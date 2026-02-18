La Capital | La Ciudad | Choque

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y denuncian que un conductor se fugó

Juan José Cisnero falleció cerca de la medianoche en la zona sudoeste, donde fue embestido por el chofer de un camión

18 de febrero 2026 · 07:24hs
El choque ocurrió cerca de uno de los acceso a la avenida Circunvalación.

El choque ocurrió cerca de uno de los acceso a la avenida Circunvalación.

La policía rosarina confirmó este martes la muerte de un motociclista en avenida Circunvalación. El reporte preliminar indica que estuvo involucrada en un choque con un camión y el segundo conductor involucrado escapó después del siniestro vial en la zona sudoeste.

Según fuentes oficiales, la víctima fue atropellada alrededor de las 23.30 en inmediaciones del cruce con bulevar Avellaneda. En primera instancia no había otras personas lesionadas como consecuencia del impacto.

La Policía de Acción Táctica (PAT) fue a investigar el incidente y confirmó que el hombre de 36 años había fallecido en el acto. Por entonces, el chofer del segundo vehículo ya se había retirado del lugar.

¿Qué se sabe del choque fatal en Circunvalación?

La denuncia radicada en jurisdicción de la comisaría 32ª indica que el camionero embistió al motociclista en el cruce de Circunvalación y Doctor Vicente Medina. Se trata de la calle paralela a Avellaneda, al oeste de las vías del ferrocarril.

Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) corroboró que Juan José Cisnero no había sobrevivido a la colisión. Previamente, un grupo de personas había intentado ayudarlo y un testigo dio la primera declaración que apuntaba hacia el conductor de un transporte de carga.

La víctima fatal iba manejando una Honda Wave negra y fue identificada rápidamente por las autoridades. El vehículo quedó dañado después del impacto y los primeros reportes sugieren que el conductor circulaba sin acompañantes.

>> Leer más: Circunvalación: denuncian que las obras de rehabilitación son insuficientes

En el inicio del procedimiento, los agentes de las fuerzas de seguridad provinciales se encargaron de desviar el tránsito para inspeccionar la zona y reconstruir lo ocurrido. En esta instancia ya se había constatado la muerte de Cisnero, aunque no había pistas sobre cómo se había producido el choque fatal.

A primera hora del día siguiente, la policía confirmó el deceso. En tanto, las autoridades seguían trabajando para identificar al camionero involucrado en el siniestro vial ocurrido sobre uno de los accesos a la ciudad.

Noticias relacionadas
Las rodados que se presentaron días pasados en el parque Urquiza.

Suman nuevos móviles y equipamiento para reforzar el control en el espacio público

Un proyecto quiere quitarle la exclusividad a la cooperativa de los maleteros de la Terminal.

Una concejala libertaria insiste con desregular la actividad de los maleteros en la terminal

el tiempo en rosario: otra vez alerta amarillo por posibles tormentas

El tiempo en Rosario: otra vez alerta amarillo por posibles tormentas

aparecio en el balneario la florida un yacare de mas de un metro y medio de largo

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Ver comentarios

Las más leídas

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: La gente la está pasando mal

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: "La gente la está pasando mal"

Lo último

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y denuncian que un conductor se fugó

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y denuncian que un conductor se fugó

Suman nuevos móviles y equipamiento para reforzar el control en el espacio público

Suman nuevos móviles y equipamiento para reforzar el control en el espacio público

La Asociación Rosarina de Básquet ya tiene a los equipos participantes en el año de su centenario

La Asociación Rosarina de Básquet ya tiene a los equipos participantes en el año de su centenario

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y denuncian que un conductor se fugó

Juan José Cisnero falleció cerca de la medianoche en la zona sudoeste, donde fue embestido por el chofer de un camión

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y denuncian que un conductor se fugó
Una concejala libertaria insiste con desregular la actividad de los maleteros en la terminal

Por Matías Petisce
La Ciudad

Una concejala libertaria insiste con desregular la actividad de los maleteros en la terminal

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo
La Ciudad

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

El tiempo en Rosario: otra vez alerta amarillo por posibles tormentas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: otra vez alerta amarillo por posibles tormentas

Suman nuevos móviles y equipamiento para reforzar el control en el espacio público
La Ciudad

Suman nuevos móviles y equipamiento para reforzar el control en el espacio público

Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30 % durante febrero
La Ciudad

Números de carnaval: el turismo en Rosario creció un 30 % durante febrero

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Cumbia con famosos y una torta gigante: así celebró Di María sus 38 años

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: La gente la está pasando mal

La CGT Rosario adhiere al paro nacional: "La gente la está pasando mal"

Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle

Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle

Ovación
Newells no muestra un estilo definido y hay cambios de nombres sin que nada cambie

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's no muestra un estilo definido y hay cambios de nombres sin que nada cambie

Newells no muestra un estilo definido y hay cambios de nombres sin que nada cambie

Newell's no muestra un estilo definido y hay cambios de nombres sin que nada cambie

El sueño de la defensa del título mundial con Angelito en cancha

El sueño de la defensa del título mundial con Angelito en cancha

Escándalo en Real Madrid-Benfica: Vinícius dijo que un argentino le dijo mono

Escándalo en Real Madrid-Benfica: Vinícius dijo que un argentino le dijo "mono"

Policiales
Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle
Policiales

Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga

Un chico de 11 años recibió un disparo en una pierna en tiroteo en zona sudoeste

Un chico de 11 años recibió un disparo en una pierna en tiroteo en zona sudoeste

La Ciudad
Choque en Circunvalación: murió un motociclista y denuncian que un conductor se fugó
La Ciudad

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y denuncian que un conductor se fugó

Suman nuevos móviles y equipamiento para reforzar el control en el espacio público

Suman nuevos móviles y equipamiento para reforzar el control en el espacio público

Una concejala libertaria insiste con desregular la actividad de los maleteros en la terminal

Una concejala libertaria insiste con desregular la actividad de los maleteros en la terminal

El tiempo en Rosario: otra vez alerta amarillo por posibles tormentas

El tiempo en Rosario: otra vez alerta amarillo por posibles tormentas

Arqueólogos habrían hallado huesos de los elefantes del cartaginés Aníbal
Información General

Arqueólogos habrían hallado huesos de los elefantes del cartaginés Aníbal

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín
LA CIUDAD

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín

MasterChef: la sorpresiva decisión del jurado de cara a la final
Zoom

"MasterChef": la sorpresiva decisión del jurado de cara a la final

Concejo: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes
La Ciudad

Concejo: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga
POLICIALES

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga

Funes: dijo que se quedó dormirdo y volcó en la autopista a Córdoba
LA REGION

Funes: dijo que se quedó dormirdo y volcó en la autopista a Córdoba

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana
Policiales

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza y qué significa el Caballo de Fuego
Información General

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza y qué significa el Caballo de Fuego

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario
Policiales

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario

Paro general de la CGT sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 
Política

Paro general de la CGT sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 

El podio de Newells: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en el penal

Por Rodolfo Parody
Ovación

El podio de Newell's: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en el penal

Clamor en las redes por Di María en la selección: Hay que ir a convencerlo
Ovación

Clamor en las redes por Di María en la selección: "Hay que ir a convencerlo"

El Acuario del Río Paraná celebra ocho años: entrada gratis, feria y Mamita Peyote
La Ciudad

El Acuario del Río Paraná celebra ocho años: entrada gratis, feria y Mamita Peyote

Ley de municipios de Santa Fe: la Legislatura tiene más de 200 puntos en revisión
Política

Ley de municipios de Santa Fe: la Legislatura tiene más de 200 puntos en revisión

Carnaval en Brasil: ritmo, festejos y tensiones políticas en la antesala electoral
El Mundo

Carnaval en Brasil: ritmo, festejos y tensiones políticas en la antesala electoral

Rosario avanza con la renovación del alumbrado público
La Ciudad

Rosario avanza con la renovación del alumbrado público

Tras el oro histórico para Brasil, Pinheiro Braathen no pudo ir por otra medalla
Ovación

Tras el oro histórico para Brasil, Pinheiro Braathen no pudo ir por otra medalla

El mal tiempo derrumbó uno de los íconos románticos del sur de Italia
Información General

El mal tiempo derrumbó uno de los íconos románticos del sur de Italia