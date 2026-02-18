Video: le secuestraron la moto por maniobras prohibidas, le prendió fuego y terminó detenido Ocurrió en Arroyo Seco, cuando la policía advirtió que dos motociclistas circulaban realizando maniobras que son consideradas infracción de tránsito 18 de febrero 2026 · 11:36hs

Le secuestraron la moto por maniobras prohibidas, la prendió fuego y terminó detenido.

Un control de tránsito en la localidad de Arroyo Seco derivó en un incendio intencional y la detención de una persona. Ocurrió la madrugada del martes, cuando un joven prendió fuego su moto luego de que agentes de Tránsito la secuestraran por realizar maniobras peligrosas.

Agentes de la comisaría 27ª de Arroyo Seco realizaban un control de tránsito la madrugada del martes en 9 de Julio al 100 cuando, cerca de las 2, advirtieron que dos motociclistas transitaban realizando maniobras prohibidas. Concretamente: hacían willy, circulaban solo con la rueda trasera, lo cual es considerado una infracción.

Moto secuestrada e incendio Por tal motivo los agentes pararon a los motociclistas, procedieron a secuestrarles los vehículos y subieron una a la caja de una camioneta de Tránsito. Fue entonces cuando el dueño de una de las motos, una Motomel 150, le quitó el tapón del tanque de nafta y la prendió fuego mediante un encendedor.

WhatsApp Video 2026-02-17 at 13.03.17 La moto ardió en la camioneta, la cual también quedó afectada por el fuego. Mientras tanto el dueño de la moto se fugó a las corridas sin haber sido identificado. En cuanto al otro motociclista, desde la policía informaron que el vehículo estaba a su nombre pero igualmente fue trasladado al corralón.

Horas más tarde, ya sobre las 7.30 del martes, el motociclista fugado se presento en la comisaría. Fue identificado como Brandon M., de 25 años, y quedó detenido por orden del fiscal Pablo Socca.