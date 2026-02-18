La Capital | Policiales | detenido

Un joven de 18 años fue detenido en un playón municipal con casi 100 dosis de cocaína

El operativo fue en la zona de Rouillón y Seguí, un sector del sudoeste que ya fue escenario de varios crímenes ligados al narcomenudeo

18 de febrero 2026 · 13:06hs
Un joven de 18 años quedó detenido este martes a la noche al ser capturado por la policía con casi 100 dosis de cocaína fraccionada para la venta. El procedimiento ocurrió en un sector de la zona sudoeste que en los últimos años fue escenario de varios crímenes ligados al narcomenudeo.

El operativo se llevó a cabo pasadas las 20 del martes en el playón municipal ubicado en Sanguinetti y Rouillón, a metros del cruce de Seguí con Rouillón y en medio de un complejo de viviendas Fonavi. Allí fue aprehendido un joven identificado como Kevin Nain R., de 18 años, quien fue trasladado a la comisaría 32ª.

De acuerdo a la información brindada por la policía, todo se dio de la manera habitual en la que se inician las causas por narcomenudeo: los agentes vieron a un sospechoso que comenzó a correr y tiró una bolsa que tenía drogas. En este caso, los agentes informaron el secuestro de 97 dosis de cocaína.

El joven llamado Kevin Nain R., de acuerdo al relato policial, llevaba la sustancia en una bolsa que los agentes alcanzaron a ver cuando la arrojaba. Tras un rastrillaje por el camino que había hecho en su presunto intento de escape la encontraron y más tarde los análisis de rigor confirmaron que se trataba de cocaína.

Una zona signada por el narcomenudeo

La zona en la que se llevó a cabo el operativo es un enclave del narcomenudeo. Así lo demuestra una compleja historia criminal alrededor del playón municipal, que fue escenario de varios asesinatos de jóvenes que no siempre estaban ligados a la venta de drogas.

El último crimen allí fue el de Maximiliano Nahuel Gómez, asesinado a los 20 años en Juan XXIII al 5600, a metros de las torres del Fonavi de Rouillón y Seguí. A los pocos minutos fueron detenidos dos jóvenes apuntados como sospechosos, a quienes les secuestraron droga fraccionada para la venta al menudeo.

Tiempo atrás, entre 2022 y 2023, una violenta saga se cobró la vida de otros tres jóvenes del barrio. El primero fue el 12 de octubre de 2022, cuando al anochecer Laureano Lionel Pena, de 16 años, fue asesinado a tiros cuando estaba sentado en un banco del Playón del Encuentro.

El derrotero continuó el 24 de noviembre de 2022 por la tarde, cuando a unos cincuenta metros del Playón del Encuentro fueron asesinados Eric Galli y Valentín Solís, de 15 y 14 años. En ese momento el primero en llegar al lugar fue Milton Luis Carballo, de 15 años y amigo de las víctimas. El 11 septiembre de 2023 fue asesinado a tiros a los pies de la escalera 14 del Fonavi, al igual que los otros dos.

