La Capital | La Ciudad | cine

Películas financiadas en el mercado: el cine santafesino advierte que sin un Incaa fuerte muchos quedan afuera

El sector audiovisual aclara que el mercado no reemplaza al Estado. Impulsan la ley provincial de cine para sostener la producción y generar empleo

Nachi Saieg

Por Nachi Saieg

12 de febrero 2026 · 14:44hs
El cine santafesino insiste con una ley provincial mientras afronta la paralización del Incaa

El cine santafesino insiste con una ley provincial mientras afronta la paralización del Incaa

En medio de la crisis que atraviesa la industria audiovisual argentina, el financiamiento de una película a través de la Bolsa de Comercio de Rosario abrió un debate en el sector santafesino: ¿se trata de una alternativa real o de una herramienta limitada a proyectos de gran escala? Desde el cine local advierten que el mercado de capitales puede ser un instrumento interesante, pero difícilmente sustituya el rol estructural del Estado.

No es una mala noticia que se puedan financiar películas de este modo. Sé de varios proyectos en coproducción internacional que lo están probando”, señaló una referente del sector en diálogo con La Capital. Sin embargo, puso una condición central: “Para este tipo de fondos hay que tener asegurado el 80% de la financiación. Eso es mega complejo y deja afuera a la mayoría de las producciones provinciales”.

El cuello de botella

El principal obstáculo no es financiero sino estructural. Las producciones santafesinas, en especial las independientes o de menor escala, no suelen contar con ese porcentaje previo de respaldo económico que exige el mercado.

El requisito de prefinanciamiento convierte al instrumento bursátil en una opción viable para coproducciones internacionales o proyectos con respaldo empresarial, pero no para el grueso del cine federal.

>> Leer más: En plena crisis audiovisual, una película argentina se financió en el Mercado de Capitales con apoyo del Incaa

Por eso, desde el sector insisten en que el problema de fondo no se resuelve con ingeniería financiera. “Es fundamental un Incaa fuerte y activo para acompañar esos proyectos, pero eso no está pasando”, advierten.

En ese sentido, explicaron que las películas que logran entrar al mercado de valores "son coproducciones internacionales, películas grandes y de nicho, como por ejemplo de género fantástico o terror, que traccionan mucho público. Son películas de gente que tienen mucho recorrido". El desafío es que en el camino no se pierdan las pequeñas historias, con mirada y registro santafesino.

A largo plazo, algunos imaginan una posible articulación entre la futura ley provincial y el sistema financiero local. “Si sale la ley de acá, quizás se pueda pensar una articulación con el Banco Municipal”, deslizan, aunque reconocen que se trata de una hipótesis que requiere condiciones políticas y presupuestarias que hoy no están dadas.

La experiencia de financiamiento vía Bolsa de Rosario puede representar una señal de innovación en un contexto adverso. Pero el sector santafesino aclara que sin políticas públicas activas, el mercado por sí solo no garantiza diversidad, federalismo ni sostenibilidad cultural.

Ley de cine santafesino, una llave

Desde hace varios años, el sector audiovisual viene pujando por una ley provincial de cine. La paralización del Incaa reforzó la necesidad de contar con una legislación local que los ampare y les permita seguir produciendo material local. Impulsada por cineastas, técnicos y productoras locales, la iniciativa busca crear un fondo que financie películas y series, promover festivales y conservar las producciones regionales.

El proyecto de ley ingresó a la Legislatura y esperó todo el 2023 y el 2024 para ser tratado. A fines de 2024 perdió estado parlamentario, y en 2025 fue presentado nuevamente en la Cámara baja. "Ya hay 12 provincias en todo el país que tienen leyes propias, con el Incaa paralizado los fondos regionales empiezan a ser una respuesta", argumentan desde el sector. Bajo la premisa de que Santa Fe tiene muchas historias por contar y que merecen ser vistas tanto en el ámbito nacional como internacional, insisten en la importancia de esta iniciativa.

La ley tiene tres pilares fundamentales. En primer lugar, el Fondo Provincial de Fomento a la Actividad Audiovisual, que destinaría el 80% de sus recursos a la producción de películas y series. El 10% será para la creación de un Festival Internacional de Cine en la provincia, con sedes alternas en Santa Fe y Rosario, y el otro 10% iría para la creación de una Cinemateca o Archivo Audiovisual.

Por lo pronto, sigue en la comisión de Cultura de la Legislatura. En diciembre parecía activarse, pero nuevamente quedó en pausa. El próximo paso será una ronda de conversaciones con diputados de distintos sectores, cuando se renueve la actividad parlamentaria.

Reforma laboral: el Incaa ganó tiempo

Antes de que se aprobara la reforma laboral, el gobierno introdujo varias modificaciones modificaciones. Entre ellas, hubo una que impacta directamente en el sector audiovisual: la postergación hasta el 1° de enero de 2028 de la derogación de las asignaciones específicas que financian al Incaa.

El artículo 195 del proyecto original, renumerado como 210, proponía eliminar de manera inmediata recursos clave del Fondo de Fomento Cinematográfico: el 10% de la venta de entradas de cine., el 10% de la comercialización de videogramas en soportes físicos y el 25% de las sumas percibidas por el ENACOM destinadas al sector.

Esos fondos sostienen el sistema autárquico de financiamiento del cine nacional, que permite aprobar proyectos sin depender exclusivamente de partidas discrecionales del Presupuesto.

Con la nueva redacción, la eliminación quedó diferida hasta 2028. A partir de esa fecha, el Incaa sería financiado exclusivamente mediante asignaciones anuales determinadas por la Ley de Presupuesto General.

La misma postergación rige para el artículo 196 (ahora 211), que afecta gravámenes destinados a organismos como el Instituto Nacional del Teatro (INT), el Instituto Nacional de la Música (INAMU) y el FOMECA.

>> Leer más: El cine santafesino insiste con una ley provincial mientras afronta la paralización del Incaa

Juan Bautista Stagnaro, director y miembro de la comisión directiva de DAC, advirtió en la manifestación en Buenos Aires que la prórroga “es un peligro” porque fija una fecha automática de eliminación. El sector ganó tiempo, pero no estabilidad.

En este contexto aparece la experiencia de financiamiento en la Bolsa de Comercio de Rosario, donde una producción utilizó pagarés bursátiles negociados en el Mercado Argentino de Valores (MAV) y entra nuevamente en discusión quiénes quedan afuera de estas opciones.

Noticias relacionadas
Margot Robbie y Jacob Elordi protagonizan la nueva adaptación de Cumbres borrascosas, ya disponible en las salas de cine

Estrenos de cine: esperado romance de época, acción extranjera y clásicos 

chau cine y series gratis: usuarios de stremio reportan bloqueos y fallas en el servicio

Chau "cine y series gratis": usuarios de Stremio reportan bloqueos y fallas en el servicio

Fue sólo un accidente, la película iraní ganadora de Cannes y nominada al Oscar, se podrá ver en febrero en el Cine El Cairo

El Cine El Cairo reabre sus puertas y proyecta varias nominadas al Oscar

estrenos de cine en rosario: un candidato al oscar, accion extranjera y animacion

Estrenos de cine en Rosario: un candidato al Oscar, acción extranjera y animación

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Pasó por Central, Newells lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Lo último

¿A qué juega Losada?

¿A qué juega Losada?

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Verstappen estuvo durísimo con los cambios de la F1: Es como Fórmula E con esteroides

Verstappen estuvo durísimo con los cambios de la F1: "Es como Fórmula E con esteroides"

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual

La película "El enigma de Franca Fermín" obtuvo fondos mediante pagarés bursátiles negociados en Rosario, en un nuevo esquema para el cine argentino

Una película argentina se financió en la Bolsa de Rosario en plena crisis audiovisual
Arranca el éxodo del fin de semana largo: cuáles son los destinos más elegidos por los rosarinos
La ciudad

Arranca el éxodo del fin de semana largo: cuáles son los destinos más elegidos por los rosarinos

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave
economia

La inflación en Santa Fe llegó al 2,6% en enero: fuerte incremento en un rubro clave

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un policía fue condenado por un operativo ilegal y resarcirá a las víctimas

Muerte de James Van Der Beek: una enfermedad frecuente y la prueba que puede salvar vidas
Salud

Muerte de James Van Der Beek: una enfermedad frecuente y la prueba que puede salvar vidas

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Quini 6 vacante: el pozo del próximo domingo batirá el récord histórico

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Pasó por Central, Newells lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Pasó por Central, Newell's lo dejó libre y fue seleccionado por la Academia de Barcelona

Carolina Losada y su acto fallido al defender la reforma laboral en el Senado

Carolina Losada y su acto fallido al defender la reforma laboral en el Senado

Ovación
Liga Argentina de Básquetbol: Provincial espera a Quilmes en el Salvador Bonilla en un partido picante
OVACIÓN

Liga Argentina de Básquetbol: Provincial espera a Quilmes en el Salvador Bonilla en un partido picante

Liga Argentina de Básquetbol: Provincial espera a Quilmes en el Salvador Bonilla en un partido picante

Liga Argentina de Básquetbol: Provincial espera a Quilmes en el Salvador Bonilla en un partido picante

Romance entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian: el piloto rompió el silencio tras ser vistos juntos

Romance entre Lewis Hamilton y Kim Kardashian: el piloto rompió el silencio tras ser vistos juntos

Qué piensa Almirón respecto a la posible rotación de jugadores por la seguidilla de partidos

Qué piensa Almirón respecto a la posible rotación de jugadores por la seguidilla de partidos

Policiales
Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo
Policiales

Removieron al jefe de Policía de Rosario tras la crisis interna en la fuerza: duró tres meses en el cargo

Imputaron a 11 policías por no cumplir tareas por la protesta frente a Jefatura

Imputaron a 11 policías por no cumplir tareas por la protesta frente a Jefatura

Golpes, amenazas con armas y una madre herida en una pelea entre vecinos

Golpes, amenazas con armas y una madre herida en una pelea entre vecinos

Comienza el juicio a 21  policías por golpear a 7  jóvenes en las Cuatro Plazas

Comienza el juicio a 21  policías por golpear a 7  jóvenes en las Cuatro Plazas

La Ciudad
Películas financiadas en el mercado: Santa Fe advierte que sin un Incaa fuerte muchos quedan afuera

Por Nachi Saieg
La Ciudad

Películas financiadas en el mercado: Santa Fe advierte que sin un Incaa fuerte muchos quedan afuera

Volvieron a Santa Fe los brigadistas que viajaron para controlar los incendios forestales en Chubut

Volvieron a Santa Fe los brigadistas que viajaron para controlar los incendios forestales en Chubut

Arranca el éxodo del fin de semana largo: cuáles son los destinos más elegidos por los rosarinos

Arranca el éxodo del fin de semana largo: cuáles son los destinos más elegidos por los rosarinos

Paritarias: trabajadores de la salud y el gobierno provincial pasaron a un cuarto intermedio

Paritarias: trabajadores de la salud y el gobierno provincial pasaron a un cuarto intermedio

Puente Rosario-Victoria: reconstruyeron la rotonda y avanza el bacheo de calzada

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Puente Rosario-Victoria: reconstruyeron la rotonda y avanza el bacheo de calzada

Rosario celebra el Carnaval con ritmo y color en el Parque Independencia
La Ciudad

Rosario celebra el Carnaval con ritmo y color en el Parque Independencia

Grecia e Indonesia vencieron a Argentina en el Mundial de platos con carne
Información General

Grecia e Indonesia vencieron a Argentina en el "Mundial" de platos con carne

Imputaron a dos hermanos en El Bolsón por asesinar a cuchilladas a un perro
Información General

Imputaron a dos hermanos en El Bolsón por asesinar a cuchilladas a un perro

Valija de Antonini Wilson: quedó preso el exfuncionario Claudio Uberti
Política

Valija de Antonini Wilson: quedó preso el exfuncionario Claudio Uberti

Tras 15 años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario
La Ciudad

Tras 15 años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

Alpine confirmó cuándo saldrá a la pista Colapinto durante los test de la F1
Ovación

Alpine confirmó cuándo saldrá a la pista Colapinto durante los test de la F1

Defensores de Niñez: bajar la edad de imputabilidad es regresivo
La Ciudad

Defensores de Niñez: bajar la edad de imputabilidad es "regresivo"

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario
La Ciudad

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato
Policiales

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses
Economía

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado
LA REGION

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Por Hernán Cabrera
Ovación

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras
LA REGION

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires
Información General

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años
Información General

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja
Policiales

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo
Economía

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos
La Ciudad

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos
La Ciudad

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos