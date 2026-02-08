La Capital | Política | Milei

Milei profundiza su ataque a la prensa: llamó "mercenario" y "ensobrado" a un periodista rosarino

El presidente apuntó esta vez contra un comunicador rosarino, a quien acusó de recibir pauta oficial. El agravio fue amplificado por referentes libertarios y se suma a una escalada de descalificaciones contra la prensa desde el inicio de su gestión.

8 de febrero 2026 · 15:55hs
El presidente Javier Milei volvió a atacar al periodismo.

El presidente Javier Milei volvió a atacar al periodismo y, como es costumbre, la plataforma elegida fue la red social X. Allí apuntó contra el rosarino Luis Novaresio a quien tildó de "mercenario" y lo llamó "Ensobraresio".

El mandatario compartió un video de "Tipito Enojado", un youtuber libertario que en esta oportunidad atacó a Novaresio acusándolo de recibir pauta oficial en su página web personal.

Milei respaldó la publicación, la compartió y agregó: "Me parece que le pusieron mal el nombre a éste mercenario... debería llamarse: ENSOBRARESIO. Ahora se va entendiendo más su pasión por mentir y ensuciar y no querer que muestren como miente. Está muy sucio y no quiere que te enteres... por eso tanto llanto... VLLC!".

Lo cierto es que este nuevo agravio llega después de que Luis Novaresio apuntara contra la nueva Oficina de Respuesta Oficial y ésta subiera una "respuesta a las inquietudes del periodista" acerca del funcionamiento del nuevo espacio oficial. Respuesta a las inquietudes del periodista Luis Novaresio acerca de esta Oficina

Laje se sumó al ataque a Novaresio

El escritor de extrema derecha Agustín Laje no desaprovechó la oportunidad y también se sumó al ataque al periodista rosarino. "Estoy viendo el sitio web de Luis Novaresio. Está montado sobre una plantilla gratuita de bajísima calidad, mal diseñado y con errores por todos lados. Eso sí: está repleto de propaganda estatal", escribió.

"Tipito Enojado ya mostró la cantidad de pauta que le metió: José C Paz, Aeropuertos, Santiago del Estero, Lotería de Santa Fe, etc. Ahora, acá va lo mejor: según datos de Semrush, el tráfico del sitio de Novaresio es de aprox ¡3mil POR MES! Sus lectores se mantienen en promedio apenas 14 segundos conectados en su sitio. O sea, NO EXISTE. Además, su valor de mercado estimado por esa cantidad de visitas son… 59 dólares!!!".

"¿Ahora entienden por qué ama tanto la pauta estatal? Ningún privado pondría en su sitio web ni un peso. Pero los políticos lo llenan de dinero a cambio de… imagínense. Esto es lo que llamamos PARTIDO DEL ESTADO: una coalición de intereses integrada por políticos, periodistas, intelectuales, empresaurios y artistas que dependen del erario público y viven a costa del contribuyente", concluyó.

Por ahora, Luis Novaresio no se pronunció en relación a estos ataques. Lo cierto es que los ataques de Milei a la prensa ya son una costumbre. De hecho, un estudio realizado por el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) aseguró que, desde que asumió la presidencia, el 70% de los tuits hechos por el mandatario dirigidos a actores del campo mediático contienen agravios y términos despectivos.

el gobierno se busca problemas innecesarios

El gobierno se busca problemas innecesarios

Javier Milei, Luis Caputo y una semana turbulenta por la intervención del Indec y la creación de una cuenta para responderle a periodistas y medios en las redes sociales. 

Milei juega al límite del reglamento para defender su principal activo

romina diez junto a milei: hacia decadas que no venia un presidente para esta fecha a santa fe

Romina Diez junto a Milei: "Hacía décadas que no venía un presidente para esta fecha a Santa Fe"

El palco que compartieron Javier Milei y Maximiliano Pullaro también contó con la presencia de funcionarios del Ejecutivo nacional.

Milei en San Lorenzo: sin protocolo, cercano a la gente y lejos de Pullaro

El tiempo en Rosario: domingo soleado y caluroso antes de la llegada de la inestabilidad

El tiempo en Rosario: domingo soleado y caluroso antes de la llegada de la inestabilidad

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Histórico edificio del centro de Rosario busca inversor tras quedar vacío hace cuatro meses

Los técnicos de Newells tras la nueva caída: El equipo no brinda solidez

Los técnicos de Newell's tras la nueva caída: "El equipo no brinda solidez"

Milei en San Lorenzo: sin protocolo, cercano a la gente y lejos de Pullaro

Milei en San Lorenzo: sin protocolo, cercano a la gente y lejos de Pullaro

Gabriel Arias y la bronca del hincha de Newells: El equipo no transmite lo que debe transmitir

Gabriel Arias y la bronca del hincha de Newell's: "El equipo no transmite lo que debe transmitir"

Almirón no quiere arriesgar: mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

Almirón no quiere arriesgar: mantendría la base titular para el debut de Central en la Copa Argentina

