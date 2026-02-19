Estrenos de cine en Rosario: una comedia argentina, dramas extranjeros y el reestreno de éxitos de taquilla

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 19 de febrero. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas, combinables con la Fiesta del Cine

Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario se renueva con propuestas para todos los gustos. Además, es temporada alta de grandes estrenos internacionales en el marco de la temporada de premios que culmina en marzo con la ceremonia de los Oscar. Es el momento para ver en pantalla grande las películas que vienen circulando en festivales y que serán candidatas a los prestigiosos galardones .

Aunque hoy el mundo del streaming tiene predominancia, la mística del cine no tiene comparación . Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre. Esta semana, además, la Fiesta del Cine busca impulsar las visitas a las salas, con promociones en las entradas y el reestreno de títulos aclamados.

Bradley Cooper dirige su tercera película, esta vez una comedia dramática y agridulce acerca del matrimonio y su decaída, con Will Arnett y Laura Dern como protagonistas. La cinta explora temáticas como la identidad, la complejidad de los vínculos a lo largo del tiempo y la posibilidad de que el amor adopte nuevas formas. Andra Day y el propio Cooper completan el elenco.

Mientras su matrimonio se desmorona, Alex (Arnet) enfrenta la mediana edad y un inminente divorcio, buscando un nuevo propósito en la escena humorística de Nueva York. Mientras tanto, Tess (Dern), confronta los sacrificios que hizo por su familia.

’’La historia del sonido’’ - Estados Unidos. 128 minutos.

Este drama romántico histórico está escrito y dirigido por Oliver Hermanus, y basado en el relato homónimo de Ben Shattuck. La cinta, protagonizada por Paul Mescal y Josh O'Connor, tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine de Cannes de 2025, donde fue nominada a la Palma de Oro.

La historia está ambientada en 1917 y sigue a dos jóvenes estudiantes de música del Conservatorio de Boston que se unen por su pasión mutua por la música folclórica. Unos años después se reencuentran al embarcarse en un viaje de recopilación de canciones por los remansos de Maine.

’’Líbralos del mal’’ - Estados Unidos - (Título original: ‘’Keeper’’). 100 minutos.

El suspenso y el terror psicológico están presentes en la cartelera de este jueves de la mano de ‘’Líbralos del mal’’, una cinta de horror intimista dirigida por Osgood Perkins, conocido por su trabajo en ‘’Longlegs’’, ·"Monkey" y ‘’Gretel & Hansel’’.

Todo comienza cuando una pareja viaja a una cabaña apartada para festejar su aniversario. Cuando él se va repentinamente por una emergencia laboral, Liz (Tatiana Maslany) se enfrenta a una fuerza maligna que revela los horrores del sitio y las fracturas de su vínculo.

’’Lector omnisciente: la profecía’’ - Corea. 117 minutos.

Dirigido por Kim Byung-woo, este romance es una adaptación de la novela web ‘’Omniscient Reader's Viewpoint’’, de Sing Shong.

La película tiene como protagonista a Kim Dok-ja, un oficinista común, con una sola particularidad: durante años fue el único lector fiel de una novela online titulada ‘’Tres formas de sobrevivir al apocalipsis’’. El día que la historia llega a su final, el mundo real comienza a transformarse exactamente como el relato que conoce de memoria. Atrapado dentro de un escenario apocalíptico que reconoce página por página, Dok-ja descubre que su mayor poder no es la fuerza ni el heroísmo, sino el conocimiento total de la historia que ahora debe reescribirse.

’’Entre plumas y picos’’ - China - (Título original: ‘’Goldbeak’’). 94 minutos.

Esta película de aventuras para toda la familia tiene como protagonista a un joven águila y a todo un mundo de aves con sus particularidades.

La historia sigue a un curioso águila criado por gallinas que abandona su hogar para descubrir su verdadera identidad. Pero al encontrar su familia de águilas y su propósito con la Fuerza Emplumada, ignora una siniestra trama que se gesta en la ciudad cercana.

‘’Love’’ - Noruega - (Título original: ‘’Kjærlighet’’). 120 minutos.

Este drama noruego de 2024 dirigido por Dag Johan Haugerud tuvo su paso por distintos festivales y fue cautivando a la crítica internacional. Es la tercera entrada de la trilogía ‘’Sex, Dreams, Love’’ de Hagerud.

La doctora Marianne y el enfermero Tor se conocen fuera del trabajo en un ferry y entablan una conversación. Tras descubrir su enfoque liberal sobre el amor y las relaciones sexuales, Marianne se pregunta si las filosofías de Tor podrían funcionar en su propia vida.

‘’Parque Lezama’’ - Argentina. 115 minutos.

Juan José Campanella estrena la adaptación cinematográfica de su aclamada obra teatral ‘’Parque Lezama’’, un éxito de taquilla basado en ‘’I'm Not Rappaport" de Herb Gardner’. Al igual que la obra original, su versión cinematográfica también está protagonizada por Luis Brandoni y Eduardo Blanco.

La historia narra la improbable pero entrañable amistad que se genera entre dos ancianos con visiones opuestas de la vida, que se encuentran frecuentemente en un banco del parque. Uno de ellos es un histórico militante comunista, mientras que el otro es un partidario de no meterse en los asuntos sociales. Entre risas, ternura y emoción, sus encuentros reflejan la historia y los conflictos de cada personaje.

Reestrenos:

‘’Crepúsculo: Luna nueva’’

En el marco de los re estrenos de las películas de la aclamada saga ‘’Crepúsculo’’, llega ‘’Luna nueva’’, la segunda película de la serie.

En esta cinta, Edward abandona a Bella para protegerla, sumiéndola en una profunda depresión. Su amigo Jacob Black, quien revela que es un licántropo y enemigo de los vampiros, ayuda a Bella mientras ella busca emociones fuertes para “oír” a Edward. A su vez, Bella se enfrenta a la venganza de la vampira Victoria, quien busca matarla; aumentando el peligro y su conexión con Jacob y los hombres lobo.

’’El descenso’’ - Gran Bretaña. 99 minutos.

En su 20º aniversario, la cinta de suspenso dirigida por Neil Marshall, vuelve a la pantalla grande en una versión restaurada en 4K. La historia sigue a seis amigas que se reúnen en una zona montañosa apartada de la ciudad para emprender una expedición a las cavernas. Pero cuando un desprendimiento de rocas las atrapa en las profundidades, lucharán por buscar un escape alternativo mientras son perseguidas por una raza de hambrientos depredadores.

Fiesta del cine

Con la Fiesta del Cine como motivo, los cines volverán a estrenar películas recientes que causaron furor en cartelera.

‘’F1’’ - Estados Unidos. 156 minutos.

Esta película dramática de acción deportiva estadounidense despertó el interés del público y logró diversas nominaciones en la temporada de premios, incluyendo a los premios Oscar. La cinta está dirigida por Joseph Kosinski y protagonizada por Brad Pitt, Javier Bardem, Damson Idris y Kerry Condon.

Sonny Hayes era el fenómeno más prometedor de la Fórmula 1 en la década de 1990, hasta que un accidente en la pista casi acaba con su carrera. Treinta años después, es un corredor nómada a sueldo. Cuando su ex compañero de equipo Rubén Cervantes, propietario de un equipo de Fórumula 1 en dificultades que está al borde del colapso, se pone en contacto, convence a Sonny de regresar a la Fórmula 1 para una última oportunidad de salvar al equipo y ser el mejor del mundo.

‘’El Conjuro 4: Últimos ritos’’ - Estados Unidos - (Título original: “The Conjuring: Last Rites”). 135 minutos.

Dirigida por el icónico de la franquicia Michael Chaves y producida por los creadores de la franquicia James Wan y Peter Safran, ‘’El Conjuro 4: Últimos ritos’’ tuvo su estreno en septiembre de 2025.

Vera Farmiga y Patrick Wilson se reúnen para un último caso como los célebres investigadores paranormales de la vida real, Ed y Lorraine Warren, en una película poderosa y escalofriante que rompe récords en taquilla global. En esta ocasión, la dupla deberá enfrentarse a un demonio que se esconde en la casa de una familia.

‘’Homo Argentum’’ - Argentina. 110 minutos.

En esta comedia dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, Guillermo Francella interpreta a 16 personajes envueltos en sus propias historias satíricas que van de 1 a 12 minutos. Cada uno de estos expone tensiones y dramas muy conocidos para los argentinos, aunque sus creadores aseguran no buscar definir la identidad nacional, sino más bien hacer reír e incomodar.

Así, el espectador se encuentra con narraciones marcadas por componentes como el oportunismo, la idolatría, las aspiraciones, la doble moral, el caos, el sentido del humor, el fútbol, la clase media, la política, la amistad y otras cotidianidades estereotípicas del imaginario argentino. Polémica y discutida, la película logró un gran paso por los cines durante 2025.

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcan el 19 de febrero, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

Estrenos antiguos

“Cumbres borrascosas”: (Romance/Drama) Heathcliff se enamora de Catherine Earnshaw, una mujer de una familia adinerada de la Inglaterra del siglo XVIII. Su romance prohibido pronto se transforma en un intoxicante relato de deseo, amor y locura.

(Romance/Drama) Heathcliff se enamora de Catherine Earnshaw, una mujer de una familia adinerada de la Inglaterra del siglo XVIII. Su romance prohibido pronto se transforma en un intoxicante relato de deseo, amor y locura. “El sonido de la muerte”: (Terror) Un grupo de estudiantes de secundaria encuentra un antiguo Silbato de la Muerte azteca. Al hacerlo sonar, liberan un sonido capaz de invocar a sus propias muertes futuras, que comienzan a cazarlos sin descanso.

(Terror) Un grupo de estudiantes de secundaria encuentra un antiguo Silbato de la Muerte azteca. Al hacerlo sonar, liberan un sonido capaz de invocar a sus propias muertes futuras, que comienzan a cazarlos sin descanso. ''Caminos del crimen'': (Acción) Un ladrón de joyas con una larga lista de crímenes está por llevar a cabo su último gran robo cuando se cruza con una agente de seguros desilusionada y es perseguido por un detective implacable.

(Acción) Un ladrón de joyas con una larga lista de crímenes está por llevar a cabo su último gran robo cuando se cruza con una agente de seguros desilusionada y es perseguido por un detective implacable. “Goat: La cabra que cambió el juego”: (Animación) Will, una cabra con grandes sueños, recibe una oportunidad única para unirse a los profesionales y jugar al Roarball, un deporte de alta intensidad dominado por los animales más rápidos.

(Animación) Will, una cabra con grandes sueños, recibe una oportunidad única para unirse a los profesionales y jugar al Roarball, un deporte de alta intensidad dominado por los animales más rápidos. "Hamnet": (Drama) La historia de amor y pérdida que inspiró la creación de la obra “Hamlet” de Shakespeare. La trama sigue el duelo de Agnes y William tras la muerte trágica de su hijo de 11 años.

(Drama) La historia de amor y pérdida que inspiró la creación de la obra “Hamlet” de Shakespeare. La trama sigue el duelo de Agnes y William tras la muerte trágica de su hijo de 11 años. “El día del fin del mundo: migración”: (Acción) La familia Garrity, superviviente de una catástrofe global, se ve forzada a abandonar la seguridad de su búnker y se embarca en una peligrosa travesía a través del devastado paisaje de Europa en búsqueda de un nuevo hogar.

(Acción) La familia Garrity, superviviente de una catástrofe global, se ve forzada a abandonar la seguridad de su búnker y se embarca en una peligrosa travesía a través del devastado paisaje de Europa en búsqueda de un nuevo hogar. “¡Ayuda!”: (Drama) Cuando un accidente aéreo deja a dos colegas varados en una isla desierta, la dupla (un jefe y una empleada a la que maltrataba) debe superar viejos resentimientos y trabajar en equipo para mantenerse con vida.

(Drama) Cuando un accidente aéreo deja a dos colegas varados en una isla desierta, la dupla (un jefe y una empleada a la que maltrataba) debe superar viejos resentimientos y trabajar en equipo para mantenerse con vida. “Terror en Silent Hill: regreso al infierno”: (Terror) Cuando una carta misteriosa lo convoca nuevamente a Silent Hill, James emprende su viaje decidido a encontrar a su amor perdido. En el pueblo, figuras terroríficas empezarán a hacer sus inquietantes apariciones y llevarán a James a cuestionar su nivel de cordura.

(Terror) Cuando una carta misteriosa lo convoca nuevamente a Silent Hill, James emprende su viaje decidido a encontrar a su amor perdido. En el pueblo, figuras terroríficas empezarán a hacer sus inquietantes apariciones y llevarán a James a cuestionar su nivel de cordura. "Marty Supremo": (Drama) En los años cincuenta, Marty Mauser es un joven soñador decidido a consagrarse en el tenis de mesa, un deporte que nadie toma en serio. Poco a poco, su sueño termina arrastrándolo a un mundo de codicia, apuestas clandestinas y peligro.

(Drama) En los años cincuenta, Marty Mauser es un joven soñador decidido a consagrarse en el tenis de mesa, un deporte que nadie toma en serio. Poco a poco, su sueño termina arrastrándolo a un mundo de codicia, apuestas clandestinas y peligro. "Bob Esponja La Película: En busca de los pantalones cuadrados": (Animación) Desesperado por ser un gigante, Bob Esponja se propone demostrar su valentía al Sr. Cangrejo siguiendo al Holandés Volador, un misterioso pirata fantasma aventurero.

(Animación) Desesperado por ser un gigante, Bob Esponja se propone demostrar su valentía al Sr. Cangrejo siguiendo al Holandés Volador, un misterioso pirata fantasma aventurero. “La empleada”: (Suspenso) Una joven está decidida a comenzar su nueva vida como empleada doméstica de una pareja adinerada. Aunque todo parece perfecto al comienzo, de a poco ese trabajo se va convirtiendo en un oscuro laberinto de secretos, engaños y obsesiones que pondrán a prueba su cordura y su vida.

(Suspenso) Una joven está decidida a comenzar su nueva vida como empleada doméstica de una pareja adinerada. Aunque todo parece perfecto al comienzo, de a poco ese trabajo se va convirtiendo en un oscuro laberinto de secretos, engaños y obsesiones que pondrán a prueba su cordura y su vida. "Avatar: fuego y cenizas": (Ciencia ficción) El conflicto en Pandora se intensifica cuando la familia de Jake y Neytiri se encuentra con una nueva y agresiva tribu Na'vi.

(Ciencia ficción) El conflicto en Pandora se intensifica cuando la familia de Jake y Neytiri se encuentra con una nueva y agresiva tribu Na'vi. “Zootopia 2”: (Aventuras) La dupla de detectives conformada por Judy Hopps y Nick Wilde se encuentra tras la pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales.

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

Por la Fiesta del Cine, la semana que va desde el jueves 19 hasta el miércoles 25 de febrero ofrecerá entradas a $4.000 para cualquier función en 2D y 3D, mientras que los demás formatos también ofrecerán descuentos.

Otro de los beneficios más importantes es el que ofrece La Capital a los suscriptores de su Tarjeta de Beneficios. Quienes cuenten con esta membresía podrán gozar de:

2x1 en Cines del Centro

2x1 en Hoyts

2x1 en Cinépolis

30% de descuento en Nuevo Monumental

Los beneficios se encuentran disponibles todos los días, para todas las funciones y abonando con cualquier medio de pago.

Quienes todavía no son parte, pueden solicitar su Tarjeta de Beneficios La Capital en su sitio web oficial, armando el plan que mejor se ajuste a los propios deseos y posibilidades.