Trump aseguró que está dialogando con los "más altos mandos" de Cuba y que llegarán a un acuerdo

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos se dan una semana después de su decisión de imponer aranceles a los países que vendiesen petróleo a Cuba

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , aseguró este domingo que su gobierno está dialogando con los "más altos mandos" de Cuba y que considera posible un acuerdo entre ambos países.

Lo cierto es que las declaraciones del mandatario estadounidense se producen una semana después de su decisión de imponerle aranceles a los países que vendiesen petróleo a Cuba, escalando así la tensión entre ambas naciones.

"Cuba es una nación en decadencia. Lo ha sido durante mucho tiempo, pero ahora no tiene a Venezuela para apuntalarla ", subrayó este domingo desde su casa en Mar-a-Lago. " Estamos hablando con los más altos mandos de Cuba . Veremos que pasa".

En ese sentido, Trump expresó su deseo de ayudar a los cubanos radicados en Estados Unidos puedan volver a su país . "Quiero que la gente que vino aquí, que fue tratada horriblemente por Cuba, sea atendida, pueda regresar y hacer lo que tengan que hacer. Tienen familia allá y no han podido verlos en muchos años".

"Así que creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba. Está en mal estado, tiene un problema humanitario", completó el mandatario.

"Cuba no podrá sobrevivir"

El jueves pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, en un intento de agudizar la crisis en la isla que ya se agravó por el corte en el envío de crudo venezolano tras el secuestro de Nicolás Maduro. De esta manera, estableció que Estados Unidos podrá imponer aranceles a los bienes procedentes de países que vendan o proporcionen petróleo a Cuba.

En la orden, el mandatario asegura que el gobierno cubano ha tomado medidas que "perjudican y amenazan" a Estados Unidos, y que se alinea con "grupos terroristas transnacionales y actores adversos al país norteamericano, incluyendo Rusia, China, Irán, Hamás y Hizbulá".

"Parece que no podrá sobrevivir. Cuba no podrá sobrevivir", declaró el mandatario a la prensa horas después de su resolución. Ante la pregunta de si estaba intentando "ahogar" a Cuba, Trump aseguró que esa palabra resulta "muy dura" pero aseguró que el país caribeño es una "nación fallida".

"Hay que sentirse mal por Cuba porque han tratado muy mal a la gente. Tenemos muchos cubanoestadounidenses que fueron tratados muy mal y les gustaría volver", declaró.

Por su parte, el gobierno de Cuba calificó de "fascista" la medida, que en la práctica supone una asfixia energética para la isla, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que buscará "distintas alternativas" para apoyar al pueblo cubano.

El Papa León XIV pidió diálogo entre ambos países

El Papa León XIV pidió este domingo a Cuba y Estados Unidos "un dialogo sincero y eficaz para evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del pueblo cubano", tras el rezo del ángelus en la Plaza de San Pedro.

"He recibido con gran preocupación noticias de aumento tensiones entre Cuba y Estados Unidos, dos países vecinos y me uno al mensaje de los obispos cubanos para promover el diálogo", dijo.

El pontífice estadounidense también pidió que Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, la patrona de Cuba, "proteja y asista a todos los hijos de esta amada tierra".