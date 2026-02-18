Se viene otra Noche de Museos Abiertos: actividades espacio por espacio

Rosario se prepara para la tercera edición de la Noche de los Museos Abiertos edición verano . Diversos espacios públicos y privados de la ciudad abrirán sus puertas con actividades y horarios especiales, invitando a la ciudadanía a explorar “el patrimonio cultural bajo una nueva luz” . El evento será este viernes 20 de febrero, desde las 19 hasta la medianoche, con entrada libre y gratuita.

La jornada “invita a que cada espacio se transforme en un territorio activo, de exploración y descubrimiento, donde el público participe, se apropie, dialogue y disfrute”. De esta manera, calles, parques, museos y espacios culturales se conectan en tres circuitos: Circuito del Parque, Circuito del río y Circuito del Centro.

- Museo Diario La Capital (Sarmiento 763). Único en su tipo en toda Latinoamérica y parte fundamental del patrimonio histórico y cultural de la ciudad, invita a descubrir las memorias del diario con mayor continuidad editorial de la historia nacional, conocer su edificio de valor patrimonial, recorrer el mundo de la prensa escrita y apreciar la maquinaria utilizada para su producción desde su primera edición en 1867 hasta la actualidad.

En esta jornada nocturna el museo del diario propone: Tema libre, una intervención realizada con el papel proveniente de las bobinas con las que habitualmente se imprime La Capital que busca despertar la memoria lúdica de los visitantes. A través de esta acción se busca que el público participe de forma activa de una experiencia que les permita reflexionar y e interrogarse sobre el juego. Barra y música en vivo.

- Biblioteca Argentina Dr. Juan Álvarez (Pasaje Dr. Álvarez 1550/Presidente Roca 731). Participa con su propuesta “Edición Carnaval”. Desde las 18, en el ingreso por el Pasaje Doctor Álvarez, se proyectarán fotografías referidas al carnaval de autoría de Agustín Ciotta. A las 20, Murga y Flores actuará en la Sala de lectura Alfredo Lovell. A las 21, en el patio de entrada habrá música a cargo de DJ Wayra. Barra a cargo de Botánica Bar.

- Teatro El Círculo (Laprida 1223). Se podrá visitar el Museo de Arte Sacro Eduardo Barnes, ubicado en las catacumbas del Teatro El Círculo, donde se resguardan más de cien piezas que conforman los originales en yeso de la obra religiosa del escultor rosarino.

- Centro Cultural Parque España. De 19 a 21, habrá un encuentro junto a La liga del collage en el marco de la muestra “Los túneles del tiempo. La impronta española en Rosario”. Musicaliza DJROMANCE. Las personas que deseen participar podrán recorrer la muestra y trabajar en un collage colectivo. Para esto se solicita asistir con materiales como revistas, papeles, stickers, plasticola y tijera. No hace falta tener experiencia previa.

- Arte Galería (Pasaje Pan Local 14). A las 19, habrá un laboratorio abierto al dibujo y a la

La actividad plantea una dinámica colectiva inspirada en el juego del cadáver exquisito, donde cada participante inicia o continúa un dibujo o texto, promoviendo la creación compartida y derribando las barreras del “no sé dibujar” o “no sé escribir”. Las personas participantes contarán con materiales convencionales y tintes naturales elaborados por la artista Virginia Stepancich. La propuesta, pensada para todas las edades, convierte el espacio en un territorio vivo de exploración e intervención, donde el público deja de ser espectador para transformarse en protagonista del proceso creativo.

- Casa Vanzo Wernicke (Cochabamba 2010). De 19 a 21, en la planta baja, habrá un montaje abierto al público y venta de las producciones realizadas en el Taller artístico de acción colectiva “Militando el cualquierismo”, guiado por Virginia Negri realizado en CVW. De 21 a 22.30, en la terraza, tendrá lugar “Susurrante”, una lectura performática de textos poéticos, literarios, artísticos. Dispositivo a cargo de Lequi (Martín Moreno). Desde las 22.30 hasta la medianoche, habrá set de vinilos a cargo de Iva y Ani (Ivana Rough y Anabel Martin). Durante toda la jornada, en el entrepiso funcionará un stand de la Librería de la Editorial Municipal de Rosario con una selección de títulos curados especialmente para esta jornada. Barra de La Malinche.

- Bolsa de Comercio Rosario (Córdoba 1402). Desde las 19, se propone un recorrido lúdico y participativo por su emblemático edificio institucional, invitando al público a descubrir su patrimonio arquitectónico, artístico e histórico a través del juego.Durante la visita, las guías brindarán consignas y herramientas que transforman la experiencia tradicional en una dinámica de exploración, donde los asistentes podrán interactuar con los espacios mientras conocen la historia de la institución y su vínculo con el desarrollo de la ciudad.

La propuesta incluye actividades especialmente pensadas para infancias, con materiales como dibujos para colorear, crucigramas y juegos de búsqueda de objetos, favoreciendo el aprendizaje y la participación activa. De este modo, el recorrido convierte la circulación por el edificio en una experiencia colectiva que recupera el juego como herramienta para acercarse al patrimonio cultural.

- Museo Gallardo (SanLorenzo 1949). Desde las 19 y hasta medianoche, habrá actividades dentro del Museo que dialogarán con la Plaza Cívica y la Sede de Gobierno. Estos espacios se podrán recorrer de manera continua, con activaciones relacionadas al patrimonio natural, científico e histórico. La Plaza Cívica será el lugar para disfrutar de propuestas gastronómicas, Dj sets y música en vivo. En el interior de la Sede de Gobierno, podrá visitarse "Carrasco y el primer censo de Santa Fe (1887)", un montaje expositivo a cargo del equipo del Museo Marc, mientras que en el interior del Museo Gallardo se realizarán recorridos por las nuevas muestras. A



Allí los integrantes de las distintas áreas junto al equipo de Residentes Culturales, desplegarán una serie de dispositivos para explorar, sentir y aprender sobre la biodiversidad santafesina. Habrá recorridos por la colección de Megafauna, Historia de un Pozo, Stand de Arqueología y actividades para las infancias.



Mientras todo esto sucede, la artista visual China del Río pintará en vivo el mural Ecos de una cartografía, Biodiversidad Santafesina. También se presentará Veredas Dúo, dupla musical que revisita, a través de versiones propias, canciones de Fito Páez, la Trova y otros grandes referentes de la música de la ciudad.

- Museo Castagnino (Av. Pellegrini 2202). Desde las 19 a la medianoche, se podrán visitar las exposiciones: “Argentina. Grupo Mondongo”, “Juan B. Castagnino. El coleccionista ejemplar”, “Exposición emocional de Silvia Lenardón”, “De la ilusión a la luz. Notas oníricas y abstracción en la pintura de Juana Butler” y “No sabemos quiénes son. Virginia Chouhy+Schiavoni”. Además, habrá un punto de exploración, juego y experimentación para infancias. A las 20.45, tendrá lugar un recorrido inclusivo con intérprete de lengua de señas y audiodescripciones en vivo.

También habrá música electro pop por DJ Sustant. Barra gastronómica y de tragos a cargo de Chichilo's.

- Cultural Fontanarrosa (Plaza Montenegro, San Luis y San Martín). A las 19, se inaugura “Pueden parecer poemas”, una muestra que cuenta con la curaduría de Belén Rímini, Catalina Silvetti y Pablo Silvestri. A partir de la recuperación del emblemático mural "Desde el origen" de Mele Bruniard, esta intervención se pregunta por la forma en que resuenan ciertos mitos fundacionales en nuestra contemporaneidad. Participan: Macarena Valdivia, Paula Barton, María Julia Gimenez, Cristian Aguilar, Lucio Paternó, Noelia Mansilla, Lohana Del Otero y Alma Andrada.

A las 20, en la explanada comenzará el show de “Venga, sirvasé”, un proyecto musical con impronta gastronómica que combina boleros, tangos y clásicos de la música latinoamericana.

A las 21, el cierre musical de la noche contará con la presentación de Mery San Dámaso, cantante y compositora rosarina, participante de La Voz Argentina 2025.

- Museo Histórico Dr. Julio Marc (Parque Independencia). El espacio se encuentra actualmente en obras de ampliación y refacción. Por este motivo, las actividades especiales se realizarán en la explanada, de 19 a la medianoche. Allí se desarrollará “Obrador de Ideas”, una invitación a conocer la historia de la institución ydel edificio, así como el presente de las obras. Desde las 19, habrá una transmisión en vivo junto a la periodista Jimena Lopérgolo en la que el público podrá aportar ideas para el futuro del Marc.



Además, la música se hará presente con una jam de jazz a cargo de Mauro Parrino (batería), Lucio De Rosa (teclado), Natanael Lencina (saxo), Ale Gamba (bajo) y Manuel Fuertes (trompeta). Como buena jam, al quinteto podrán sumarse músicos de entre el público dispuestos a improvisar y ser parte del espectáculo. Para quienes gusten llevarse un recuerdo original, La estampa pretérita imperfecta estará serigrafiando objetos -como remeras, totes o láminas que el público lleve al stand- con una ilustración por la Noche de Museos (realizada especialmente por Manasseri Depetris). Durante toda la jornada habrá una barra de comidas y bebidas a cargo del bar Bon Scott.

- Museo Macro (Oroño y el río). La propuesta es una recorrida especial por las 30 obras que conforman el 78 Salón Nacional de Rosario, abarcando las 7 salas expositivas del museo (piso 1,2,3,4,6 y 7). También se activará la barajamacro del Salón, un dispositivo lúdico diseñado por el equipo de experienciamacro que estará disponible en zona amig( ) - piso 5. De 19 a 20, habrá recorrido inclusivo con intérpretes de lengua de señas y audiodescripciones en vivo (no hace falta inscripción previa).

A partir de las 20, habrá Dj set y arreglos de trompeta en vivo de la mano de Amabeat, en la terraza de planta baja.

- Plaza San Martín. El espacio público se transformará en un gran recorrido museístico con pinturas, esculturas, performances, instalaciones y objetos de coleccionismo. Artistas plásticos locales contemporáneos realizarán intervenciones y pinturas en vivo, propiciando un diálogo directo e interactivo con el público. El recorrido tendrá como eje el monumento central de la plaza, que cobrará especial protagonismo con su iluminación, rodeado de fotografías y obras que revalorizan imágenes de Rosario. También habrá un taller de arte y reciclado para infancias, y esculturas de carácter circense que funcionarán como instalaciones artísticas. Una noche para redescubrir la plaza como museo a cielo abierto y celebrar, en comunidad, el arte y la identidad cultural de la ciudad.

- Museo de la Memoria (Córdoba 2019). La propuesta especial bajo la consigna “Juego” invita a recorrer el espacio desde dispositivos participativos vinculados a la memoria y los derechos humanos.

Durante la jornada se desarrollará “Acertijos”, un recorrido interactivo basado en pistas distribuidas en distintas salas del museo, donde el público podrá descubrir palabras y frases relacionadas con las temáticas que atraviesan la institución. Al finalizar, quienes participen podrán escribir una frase en una pizarra colectiva. También se presentará “Búsqueda”, un dispositivo lúdico desarrollado por Natalia Holland que propone trabajar con diferentes materiales para construir una historia o frase final a partir de la exploración y la creación colectiva.

Además, habrá una mediateca con videojuegos desarrollados por estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario y música en la terraza a cargo de DJ Coloü.

- Museo de la Ciudad Wladimir Mikielievich (Blvd. Oroño 2361). La muestra Orígenes en el Museo de la Ciudad vuelve a brillar en esta Noche de Museos Abiertos. Esta producción del equipo del Museo, junto con el asesoramiento de profesionales locales en historia, es una reconstrucción que presenta distintos momentos acontecidos en Rosario a lo largo de su historia.

También habrá actividades para las infancias de la mano de "Descubrir Rosario", una invitación al juego, para despertar la curiosidad, explorar los espacios del museo, descubrir personajes y la historia de nuestra ciudad. Una forma de conocer Rosario de una manera divertida y lúdica.

A las 19.30, habrá “Parque Explorado Nocturno” un recorrido especial por el Parque de la Independencia, donde se profundizará en las donaciones y obsequios hechos en los festejos del Bicentenario de Rosario y como moldearon la ciudad que hoy conocemos. Se visitará también el monumento a Manuel Belgrano que fue durante varios años el lugar central de celebraciones vinculadas a nuestra bandera nacional. Se recomienda llevar linternas.

A partir de las 20.30, habrá DJ Set (en la galería exterior del Museo) de Andrea Giammaria.

- Escaparate de Colecciones (Dorrego 2189). El Museo de la Ciudad propone este novedoso espacio, donde se exhiben colecciones de objetos de la vida cotidiana y de la historia de Rosario, reunidas en un original espacio que pone en valor la memoria material de la ciudad. Este paseo cultural busca conectar la historia de la ciudad con la gente y el barrio, a través de tres vidrieras donde se exhibe una selección de objetos patrimoniales, imágenes e instalaciones visuales.

- Museo del Deporte Santafesino (Ayacucho 4800). Tendrá un horario especial de 18 a 22. Durante el evento, los visitantes podrán realizar recorridos guiados por las distintas salas que homenajean a las glorias del deporte de la región. Además, se encontrarán con una serie de actividades lúdicas en la explanada, entre las que se destacan: grupos musicales en vivo, feria de emprendedores de objetos deportivos, DJs, y una activación especial de los Juegos Suramericanos 2026 junto a Capi, su mascota oficial. Para que la noche sea completa, habrá propuestas gastronómicas con diversas comidas y bebidas, y un stand de la Cámara del Helado Artesanal de Rosario.

- Museo Estévez (Santa Fe 748/San Lorenzo 753). La propuesta incluye una mascarada veneciana, con personajes caracterizados que recorrerán el museo y sus alrededores, invitando al público a sumergirse en una experiencia inspirada en la tradición festiva de Venecia. Además, habrá barra de bebidas y propuestas gastronómicas para acompañar la jornada.

- Museo de la Salud (Rioja 825). El Museo de la Salud consta de 32 vitrinas, cada una con una especialidad con instrumentales antiguos desde 1850 en adelante, sillones de partos y otros aparatos antiguos oftalmologicos. Fue fundado el 3 de diciembre de 2015, en el día del Médico.

- Casa del Tango (Arturo Illia 1750, España y el río). Milonga Abierta. La actividad comienza a las 20 con la proyección de dos películas programadas en el ciclo de Cine de Verano "Historias de Tango". Este viernes se presentan “Me llamo Tango. Rodolfo Cholo Montironi” (documental de 50 minutos realizado en 2006 por Luis Prato) y “Un tango para Rachel” (ficción de 24 minutos realizada en 2025 por Lea Kalisch). A las 21.30, comienza la milonga musicalizada por el Tango DJ Martín Concha Méndez.

La programación se completa con propuestas del Centro de Expresiones Contemporáneas (CEC), Estación Embarcaderos, el Museo Cementerio El Salvador, el Palacio Municipal, el Monumento Nacional a la Bandera, la Terminal Puerto Rosario, la Casa del Artista Plástico, Rosario por Conocer en Rectorado de la UNR, el Conjunto Pro Música de Rosario, la Iglesia Anglicana San Bartolomé, el Espacio Cultural Fraternitas/UCSF, la Fundación Usina Social, la Peña Fotográfica Rosarina, Sala Reflejos, el Club Suizo de Rosario, la Biblioteca Popular Primera Ambiental y Ecológica de Rosario, la Fundación Federada 25 de Junio, Beatmemo, la Sociedad Filantrópica Unión y la Unidad Penitenciaria N.º 3.