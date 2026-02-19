El paro general en Rosario: ocho cortes de tránsito con actos en la región

Organizaciones sociales realizarán actos en distintos puntos en adhesión a las protestas por la reforma laboral que se debatirá hoy en Diputados.

En Circunvalación y Presidente Perón se realizará un corte de tránsito y habrá un acto entre las 12 y 14

Distinta s organizaciones sociales y sindicales realizarán este jueves una serie de actos con cortes de tránsito en las principales ciudades del país. Lo harán en adhesión al paro general que dispuso para hoy la Confederación General del Trabajo contra la reforma laboral que promueve el presidente Javier Milei.

Según adelantaron los organizadores, las manifestaciones en Rosario y la región se llevarán a cabo de 12 a 14 en los siguientes lugares :

En Rosario : Presidente Perón y Circunvalación (Acto de cierre), en Travesía y Juan José Paso, en Alfonsín y Laguna, en Circunvalación y España, y en 27 de Febrero y Necochea.

En San Lorenzo: en Urquiza y San Martín (Esquina de los bancos).

En Santa Fe Capital (desde las 10): Concentración y movilización en Teatro Municipal, Bv. Gálvez y Vélez Sarsfield, e Iturraspe y Perón.

Por qué la adhesión al paro general

Eduardo Delmonte, referente de la Corriente Clasista y Combativa, una de las entidades organizadoras de los actos, señaló que esperaba una adhesión total al paro de hoy. “Desde ayer ha parado el complejo agro exportador, que no es pequeña cosa. Además, han adherido todos los gremios y creo que será una señal muy clara del movimiento obrero hacia un gobierno que ajusta más sobre los trabajadores”, expresó.

>> Leer más: Sin colectivos: la UTA Rosario terminó con el misterio y anunció que este jueves se sumará al paro de la CGT

En declaraciones al LT8, Delmonte dijo que el Gobierno decidió retirar el artículo de la ley que se refería a los descuentos de salario por enfermedad “no por convicción, sino por oportunismo político. Pero volverá con eso cuando vuelva a tener margen. El sentido de este gobierno es avanzar en perjudicar a los trabajadores, quitándoles todos los derechos”.

Cómo serán los cortes de tránsito

“Ante eso, decidimos salir a la calle y manifestar con el sector que no tiene trabajo, que no está sindicalizado y que está precarizado, y que a veces tiene que ir a trabajar igual por más que haya paro. Haremos cortes de tránsito por dos horas en el Gran Rosario”, señaló Delmonte.

El referente de la CCC remarcó que los cortes "serán de duración limitada de dos horas, pero habrá caminos alternativos y desvío. La idea es que nadie quede encerrado, sino visibilizar la situación de la gente que se queda sin trabajo y tiene que pagar el alquiler, vive en condiciones precarias y no pude sustentarse. Para esa gente no hay respuestas por parte del estado para que la gente siga trabajando".