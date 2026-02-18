La Capital | La Ciudad | control

Suman nuevos móviles y equipamiento para reforzar el control en el espacio público

El municipio incorporó 15 vehículos y dispositivos para inspectores destinados a ampliar el patrullaje y fortalecer los operativos. También se sumaron 3 rodados al área de Protección Civil

18 de febrero 2026 · 06:30hs
Las rodados que se presentaron días pasados en el parque Urquiza.

La Municipalidad de Rosario presentó los nuevos móviles que se incorporan a la Secretaría de Control y Convivencia ?destinados a fortalecer las tareas de fiscalización, patrullaje preventivo e intervención en el espacio público? y a la Dirección de Gestión de Riesgos y Protección Civil. Además, se anunció la incorporación de dos decibelímetros que modernizan la forma de medir los ruidos molestos y nuevos dispositivos móviles (captores) para 85 agentes de control.

En el caso del área de Control, la flota vehicular adquirida está compuesta por 10 automóviles Citroën Basalt y 5 camionetas Toyota Hilux, que permitirán ampliar la cobertura territorial, mejorar los tiempos de respuesta ante situaciones que requieren intervención municipal y reforzar los operativos vinculados al ordenamiento del tránsito, el control de actividades comerciales, el uso del espacio público, la nocturnidad y los eventos masivos, entre otras cuestiones. En el caso de las camionetas, su incorporación facilitará también el traslado de elementos secuestrados, equipamiento y la intervención en operativos de mayor complejidad.

Más móviles: también fueron para Protección Civil

En tanto, el área de Protección Civil sumó también una camioneta Hilux para tareas operativas y dos furgones Toyota Hiace destinados al tralasado de cuadrillas de emergencias.

Durante la presentación de los nuevos móviles, que tuvo lugar el viernes en el parque Urquiza, el intendente Pablo Javkin remarcó que la Municipalidad encaró un proceso “para fortalecer todo el control en calle, fundamentalmente en control urbano, que es el área que más vamos a fortalecer con gente, porque es la que hoy está más en calle”.

En ese marco, el mandatario recordó que recientemente se llevó a cabo una selección interna de personal mediante la cual el municipio reasignó a 85 empleados de distintas áreas a la Secretaría de Control, con el objetivo de reforzar la presencia y los operativos diarios. De ese total de agentes seleccionados, unos 30 pasaron a la Dirección de Control Urbano, el área que interviene en los operativos de cuidacoches, chatarrerías y usurpaciones, entre otras tareas. También hubo traslados a las áreas de Tránsito, Proximidad, Inspección de Comercio, Servicios e Industria y Fiscalización del Transporte.

“Estamos en un punto en la ciudad en el cual tenemos también una enorme colaboración con la policía en el trabajo en calle, y así como la policía ha tenido en el trabajo en calle un incremento muy notorio en términos de la inversión en patrullaje, queremos acompañar eso con lo que nos tocaba a nosotros”, destacó el jefe municipal.

Un proyecto quiere quitarle la exclusividad a la cooperativa de los maleteros de la Terminal.

Una concejala libertaria insiste con desregular la actividad de los maleteros en la terminal

el tiempo en rosario: otra vez alerta amarillo por posibles tormentas

El tiempo en Rosario: otra vez alerta amarillo por posibles tormentas

aparecio en el balneario la florida un yacare de mas de un metro y medio de largo

Apareció en el balneario La Florida un yacaré de más de un metro y medio de largo

El alerta anticipa una semana corta e inestable después del carnaval.

Alerta por tormentas en Rosario: la lluvia reaparece en el radar este miércoles

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y denuncian que un conductor se fugó

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y denuncian que un conductor se fugó

La Asociación Rosarina de Básquet ya tiene a los equipos participantes en el año de su centenario

La Asociación Rosarina de Básquet ya tiene a los equipos participantes en el año de su centenario

Por Matías Petisce
Newells no muestra un estilo definido y hay cambios de nombres sin que nada cambie

Por Rodolfo Parody
Newell's no muestra un estilo definido y hay cambios de nombres sin que nada cambie

El sueño de la defensa del título mundial con Angelito en cancha

El sueño de la defensa del título mundial con Angelito en cancha

Escándalo en Real Madrid-Benfica: Vinícius dijo que un argentino le dijo mono

Escándalo en Real Madrid-Benfica: Vinícius dijo que un argentino le dijo "mono"

Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle
Sangre seca en un cajero: investigan la muerte de un hombre que vivía en la calle

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste

Cómo está el nene baleado el domingo a la noche en un playón en zona sudoeste

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga

Un chico de 11 años recibió un disparo en una pierna en tiroteo en zona sudoeste

Un chico de 11 años recibió un disparo en una pierna en tiroteo en zona sudoeste

Choque en Circunvalación: murió un motociclista y denuncian que un conductor se fugó
Choque en Circunvalación: murió un motociclista y denuncian que un conductor se fugó

Arqueólogos habrían hallado huesos de los elefantes del cartaginés Aníbal
Arqueólogos habrían hallado huesos de los elefantes del cartaginés Aníbal

Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín
Violento choque entre un patrullero y un auto en avenida Alberdi y Junín

MasterChef: la sorpresiva decisión del jurado de cara a la final
"MasterChef": la sorpresiva decisión del jurado de cara a la final

Concejo: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes
Concejo: buscan que Rosario tenga su propio protocolo antipiquetes

Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga
Volvía a la cárcel tras un permiso judicial y le encontraron droga

Funes: dijo que se quedó dormirdo y volcó en la autopista a Córdoba
Funes: dijo que se quedó dormirdo y volcó en la autopista a Córdoba

Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana
Más de 50 detenidos en solo 48 horas durante el fin de semana

Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza y qué significa el Caballo de Fuego
Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza y qué significa el Caballo de Fuego

Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario
Cinco detenidos al intentar robar un auto estacionado en pleno centro de Rosario

Paro general de la CGT sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 
Paro general de la CGT sin movilización para cuando se trate la reforma laboral 

El podio de Newells: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en el penal

Por Rodolfo Parody
El podio de Newell's: Walter Núñez entró con decisión y fue clave en el penal

Clamor en las redes por Di María en la selección: Hay que ir a convencerlo
Clamor en las redes por Di María en la selección: "Hay que ir a convencerlo"

El Acuario del Río Paraná celebra ocho años: entrada gratis, feria y Mamita Peyote
El Acuario del Río Paraná celebra ocho años: entrada gratis, feria y Mamita Peyote

Ley de municipios de Santa Fe: la Legislatura tiene más de 200 puntos en revisión
Ley de municipios de Santa Fe: la Legislatura tiene más de 200 puntos en revisión

Carnaval en Brasil: ritmo, festejos y tensiones políticas en la antesala electoral
Carnaval en Brasil: ritmo, festejos y tensiones políticas en la antesala electoral

Rosario avanza con la renovación del alumbrado público
Rosario avanza con la renovación del alumbrado público

Tras el oro histórico para Brasil, Pinheiro Braathen no pudo ir por otra medalla
Tras el oro histórico para Brasil, Pinheiro Braathen no pudo ir por otra medalla

El mal tiempo derrumbó uno de los íconos románticos del sur de Italia
El mal tiempo derrumbó uno de los íconos románticos del sur de Italia