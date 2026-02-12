Estrenos de cine en Rosario: un esperado romance dramático de época, acción extranjera y reestreno de clásicos

Títulos para todos los gustos desembarcan en las salas de cine de la ciudad este jueves 12 de febrero. Promociones y descuentos a la hora de sacar entradas

Margot Robbie y Jacob Elordi protagonizan la nueva adaptación de "Cumbres borrascosas", ya disponible en las salas de cine

Como todos los jueves, los cines de todo el país se preparan para recibir una lista de novedades y la cartelera de la ciudad de Rosario arranca el nuevo año con propuestas para todos los gustos. Además, es temporada alta de grandes estrenos internacionales en el marco de la temporada de premios que culmina en marzo con la ceremonia de los Oscar. Es el momento para ver en pantalla grande las películas que vienen circulando en festivales y que serán candidatas a los prestigiosos galardones .

Aunque hoy el mundo del streaming tiene predominancia, la mística del cine no tiene comparación . Ver una película en pantalla grande es un excelente plan para salir del hogar y disfrutar del tiempo libre.

Hace rato que el público estaba esperando el estreno de “ Cumbres borrascosas”, la nueva película de Emerald Fennell, adaptada de la novela homónima de 1847 escrita por Emily Brontë. Con Margot Robbie y Jacob Elordi como protagonistas, este romance profundamente dramático reinterpreta audazmente a la novela y generó polémica en redes cuando se viralizaron algunos adelantos de sus escenas.

La tragedia comienza cuando Heathcliff se enamora de Catherine Earnshaw, una mujer de una familia adinerada de la Inglaterra del siglo XVIII. Su romance prohibido pronto se transforma en un intoxicante relato de deseo, amor y locura. Una de las críticas que recibió a priori fue que Heathcliff, que en la novela era claramente una persona racializada (lo cual es clave para la trama), está intepretado por un actor blanco.

“El sonido de la muerte” - Canadá. 92 minutos.

Este jueves el terror llega desde Canadá bajo la dirección de Corin Hardy. Con tensión y misterio, “El sonido de la muerte” gira alrededor de un elemento poco convencional pero lleno de historia: un silbato de culturas antiguas que aloja nada más que maldad y terror.

Todo comienza cuando un grupo de estudiantes de secundaria encuentra un antiguo Silbato de la Muerte azteca. Al hacerlo sonar, liberan un sonido capaz de invocar a sus propias muertes futuras, que comienzan a cazarlos sin descanso. Los amigos se verán obligados a investigar los orígenes del artefacto para detener la cadena de muertes.

“Caminos del crimen” - Estados Unidos - (Título original: “Crime 101”). 140 minutos.

Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Barry Keoghan y Halle Berry protagonizan “Caminos del crimen”, una película de acción llena de giros narrativos. Adaptada de la aclamada novela homónima de Don Winslow, está escrita y dirigida por Bart Layton y situada en Los Ángeles.

Un ladrón de joyas (Chris Hemsworth) con una larga lista de crímenes encima está por llevar a cabo su último gran robo cuando se cruza con una agente de seguros desilusionada (Halle Berry). Mientras ambos deciden colaborar, por otro lado, un detective implacable (Mark Ruffalo) se acerca a la operación. A medida que se aproxima el momento del robo, los tres se ven obligados a afrontar el precio de sus decisiones y aceptar que ya no hay vuelta atrás.

“Goat: La cabra que cambió el juego”. Estados Unidos. 100 minutos

Este jueves también habrá animación para toda la familia de la mano de un grupo de animales más que simpáticos. De la mano de Sony Pictures Animation llega “Goat: La cabra que cambió el juego”, una comedia de acción llena de valores.

La película sigue la historia de Will, una cabra con grandes sueños que recibe una oportunidad única para unirse a los profesionales y jugar al Roarball, un deporte de alta intensidad dominado por los animales más rápidos y feroces del mundo. Aunque sus compañeros no están convencidos de su incorporación, Will está decidido a revolucionar el deporte y demostrar que “los pequeños saben jugar”.

“Romería” - España. 115 minutos

La española Carla Simon (realizadora de "Alcarrás") dirige “Romería”, un drama dulce y melancólico que explora la memoria familiar, las raíces y la identidad.

La historia sigue a Frida, una joven cuyos padres murieron cuando ella era una niña. Adoptada por su tío materno, la joven pierde el vínculo con su familia paterna. Pero a sus 18 años Frida viaja a Vigo y empieza a entablar relación con toda una rama de la familia que también tiene mucho que decir sobre su pasado.

Reestrenos:

“Lo que el viento se llevó” (1939)- Estados Unidos - (Título original: “Gone With the Wind”). 228 minutos

Épica, histórica y emblemática, “Lo que el viento se llevó” es una obra de las que hay que ver al menos una vez en la vida. Dirigida por Victor Fleming, la cinta está situada en el sur de Estados Unidos con el telón de fondo de la guerra de Secesión.

La película narra la historia Scarlett O'Hara (Vivien Leigh), hija de los propietarios de una plantación de Georgia, desde su romántica persecución a Ashley Wilkes (Leslie Howard), hasta su matrimonio con Rhett Butler (Clark Gable).

“Casablanca” (1942) - Estados Unidos - 102 minutos

El amor y la guerra, dos opuestos que se entrelazan en un clásico de todos los tiempos. Humphrey Bogart e Ingrid Bergman protagonizan esta historia de dicotomías que los obliga a elegir entre el amor y la virtud. Ganadora de varios premios Oscar, se trata de una de las películas mejor valoradas en la cinematografía mundial. Está dirigida por Michael Curtiz.

Durante la Segunda Guerra Mundial, Rick, dueño de un club nocturno en Casablanca, acepta ayudar a su ex amante Ilsa y a su esposo a escapar de la ciudad. Pronto, los sentimientos de Ilsa por Rick resurgen y el amor entre ambos se renueva.

“Un lugar llamado Notting Hill” (1999) - Gran Bretaña. 124 minutos

La reina de las comedias románticas, Julia Roberts, protagoniza este romance junto a Hugh Grant. “Un lugar llamado Notting Hill” fue furor en su época y hasta el día de hoy es revisitada por distintas generaciones en tanto se trata de un verdadero ícono.

La historia comienza cuando una serie de circunstancias hacen que Anna Scott, una famosa actriz, se enamore de William Thacker, el dueño de una librería en el barrio londinense de Notting Hill. No obstante, la fascinación de los paparazzi por ella y su vida bajo el ojo público complican su vínculo.

“Antes del amanecer” (1995) - Estados Unidos - (Título original: “Before Sunrise”). 101 minutos

Si de desarrollo de personajes y diálogos profundos se trata, Richard Linklater dominó la materia con su trilogía “The Before”, filmada a lo largo de casi 20 años. “Antes del amanecer” (“Before Sunrise”) es el primer acercamiento a esta historia de amor tan íntima como realista, aclamada por hablar de la vida misma.

Mientras viaja en tren por Europa, Jesse, un estadounidense, conoce a Céline, una francesa con la que conecta profundamente. En su último día de vacaciones antes de regresar a Estados Unidos, la convence de bajar en Viena y decide pasar sus últimas horas en Europa con ella.

“Antes del atardecer” - Estados Unidos - (Título original: “Before Sunset”). 79 minutos

Después de su encuentro hace 9 años en Viena, Céline y Jesse se reencuentran durante un solo día en París. Juntos, intentan descubrir qué hubiera pasado si hubieran cumplido sus promesas y actuado según sus sentimientos en aquel entonces.

“Cuando te encuentre” (2012) - Estados Unidos - (Título original: “The Lucky One”). 101 minutos

Drama y romance son los pilares de esta cinta basada en la novela homónima de Nicholas Sparks. Entre melodrama y superación personal, “Cuando te encuentre” reflexiona sobre el valor de los amuletos, la fe, las casualidades y la reconstrucción de la vida después de pasar por eventos traumáticos. Está protagonizada por Zac Efron y Taylor Schilling.

Tras regresar de la guerra de Irak, un soldado solitario y abatido intenta encontrar a una mujer que creía que era su amuleto de la suerte. Al alojarse con su familia, finalmente encuentra la paz.

Los títulos que siguen en cartelera

A la par de los estrenos que desembarcan el 12 de febrero, las salas de los cines todavía ofrecen títulos recientes para quienes no hayan tenido la oportunidad de disfrutarlos. Así, se mantienen en cartelera películas como las siguientes.

Estrenos antiguos

"Hamnet": (Drama) La historia de amor y pérdida que inspiró la creación de la obra “Hamlet” de Shakespeare. La trama sigue el duelo de Agnes y William tras la muerte trágica de su hijo de 11 años.

(Drama) La historia de amor y pérdida que inspiró la creación de la obra “Hamlet” de Shakespeare. La trama sigue el duelo de Agnes y William tras la muerte trágica de su hijo de 11 años. “El día del fin del mundo: migración”: (Acción) La familia Garrity, superviviente de una catástrofe global, se ve forzada a abandonar la seguridad de su búnker y se embarca en una peligrosa travesía a través del devastado paisaje de Europa en búsqueda de un nuevo hogar.

(Acción) La familia Garrity, superviviente de una catástrofe global, se ve forzada a abandonar la seguridad de su búnker y se embarca en una peligrosa travesía a través del devastado paisaje de Europa en búsqueda de un nuevo hogar. "Arco": (Aventuras) Una niña curiosa ve caer del cielo a un misterioso chico perdido que vuela con un traje arcoíris. Lo ayudará por todos los medios posibles a regresar a su casa.

(Aventuras) Una niña curiosa ve caer del cielo a un misterioso chico perdido que vuela con un traje arcoíris. Lo ayudará por todos los medios posibles a regresar a su casa. “¡Ayuda!”: (Drama) Cuando un accidente aéreo deja a dos colegas varados en una isla desierta, la dupla (un jefe y una empleada a la que maltrataba) debe superar viejos resentimientos y trabajar en equipo para mantenerse con vida.

(Drama) Cuando un accidente aéreo deja a dos colegas varados en una isla desierta, la dupla (un jefe y una empleada a la que maltrataba) debe superar viejos resentimientos y trabajar en equipo para mantenerse con vida. “Terror en Silent Hill: regreso al infierno”: (Terror) Cuando una carta misteriosa lo convoca nuevamente a Silent Hill, James emprende su viaje decidido a encontrar a su amor perdido. En el pueblo, figuras terroríficas empezarán a hacer sus inquietantes apariciones y llevarán a James a cuestionar su nivel de cordura.

(Terror) Cuando una carta misteriosa lo convoca nuevamente a Silent Hill, James emprende su viaje decidido a encontrar a su amor perdido. En el pueblo, figuras terroríficas empezarán a hacer sus inquietantes apariciones y llevarán a James a cuestionar su nivel de cordura. "La virgen de la tosquera": (Drama) Cuando Natalia se enamora de Diego, su amigo de toda la vida, experimenta el miedo a perderlo frente a Silvia, una chica mayor. Con ayuda de su abuela Rita, Natalia decide realizar un conjuro contra ellos. Desde entonces, algo nuevo y extraño se manifiesta en el interior de Natalia. (Basada en los cuentos de Mariana Enriquez).

(Drama) Cuando Natalia se enamora de Diego, su amigo de toda la vida, experimenta el miedo a perderlo frente a Silvia, una chica mayor. Con ayuda de su abuela Rita, Natalia decide realizar un conjuro contra ellos. Desde entonces, algo nuevo y extraño se manifiesta en el interior de Natalia. (Basada en los cuentos de Mariana Enriquez). "Marty Supremo": (Drama) En los años cincuenta, Marty Mauser es un joven soñador decidido a consagrarse en el tenis de mesa, un deporte que nadie toma en serio. Poco a poco, su sueño termina arrastrándolo a un mundo de codicia, apuestas clandestinas y peligro.

(Drama) En los años cincuenta, Marty Mauser es un joven soñador decidido a consagrarse en el tenis de mesa, un deporte que nadie toma en serio. Poco a poco, su sueño termina arrastrándolo a un mundo de codicia, apuestas clandestinas y peligro. "Bob Esponja La Película: En busca de los pantalones cuadrados": (Animación) Desesperado por ser un gigante, Bob Esponja se propone demostrar su valentía al Sr. Cangrejo siguiendo al Holandés Volador, un misterioso pirata fantasma aventurero.

(Animación) Desesperado por ser un gigante, Bob Esponja se propone demostrar su valentía al Sr. Cangrejo siguiendo al Holandés Volador, un misterioso pirata fantasma aventurero. “La empleada”: (Suspenso) Una joven está decidida a comenzar su nueva vida como empleada doméstica de una pareja adinerada. Aunque todo parece perfecto al comienzo, de a poco ese trabajo se va convirtiendo en un oscuro laberinto de secretos, engaños y obsesiones que pondrán a prueba su cordura y su vida.

(Suspenso) Una joven está decidida a comenzar su nueva vida como empleada doméstica de una pareja adinerada. Aunque todo parece perfecto al comienzo, de a poco ese trabajo se va convirtiendo en un oscuro laberinto de secretos, engaños y obsesiones que pondrán a prueba su cordura y su vida. "Avatar: fuego y cenizas": (Ciencia ficción) El conflicto en Pandora se intensifica cuando la familia de Jake y Neytiri se encuentra con una nueva y agresiva tribu Na'vi.

(Ciencia ficción) El conflicto en Pandora se intensifica cuando la familia de Jake y Neytiri se encuentra con una nueva y agresiva tribu Na'vi. “Zootopia 2”: (Aventuras) La dupla de detectives conformada por Judy Hopps y Nick Wilde se encuentra tras la pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales.

Beneficios y descuentos

A la hora de organizar una salida al cine siempre es bueno consultar los distintos descuentos y beneficios que los cines, bancos y otras instituciones ofrecen, para sacar el mayor provecho posible.

