Comienza este lunes la reconstrucción de bulevar Seguí

La Municipalidad iniciará las obras de repavimentación en el tramo ubicado entre Oroño y Ayacucho con la intervención urbana sobre el cantero central. Hay desvíos en el transporte urbano, y cortes programados al tránsito

8 de febrero 2026 · 21:43hs
La Municipalidad de Rosario comienza este lunes la transformación de bulevar Seguí entre Oroño y Ayacucho, lo que implicará un frente de obras a lo largo de 18 cuadras. Un proyecto integral que refuncionalizará este conector vial de zona sur, que tendrá a nuevo el hormigón en ambos sentidos de la calzada que hoy presenta grietas y baches por doquier. El proyecto contempla su reconstrucción a nivel definitivo en los siete metros de ancho de cada una, con una serie de intervenciones urbanas en los 12 metros que ocupa su tradicional cantero central.

Los trabajos de remoción de las lozas fisuradas implicarán cortes de tránsito a partir de las 7 y por un plazo aproximado de 60 días. A su vez, las líneas del transporte urbano que circulan por el sector modificarán sus recorridos y paradas habituales. La intervención incluirá la reconstrucción de calzada en hormigón, recambio y ampliación de la cañería pluvial, y la reconstrucción de cordones y nueva cuneta de hormigón.

El nuevo bulevar Seguí, por tramos

La obra avanzará por tramos, generando cortes temporales en el tránsito. Las interrupciones a la circulación vehicular se harán ahora en los tramos de Seguí entre Oroño y Dorrego, y en el segmento entre San Martín y Mitre. Los tareas en hormigón requieren tiempos de fraguado y secado para garantizar su durabilidad. Por ello, y para agilizar la ejecución, se trabajará con dos frentes simultáneos: uno que arranca desde San Martín y otro que partirá desde Oroño, ambos en dirección a Paraguay.

De esta forma, estos tramos estarán cerrados al tránsito vehicular durante el período de obra. En paralelo, comenzará la puesta en valor del cantero central del bulevar, entre Oroño y Ayacucho, intervención que abarca 18 cuadras e incorporará nuevas veredas y senderos peatonales, circuitos aeróbicos, estaciones deportivas, juegos infantiles, parquizado y mejoras en áreas verdes e iluminación. Y en estas cuadras hasta Ayacucho también se intervendrá en la traza vial.

Se tratará de un parque lineal desde Oroño a Ayacucho, bajo un plazo de obras de 12 meses lo que también incluirá la reparación y renovación de veredas.

Desvíos en el transporte

Desde este lunes, las líneas del transporte urbano de pasajeros que transitan habitualmente por el sector de bulevar Seguí entre Oroño y San Martín realizarán desvíos en sus recorridos. La línea 128 Roja y Negra modificará una parte de su recorrido en la zona al igual que las líneas 143, 136, 137 Roja, 141, 134 y 135.

Con los obradores ya instalados, el tramo de Oroño a Dorrego a cargo de la concesionaria Obring tendrán la bocacalle y cruce vial de Dorrego liberada en ambas manos, mientras que los cruces de calles, transversales de Balcarce y Moreno quedan cerradas en ambas manos.

Por su parte, la contratista Edeca trabará en la zona de San Martín hasta Mitre con trabajos de excavación y rotura de losas de hormigón. Habrá un corte total en ambos carriles quedando abierto los cruces de Entre Ríos, Corrientes y Paraguay. La obra avanzará por tramos, liberados estos sectores se ejecutará progresivamente.

Integral

En relación a la obra vial, el subsecretario de Obras Públicas del municipio, Juan Manuel Ferrer, indicó que se intervendrá en la reconstrucción de una nueva calzada en hormigón, conservando el ancho actual, con doble sentido de circulación y todas las obras complementarias (desagües, arquitectura, alumbrado y señalización) bocas o cámaras existentes o a ejecutar, así como la ejecución de distintos conductos menores de vinculación de dichas captaciones hidráulicas con la infraestructura existente. Esto incluirá la ejecución de rampas para accesibilidad de las personas con movilidad reducida en las esquinas.

Ferrer explicó que bulevar Seguí representa una de las arterias primarias más importantes del municipio. Actualmente el tramo cuenta con una calzada a nivel definitivo en hormigón, con doble sentido de circulación en 7 metros de ancho cada una, con un cantero central de ancho igual a casi 12 metros. La misma presenta un estado avanzado de deterioro en las losas, con fisuras pronunciadas. “La concreción del proyecto permitiría una rehabilitación a nuevo de las calzadas, conservando el ancho actual del cantero central”, sintetizó el funcionario.

