demasía en parques y espacios verdes.

Desde la Dirección de Control de Vectores del municipio explicaron los motivos que y las acciones que permitieron trazar este panorama alentador.

Al respecto, el titular del área del municipio, Carlos Tasinato, explicó en declaraciones a La Capital que "las temperaturas altas y humedad favorecen las condiciones para que los mosquitos se reproduzcan y se sostengan las poblaciones. Ahora, si las temperaturas son muy altas como las que hubo, por encima de 30 grados y sin humedad, atenta contra la supervivencia de estos insectos" .

No obstante, aclaró: "No quiere decir que no hay mosquitos, pero hay muchos menos. Sobreviven refugiados en lugares más frescos, dónde haya vegetación frondosa, debajo de parrilleros, por ejemplo, al menos en momentos de mayor insolación".

En tanto, evaluó que de ahora en más habrá que analizar la situación a partir de la últimas lluvias precipitadas durante el atardecer del jueves y la madrugada del viernes. "Para nuestra zona, más o menos, a mitad de febrero suelen volver las lluvias al igual que otoño, que en general registra lluvias y eso favorece al crecimiento de la población", señaló.

Cuál es la estrategia en espacios abiertos

Desde los primeros meses de la primavera, esta dependencia del municipio dependiente de la Secretaría de Ambiente y Espacio Público comenzó a realizar fumigaciones periódicas con el objetivo de controlar la presencia de mosquitos de la especie charquero y cúlex, mientras que la recomendación con respecto a la proliferación del Aedes aegypti estuvo siempre focalizada en la responsabilidad e higiene domiciliaria por tratarse de una especie que predomina en esos ámbitos.

A diferencia del mosquito vector del dengue, zika y chikungunya, la variante de mosquitos cúlex no transmite enfermedades pero tiene como característica principal irrumpir en poco tiempo y en gran número, propiciado por la humedad y las altas temperaturas que pueden registrarse en la ciudad.

Las estrategias de prevención se basan en la intensificación de controles focales en espacios verdes con insecticidas de bajo impacto ambiental y sin residualidad. Se llevan a cabo en todos los distritos, al tiempo que recomiendan a vecinas y vecinos desarrollar prácticas de autocuidado familiar.

imagerepe.jpg Los especialistas aconsejan cubrir con repelente la zona del cuerpo donde más atacan los mosquitos.

Para su reducción, la Dirección de Vectores apunta a disminuir el pico poblacional mediante la técnica de termonebulización en los espacios verdes de la ciudad, lugares donde se encuentra la mayor concentración de mosquitos y que a su vez reciben gran cantidad de gente de forma cotidiana.

Fumigaciones

La técnica que se utiliza desde el municipio incluye un insecticida del grupo químico piretroide, de bajo impacto ambiental y sin residualidad.

Cabe destacar que estas acciones se suman a los trabajos de mantenimiento urbano que la Municipalidad realiza en toda la ciudad: corte de yuyos, desmalezado, control y erradicación de baldíos, tareas de zanjeo e higiene urbana.

Además, explicó que el municipio cuenta con un plan de abordaje integral sobre dengue, que tiene como objetivo trabajar la prevención de la enfermedad transmitida por el aedes aegypti y la detección de posibles reservorios del mosquito transmisor de la enfermedad.

Dicho plan identifica dos momentos clave: el período de brote epidémico (entre noviembre y junio/julio) y el período interbrote (de julio/agosto a noviembre). En cada uno de estos lapsos se proponen tareas e intervenciones a nivel institucional y territorial, identificando áreas responsables y plazos de cumplimiento.

Entre las acciones más importantes se destacan: operativos de bloqueo en las zonas cercanas (nueve manzanas) a los domicilios donde se detectan casos; trabajo de monitoreo con ovitrampas en distintos puntos estratégicos de la ciudad con el objetivo de monitorear dónde los mosquitos colocan sus huevos, detectando de esta manera los puntos en los cuales intensificar otras acciones, y la eliminación de objetos que puedan acumular agua, entre otras medidas.

mosquitos dengue centro rosario.jpeg

De acuerdo al último boletín epidemiológico provincial, durante la actual temporada (desde la semana epidemológica 31 hasta la 04 de 2026) se notificaron en la provincia de Santa Fe 840 casos a los eventos “Dengue” y “Dengue durante la gestación”, de los cuales ninguno se confirmó.

Esto habla del trabajo preventivo realizado por municipio y provincia y las campañas de vacunación también en marcha para prevenir la enfermedad, entre otros factores, dado que durante el mismo período del año pasado, en la provincia se habían diagnosticado 34 casos (uno en Rosario), de los cuales cuatro tenían antecedentes de viaje.