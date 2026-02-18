Suman nuevos móviles y equipamiento para reforzar el control en el espacio público

La Municipalidad de Rosario presentó los nuevos móviles que se incorporan a la Secretaría de Control y Convivencia ?destinados a fortalecer las tareas de fiscalización, patrullaje preventivo e intervención en el espacio público? y a la Dirección de Gestión de Riesgos y Protección Civil. Además, se anunció la incorporación de dos decibelímetros que modernizan la forma de medir los ruidos molestos y nuevos dispositivos móviles (captores) para 85 agentes de control.

En el caso del área de Control, la flota vehicular adquirida está compuesta por 10 automóviles Citroën Basalt y 5 camionetas Toyota Hilux, que permitirán ampliar la cobertura territorial, mejorar los tiempos de respuesta ante situaciones que requieren intervención municipal y reforzar los operativos vinculados al ordenamiento del tránsito, el control de actividades comerciales, el uso del espacio público, la nocturnidad y los eventos masivos, entre otras cuestiones. En el caso de las camionetas, su incorporación facilitará también el traslado de elementos secuestrados, equipamiento y la intervención en operativos de mayor complejidad.

Durante la presentación de los nuevos móviles, que tuvo lugar el viernes en el parque Urquiza, el intendente Pablo Javkin remarcó que la Municipalidad encaró un proceso “para fortalecer todo el control en calle, fundamentalmente en control urbano, que es el área que más vamos a fortalecer con gente, porque es la que hoy está más en calle”.

En ese marco, el mandatario recordó que recientemente se llevó a cabo una selección interna de personal mediante la cual el municipio reasignó a 85 empleados de distintas áreas a la Secretaría de Control, con el objetivo de reforzar la presencia y los operativos diarios. De ese total de agentes seleccionados, unos 30 pasaron a la Dirección de Control Urbano, el área que interviene en los operativos de cuidacoches, chatarrerías y usurpaciones, entre otras tareas. También hubo traslados a las áreas de Tránsito, Proximidad, Inspección de Comercio, Servicios e Industria y Fiscalización del Transporte.

“Estamos en un punto en la ciudad en el cual tenemos también una enorme colaboración con la policía en el trabajo en calle, y así como la policía ha tenido en el trabajo en calle un incremento muy notorio en términos de la inversión en patrullaje, queremos acompañar eso con lo que nos tocaba a nosotros”, destacó el jefe municipal.