Gabriel Arias y la bronca del hincha de Newell's: "El equipo no transmite lo que debe transmitir"

"Un punto en cuatro fechas es muy bajo, no es lo que queremos. Hay que trabajar, redoblar esfuerzos porque a ninguno nos gusta estar en la situación que estamos", aseveró el capitán de Newell's , Gabriel Arias , haciendo una evaluación de este incómodo comienzo de campeonato, tras la derrota 3 a 2 ante Defensa .

Los silbidos e insultos por parte de los hinchas, son justificados según el experimentado guardameta, que entiende los porqué de esa reacción: "El enojo de la gente es entendible porque el equipo no está transmitiendo lo que tiene que transmitir para que la gente se sienta identificada, entonces hay que trabajar en base a eso".

"Creo que tocamos fondo, pero puede ser peor si vamos a Riestra y no ganamos. Hay que enfocarse en salir lo más rápido posible. El partido que viene tendrá una importancia muy grande para lo que queremos", opinó el ex Racing sobre la frase de Favio Orsi, quien aseguró que la Lepra tocó fondo.

Para salir de esta lamentable realidad, cree que hay que apuntar, por sobre todas las cosas, a un aspecto fundamental: "Hay que dar una verdadera prueba de carácter, ajustar el nivel de detalle al máximo. Necesitamos tener solidez defensiva, soy el primero en hacerme cargo, lo voy a hacer siempre porque lo dije cuando llegué al club".

Arias hizo entonces una autocrítica profunda de la responsabilidad defensiva que le pesa. "Soy el encargado y el responsable de que mis compañeros se sientan con esa confianza, pero hay que sentarse a trabajar como equipo. Esto es el esfuerzo y el trabajo individual, para que lo grupal sea más beneficioso" expresó.

"Cada gol en contra, hoy por hoy es una suma de errores. Si nosotros bajamos ese nivel de error, nos vamos a transformar en un equipo cada vez más sólido. Fíjense que Defensa y Justicia pateó tres veces al arco. También hay que tener en cuenta que tuvimos varias situaciones, por ende, hay que ajustar el nivel de eficacia", indicó con respecto a la derrota del sábado.

Los aspectos para hacerse fuertes

La idea del experimentado arquero es basarse en los aspectos positivos para salir del pozo: "Por momentos fuimos un equipo que hizo un buen trabajo y hay que trabajar sobre esa base. Con la solidez defensiva construís un equipo y hoy no la estamos teniendo. Hay errores puntuales que nos están costando muy caro".

"Hoy solo pensamos en ganar", aclaró Arias, quien cerró la charla agregando y dejando en claro que hay que cambiar sí o sí para el enfrentamiento ante Riestra para cambiar este presente. "Si trabajamos en la semana y después no lo trasladamos a la cancha es muy complicado. Hay que agachar la cabeza, poner el cuerpo en este momento, ajustar lo defensivo y empezar a ganar" cerró.