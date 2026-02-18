Puente Gallego: acusados de acordar una compra por Facebook y asaltar a la vendedora

Un chico y una chica, ambos de 21 años, fueron imputados de robarle mercadería por un valor de 250 mil pesos a una mujer con quien habían acordado la compra

Un hombre y una mujer, ambos de 21 años, fueron imputados por asaltar a una mujer a la cual le sustrajeron 250 mil pesos en mercaderías que previamente habían acordado comprarle mediante una red social . El hecho ocurrió la semana pasada en el barrio Puente Gallego y los acusados quedaron en prisión preventiva por 90 días.

El fiscal Federico Aranda les atribuyó a los imputados un hecho ocurrido el pasado jueves 12 de este mes en Camino Viejo a Soldini y San Juan de Luz, en el extremo sur de Rosario. Según la imputación dada a conocer desde la Fiscalía Regional 2, pasadas las 20 de ese día se encontraron allí Nicolás Ezequiel M. y un menor de edad con una mujer a la que María Alejandra S. había contactado tres horas antes a través de Facebook .

La cita tenía que ver con una transacción por la cual la mujer iba entregarles 15 pares de calzado por un valor de 250 mil pesos, para que los compradores lo revendieran. Sin embargo, al llegar la vendedora se topó con Nicolás M. y el adolescente que la amenazaron con un revólver calibre 22 para exigirle la entrega de los productos .

Como la mujer al parecer intentó resistir el atraco, los asaltantes realizaron disparos al aire para convencerla de que les entregara la mercadería. En ese marco los ladrones también intentaron robarle a la pareja de la víctima, que se resistió, y finalmente huyeron de la escena a los tiros.

En ese contexto el fiscal imputó a Nicolás M. como coautor de un robo agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con portación ilegal de arma de fuego de uso civil y abuso de armas de fuego en calidad de coautor. Y a María S., quien se encargó de contactar a la víctima por Facebook ese mismo día sobre las 17.30, le imputó el robo pero como partícipe secundaria ya que el fiscal no consideró su participación como esencial.

Al momento de decidir sobre las medidas cautelares, el juez Fernando Sosa dictó la prisión preventiva para ambos por el plazo de 90 días. En el caso de Nicolás M., deberá estar esos tres meses tras las rejas, mientras que para la chica de 21 años el magistrado ordenó que la medida se cumpla bajo reglas de conducta como una firma semanal en sede judicial y una prohibición de acercamiento y contacto con la víctimas del robo.

Unos días antes

El atraco fue muy similar a otro registrado una semana antes en la misma zona, cuando un joven de 23 años fue hasta Camino Viejo a Soldini al 3500 para comprar un celular resultó baleado por personas que lo emboscaron para robarle la moto.

Según publicara este diario el pasado 6 de febrero, Santiago R. sufrió dos heridas de bala por parte de un grupo de ladrones que le sustrajeron su moto Honda Wave blanca, su teléfono celular Samsung A10 y unos 120 mil pesos en efectivo. También en este caso la víctima llegó al lugar luego de acordar una transacción vía Whatsapp.