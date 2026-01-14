Las películas más esperadas del primer trimestre de 2026: grandes directores, regresos y secuelas

El año acaba de empezar pero ya tiene un cargado cronograma de estrenos programados, con muchos títulos que generan expectativas

Timothée Chalamet protagoniza "Marty Supremo", una de las películas más esperadas del año, y por la que podría ganarse un Oscar

El 2026 será un gran año para el cine . Eso anticipa la agenda de estrenos confirmada incluso para los primeros tres meses. Entre los lanzamientos programados, hay grandes regresos de directores como Sam Reimi (que vuelve después de 17 años) o secuelas de películas muy queridas por el público como “El diablo viste a la moda”.

El cine argentino también tendrá lo suyo con la nueva película de Lucrecia Martel (el documental “Nuestra Tierra”), y “La virgen de la tosquera” (de Laura Casabé, basada en cuentos de Mariana Enríquez).

Se viene la segunda parte de “Exterminio: la evolución”, tercera entrega de la histórica trilogía de zombies del británico Danny Boyle. Esta nueva película, que estará dirigida por Nia DaCosta, retoma el final de su antecesora y se centrará en el personaje de Ralph Fiennes, el peculiar Dr. Ian Kelson. Una de acción y horror que suele ser promesa de entretenimiento seguro.

“Marty Supremo” - 15 de enero

Josh Safdie dirige su primera película sin su hermano menor Bennie, desde su debut “The Pleasure of Being Robbed” de 2008. Ambientada en el incipiente mundo del tenis de mesa profesional de los años 50, sigue la historia de Marty Mauser, un joven interpretado por Timothée Chalamet y determinado a ser el mejor en la disciplina. Chalamet ya ganó el Critics Choice y el Golden Globe a Mejor Actor por su performance y es firme candidato a llevarse el Oscar.

“La virgen de la tosquera” - 15 de enero

Dirigida por Laura Casabé con guión de Benjamín Naishtat, está basada en los cuentos “El Carrito” y “La Virgen de la Tosquera” de Mariana Enríquez. Está situada en el caluroso verano posterior al estallido social de diciembre de 2001: Natalia, Mariela y Josefina, tres inseparables amigas, viven en las afueras de Buenos Aires. Con ayuda de su abuela Rita, Natalia decide realizar un conjuro para que Diego, el chico del que está enamorada, no se vaya con otra. A partir de ello, algo nuevo y extraño se manifiesta en el interior de Natalia, una cualidad desconocida y misteriosa que la empodera y conduce a un crudo desenlace. Llega con buenas críticas tras sus primeras proyecciones y es imperdible para los fanáticos de Enríquez.

“Hamnet” - 22 de enero

El esperado regreso de Chloe Zhao, la directora de origen chino que se consagró en 2020 con “Nomadland” (por la que ganó los Oscar a Mejor Película y Mejor Dirección). Esta vez, es un drama histórico basado en la novela de Maggie O'Farrell, que se centra en la vida de la esposa de William Shakespeare, Agnes Hathaway, y la trágica muerte de su hijo Hamnet. Es decir, se trata de la historia poco conocida que inspiró “Hamlet”. Protagonizada por Paul Mescal y la siempre espectacular Jessie Buckley (favorita a quedarse con el Oscar a Mejor Actriz).

“Sin piedad” - 22 de enero

En el año 2029, una Inteligencia Artificial se desempeña como jueza de un complejo caso de homicidio. La víctima es la esposa de un detective (Chris Pratt), que defendió la instauración de la tecnología y que además se convierte en el principal sospechoso. Una buena trama de suspenso y ciencia ficción para pensar en escenarios posibles del avance de la IA.

“Ayuda” - 29 de enero

Si se habla de grandes regresos en 2026, sin dudas el de Sam Raimi es el más esperado. El director de las primeras de la saga de “Diálobico” y de la trilogía inicial de “Spider-Man” (las de Tobey Maguire) vuelve después de 17 de años sin ponerse al frente de un proyecto propio (dirigió entregas de franquicias). Y lo hace con una comedia de terror (su género predilecto) protagonizada por Rachel McAdams, que narra la historia de dos compañeros de trabajo que tienen que sobrevivir en una isla desierta después de un accidente aéreo.

“Jugada maestra” - 19 de febrero

Se trata de la segunda película del director John Patton Ford, que en 2024 deslumbró en el circuito de cine independiente con el thriller “Emily the Criminal” (con Aubrey Plaza). Su nuevo filme sigue la historia de un ladrón de cuello blanco, interpretado por Glen Powell, que busca recuperar la herencia que le robaron cuando era chico. Para prestar atención y ver si el realizador continúa un camino sólido o caen el síndrome de la segunda película.

“Scream 7” - 26 de febrero

Una de las sagas de terror más famosas de la historia llega a su fin después de un derrotero un poco caótico, marcado por la salida de sus protagonistas Melissa Barrera (desvinculada del proyecto tras defender a Gaza en sus redes) y Jenna Ortega. A pesar de estas complicaciones, tendrá su última entrega con el regreso de la scream queen suprema Neve Campbell, protagonista de las primeras.

“La novia” - 5 de marzo

Otra vuelta que genera expectativa es la de Maggie Gyllenhaal a la dirección. La actriz debutó como realizadora en 2021 con “La hija oscura”, adaptada de un libro de Elena Ferrante, y se ganó el visto bueno del público y la crítica (además de algunas nominaciones al Oscar). Su segundo proyecto va por otro lado y es bastante ambicioso: su propia versión de “La novia de Frankenstein”, uno de los clásicos más queridos del terror de Universal. El elenco está encabezado por Jessie Buckley (que también deslumbró en “La hija oscura”) y Christian Bale. Una que puede salir muy bien o muy mal, pero que dan ganas de ver.

“Nuestra Tierra” - marzo

Después un premiado paso por distintos festivales internacionales (Venecia, San Sebastián, Londres), llega el esperado documental dirigido por la salteña Lucrecia Martel y coescrito por María Alché. “Nuestra tierra” narra el asesinato del líder indígena Chocobar en 2009, en la comunidad de Chuschagasta, Tucumán, en el marco de la defensa de sus tierras. Con ese hecho como punto de partida, aborda casi una década de pedido de justicia y de la continua pelea por el territorio.