Destituyeron a José Jerí, el presidente de Perú: ya pasaron ocho en la última década

Una vez más, el Congreso del país andino impulsó la salida de un mandatario. El último había asumido en octubre, tras la destitución de Dina Boluarte

Perú volvió a destituir a un presidente por una resolución del Congreso. Este martes, el mandatario interino, José Jerí , recibió el revés en una sesión extraordinaria y se convirtió en el octavo mandatario que deja el cargo en los últimos 10 años. En julio están previstos los comicios para elegir un nuevo titular del Palacio de Gobierno mediante voto popular.

Jerí había asumido como jefe de Estado en octubre, tras la destitución de Dina Boluarte , pero investigaciones en su contra, en apenas cuatro meses de gestión, hicieron que el Poder Legislativo defina la remoción.

El abogado está bajo sospecha por reuniones clandestinas con empresarios chinos de dudosa reputación . Poco antes de iniciar la sesión, el funcionario insistió que no cometió ningún delito, pero su discurso para defenderse quedó en un tendal de dudas que lo transformaron inverosímil para los legisladores peruanos.

Ahora, el Congreso de Perú tendrá una semana para designar a un nuevo mandatario que, a priori, conducirá al Poder ejecutivo hasta el 28 de julio, cuando se elija un nuevo presidente mediante el voto popular.

El próximo presidente será el noveno en 10 años. El último mandatario que completó su mandato fue Ollanta Humala, del Partido Nacionalista Peruano, que dejó el cargo el 28 de julio de 2016, tras cinco años en el gobierno.

Desde entonces pasaron Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (del 10 al 15 de noviembre en 2020), Francisco Sagasti (2020-2021), Pedro Castillo (2021-2022), Dina Boluarte (2022-2025) y Jeri (2025-2026).

La caída de Jeri en Perú

A mediados de enero, los medios de Perú mostraron un video del expresidente encapuchado y con lentes oscuros ingresando a un restaurante de comida china en pleno Lima. Este hecho se dio el 26 de diciembre de 2025.

Allí tuvo una reunión con Zhihua Yang, un empresario que posee una baraja de negocios que van desde la seguridad hasta la construcción de hidroeléctricas.

Además, se divulgaron más imágenes de otras reuniones irregulares con otro empresario, Ji Wu Xiaodong, cuyos antecedentes encendieron las alarmas: está vinculado a una presunta organización criminal dedicada al tráfico ilegal de madera y que, a pesar de tener una condena de arresto domiciliario, visitó el palacio en tres ocasiones.

El tema fue escándalo nacional y los congresistas debatieron puertas adentro los beneficios o costos de destituir, nuevamente, a un presidente en Perú. Al final, se lograron 75 adhesiones contra 24 rechazos y Jerí deja la presidencia con una imagen más que negativa: el 68% de los peruanos cree que el abogado es sospechoso de actos de corrupción, según una encuesta de Datum Internacional.