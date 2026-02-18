Reforma laboral: Provincias Unidas no dará quórum y toma distancia del oficialismo en Diputados

El bloque que preside la santafesina Gisela Scaglia cuestionó el apuro de La Libertad Avanza y varios puntos del proyecto, como el Fondo de Asistencia Laboral y la derogación de estatutos profesionales.

El bloque Provincias Unidas no dará quórum para la sesión de este jueves en la que se tratará la reforma laboral.

Desde la bancada presidida por la exvicegobernadora Gisela Scaglia se mostraron disconformes con la velocidad que le imprimió La Libertad Avanza al trámite parlamentario.

El bloque también está disconforme con otros puntos del proyecto, como el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y la derogación de estatutos profesionales, entre ellos el de los periodistas.

Provincias Unidas tiene 18 diputados. Además de Scaglia, lo integran otros tres santafesinos: Esteban Paulón, Pablo Farías y José Núñez.

Se suman también diputados de Córdoba, Chubut, Mendoza, Río Negro, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Jujuy. Los principales líderes del espacio son los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba) e Ignacio Torres (Chubut).

De todos modos, desde el bloque adelantaron que bajarán al recinto en el caso de que el gobierno consiga el piso de 129 diputados para abrir el recinto.

Se trata de un escenario más que probable, dado que el gobierno sumó a otros bloques al pedido de sesión especial para este jueves.

La sesión está convocada para las 14 y se dará en el marco del paro general convocado por la CGT. Además, otros gremios, movimientos sociales y partidos de izquierda se movilizarán en el Congreso.

Este miércoles, el oficialismo obtuvo dictamen de minoría en un plenario de las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda. Ambas, encabezadas por La Libertad Avanza.

A pedido de bloques aliados como la UCR, el PRO y espacios provinciales, el oficialismo retiró el artículo referido a los descuentos salariales y las licencias médicas.

El resto del proyecto es el mismo que aprobó la semana pasada el Senado. Incluye modificaciones en el cálculo de las indemnizaciones, el banco de horas, el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos, entre otras cuestiones.