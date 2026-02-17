La Capital | Policiales | muerte

Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle

La policía encontró el cuerpo dentro de un local del Banco Nación, aunque no pudieron establecer la causa del fallecimiento de inmediato

17 de febrero 2026 · 17:42hs
La muerte se confirmó este lunes a la mañana en Santa Fe al 3100.

Foto: Maxi Klanjscek.

La muerte se confirmó este lunes a la mañana en Santa Fe al 3100.

Vecinos de las facultades de Odontología y Ciencias Médicas se sorprendieron este martes al advertir que había una mancha de sangre seca que llevaba más de 24 horas sin limpieza en la sala de un cajero automático. Se trata del rastro de la muerte de un hombre en situación que calle, un caso aún no esclarecido.

La policía comenzó a investigar el episodio el último lunes a la mañana, cuando recibieron la denuncia sobre la presencia del cuerpo en un local ubicado sobre Santa Fe al 3100. Al día siguiente todavía quedaban allí algunas de las pertenencias de la persona fallecida.

A pesar de los rastros de sangre, voceros de las fuerzas de seguridad provinciales aclararon que no había indicios concretos de un asesinato frente al bulevar Francia. Dada la situación, la Justicia provincial ordenó el traslado del cadáver para realizar la autopsia y tratar de determinar cómo se produjo el deceso.

Una muerte dudosa frente a un cajero automático

Aunque ya había pasado un día entero desde que la Policía de Investigaciones (PDI) hizo el operativo correspondiente para buscar evidencia, en el pequeño local del Banco de la Nación Argentina (BNA) aún podían verse rastros de sangre a la mañana. También había otras pertenencias del hombre que murió allí antes del amanecer del primer feriado de carnaval.

Cajero automático Santa Fe 3100 1
La policía rosarina comenzó a investigar la muerte de un hombre en situación de calle el lunes 16 de febrero de 2026, cuando hallaron su cuerpo en local con cajero automático ubicado sobre Santa Fe al 3100.

La policía rosarina comenzó a investigar la muerte de un hombre en situación de calle el lunes 16 de febrero de 2026, cuando hallaron su cuerpo en local con cajero automático ubicado sobre Santa Fe al 3100.

"Nadie vino a limpiar el cajero. Hay una frazada que usaba para dormir en el piso y algo de ropa. Me llama la atención eso" comentó un vecino consultado por LT8. Previamente comentó que conocía al dueño de esos elementos: se llamaba Carlos y sus familiares no viven lejos del lugar. Los agentes a cargo de atender la denuncia llegaron entre las 9 y las 10 de la mañana. El cuerpo fue retirado alrededor de las 15.

>> Leer más: Crimen de Agustín Rojas: imputaron al presunto autor del asesinato tras ser detenido en Victoria

A pocos metros de la vereda de la calle Santa Fe también había quedado una bolsa de consorcio colgada sobre la baranda. Este objeto fue colocado a la misma altura del sitio donde estaba el cadáver.

El vecino que volvió al cajero el día después del operativo policial comentó que Carlos "siempre pasaba y saludaba a todos" en la zona de la Facultad de Odontología. Incluso apuntó que tenía epilepsia. "Se ve que le agarraron convulsiones y nadie lo pudo ayudar", comentó a modo de hipótesis.

Al cabo del procedimiento, la policía dejó la evidencia hallada y el resultado de las primeras medidas en manos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), sin evidencia compatible con un homicidio doloso. A partir del reporte de muerte dudosa, los investigadores aguardaban el resultado de estudios complementarios de la autopsia para esclarecer el caso.

