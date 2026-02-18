Choque en Circunvalación: murió un motociclista y denuncian que un conductor se fugó

Juan José Cisnero falleció cerca de la medianoche en la zona sudoeste, donde fue embestido por el chofer de un camión

El choque ocurrió cerca de uno de los acceso a la avenida Circunvalación.

La policía rosarina confirmó este martes la muerte de un motociclista en avenida Circunvalación . El reporte preliminar indica que estuvo involucrada en un choque con un camión y el segundo conductor involucrado escapó después del siniestro vial en la zona sudoeste.

Según fuentes oficiales, la víctima fue atropellada alrededor de las 23.30 en inmediaciones del cruce con bulevar Avellaneda . En primera instancia no había otras personas lesionadas como consecuencia del impacto.

La Policía de Acción Táctica (PAT) fue a investigar el incidente y confirmó que el hombre de 36 años había fallecido en el acto . Por entonces, el chofer del segundo vehículo ya se había retirado del lugar.

La denuncia radicada en jurisdicción de la comisaría 32ª indica que el camionero embistió al motociclista en el cruce de Circunvalación y Doctor Vicente Medina . Se trata de la calle paralela a Avellaneda, al oeste de las vías del ferrocarril.

Personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) corroboró que Juan José Cisnero no había sobrevivido a la colisión. Previamente, un grupo de personas había intentado ayudarlo y un testigo dio la primera declaración que apuntaba hacia el conductor de un transporte de carga.

La víctima fatal iba manejando una Honda Wave negra y fue identificada rápidamente por las autoridades. El vehículo quedó dañado después del impacto y los primeros reportes sugieren que el conductor circulaba sin acompañantes.

En el inicio del procedimiento, los agentes de las fuerzas de seguridad provinciales se encargaron de desviar el tránsito para inspeccionar la zona y reconstruir lo ocurrido. En esta instancia ya se había constatado la muerte de Cisnero, aunque no había pistas sobre cómo se había producido el choque fatal.

A primera hora del día siguiente, la policía confirmó el deceso. En tanto, las autoridades seguían trabajando para identificar al camionero involucrado en el siniestro vial ocurrido sobre uno de los accesos a la ciudad.