La Capital | Zoom | películas

Las películas más esperadas del primer trimestre de 2026: grandes directores, regresos y secuelas

El año acaba de empezar pero ya tiene un cargado cronograma de estrenos programados, con muchos títulos que generan expectativas

Morena Pardo

Por Morena Pardo

14 de enero 2026 · 06:30hs
Timothée Chalamet protagoniza Marty Supremo

Timothée Chalamet protagoniza "Marty Supremo", una de las películas más esperadas del año, y por la que podría ganarse un Oscar

El 2026 será un gran año para el cine. Eso anticipa la agenda de estrenos confirmada incluso para los primeros tres meses. Entre los lanzamientos programados, hay grandes regresos de directores como Sam Reimi (que vuelve después de 17 años) o secuelas de películas muy queridas por el público como “El diablo viste a la moda”.

El cine argentino también tendrá lo suyo con la nueva película de Lucrecia Martel (el documental “Nuestra Tierra”), y “La virgen de la tosquera” (de Laura Casabé, basada en cuentos de Mariana Enríquez).

A continuación, una lista de las películas que llegan en el primer trimestre del 2026:

“Exterminio: templo de huesos” - 15 de enero

Se viene la segunda parte de “Exterminio: la evolución”, tercera entrega de la histórica trilogía de zombies del británico Danny Boyle. Esta nueva película, que estará dirigida por Nia DaCosta, retoma el final de su antecesora y se centrará en el personaje de Ralph Fiennes, el peculiar Dr. Ian Kelson. Una de acción y horror que suele ser promesa de entretenimiento seguro.

Embed - Exterminio: El Templo de Huesos | Tráiler Oficial

“Marty Supremo” - 15 de enero

Josh Safdie dirige su primera película sin su hermano menor Bennie, desde su debut “The Pleasure of Being Robbed” de 2008. Ambientada en el incipiente mundo del tenis de mesa profesional de los años 50, sigue la historia de Marty Mauser, un joven interpretado por Timothée Chalamet y determinado a ser el mejor en la disciplina. Chalamet ya ganó el Critics Choice y el Golden Globe a Mejor Actor por su performance y es firme candidato a llevarse el Oscar.

Embed - MARTY SUPREMO | TRAILER OFICIAL

>> Leer más: Globos de Oro 2026: "Una batalla tras otra", "Hamnet" y "Adolescencia" entre los más premiados

“La virgen de la tosquera” - 15 de enero

Dirigida por Laura Casabé con guión de Benjamín Naishtat, está basada en los cuentos “El Carrito” y “La Virgen de la Tosquera” de Mariana Enríquez. Está situada en el caluroso verano posterior al estallido social de diciembre de 2001: Natalia, Mariela y Josefina, tres inseparables amigas, viven en las afueras de Buenos Aires. Con ayuda de su abuela Rita, Natalia decide realizar un conjuro para que Diego, el chico del que está enamorada, no se vaya con otra. A partir de ello, algo nuevo y extraño se manifiesta en el interior de Natalia, una cualidad desconocida y misteriosa que la empodera y conduce a un crudo desenlace. Llega con buenas críticas tras sus primeras proyecciones y es imperdible para los fanáticos de Enríquez.

Embed - LA VIRGEN DE LA TOSQUERA. Tráiler oficial. 23 de enero en cines.

“Hamnet” - 22 de enero

El esperado regreso de Chloe Zhao, la directora de origen chino que se consagró en 2020 con “Nomadland” (por la que ganó los Oscar a Mejor Película y Mejor Dirección). Esta vez, es un drama histórico basado en la novela de Maggie O'Farrell, que se centra en la vida de la esposa de William Shakespeare, Agnes Hathaway, y la trágica muerte de su hijo Hamnet. Es decir, se trata de la historia poco conocida que inspiró “Hamlet”. Protagonizada por Paul Mescal y la siempre espectacular Jessie Buckley (favorita a quedarse con el Oscar a Mejor Actriz).

Embed - HAMNET – Teaser Tráiler (Universal Pictures) HD

>> Leer más: Enero en plataformas: los estrenos que llegan a Netflix, Amazon, HBO Max, Apple TV y Disney+

“Sin piedad” - 22 de enero

En el año 2029, una Inteligencia Artificial se desempeña como jueza de un complejo caso de homicidio. La víctima es la esposa de un detective (Chris Pratt), que defendió la instauración de la tecnología y que además se convierte en el principal sospechoso. Una buena trama de suspenso y ciencia ficción para pensar en escenarios posibles del avance de la IA.

Embed - SIN PIEDAD | Tráiler Oficial

“Ayuda” - 29 de enero

Si se habla de grandes regresos en 2026, sin dudas el de Sam Raimi es el más esperado. El director de las primeras de la saga de “Diálobico” y de la trilogía inicial de “Spider-Man” (las de Tobey Maguire) vuelve después de 17 de años sin ponerse al frente de un proyecto propio (dirigió entregas de franquicias). Y lo hace con una comedia de terror (su género predilecto) protagonizada por Rachel McAdams, que narra la historia de dos compañeros de trabajo que tienen que sobrevivir en una isla desierta después de un accidente aéreo.

Embed - ¡Ayuda! | Tráiler Oficial | Subtitulado

>> Leer más: Dónde ver "Una batalla tras otra", la película del año

“Jugada maestra” - 19 de febrero

Se trata de la segunda película del director John Patton Ford, que en 2024 deslumbró en el circuito de cine independiente con el thriller “Emily the Criminal” (con Aubrey Plaza). Su nuevo filme sigue la historia de un ladrón de cuello blanco, interpretado por Glen Powell, que busca recuperar la herencia que le robaron cuando era chico. Para prestar atención y ver si el realizador continúa un camino sólido o caen el síndrome de la segunda película.

Embed - Jugada maestra - Trailer español

“Scream 7” - 26 de febrero

Una de las sagas de terror más famosas de la historia llega a su fin después de un derrotero un poco caótico, marcado por la salida de sus protagonistas Melissa Barrera (desvinculada del proyecto tras defender a Gaza en sus redes) y Jenna Ortega. A pesar de estas complicaciones, tendrá su última entrega con el regreso de la scream queen suprema Neve Campbell, protagonista de las primeras.

Embed - Scream 7 | Tráiler Oficial (SUBTITULADO) – Neve Campbell, Courteney Cox | 2026

“La novia” - 5 de marzo

Otra vuelta que genera expectativa es la de Maggie Gyllenhaal a la dirección. La actriz debutó como realizadora en 2021 con “La hija oscura”, adaptada de un libro de Elena Ferrante, y se ganó el visto bueno del público y la crítica (además de algunas nominaciones al Oscar). Su segundo proyecto va por otro lado y es bastante ambicioso: su propia versión de “La novia de Frankenstein”, uno de los clásicos más queridos del terror de Universal. El elenco está encabezado por Jessie Buckley (que también deslumbró en “La hija oscura”) y Christian Bale. Una que puede salir muy bien o muy mal, pero que dan ganas de ver.

Embed - ¡La Novia! | Teaser Oficial | Subtitulado

“Nuestra Tierra” - marzo

Después un premiado paso por distintos festivales internacionales (Venecia, San Sebastián, Londres), llega el esperado documental dirigido por la salteña Lucrecia Martel y coescrito por María Alché. “Nuestra tierra” narra el asesinato del líder indígena Chocobar en 2009, en la comunidad de Chuschagasta, Tucumán, en el marco de la defensa de sus tierras. Con ese hecho como punto de partida, aborda casi una década de pedido de justicia y de la continua pelea por el territorio.

Embed - Nuestra Tierra | Trailer | Lucrecia Martel

Noticias relacionadas
BTS, el grupo musical de K-pop, desembarca en América Latina este 2026

BTS confirmó que vuelve a Latinoamérica este 2026: ¿cuándo vienen a Argentina?

Britney Spears habló públicamente de su deseo de volver a los escenarios, pero junto a uno de sus hijos

Britney Spears vuelve a los escenarios: por qué "nunca más" va a tocar en EEUU

Graciela Alfano y Mauricio Macri fueron pareja en la década de los 90

El mensaje que Graciela Alfano recibió de Mauricio Macri a las 4 de la mañana

Julio Iglesias fue acusado por agresiones sexuales y abuso de poder contra dos exempleadas

Dos exempleadas denunciaron a Julio Iglesias por agresiones sexuales y abuso de poder

Ver comentarios

Las más leídas

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: Descubrí qué me hace feliz

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: "Descubrí qué me hace feliz"

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más veteranos de la Liga

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más veteranos de la Liga

Llegó a Newells como un desconocido y quiere ganarse un lugar: Espero estar a la altura

Llegó a Newell's como un desconocido y quiere ganarse un lugar: "Espero estar a la altura"

Lo último

Las películas más esperadas del primer trimestre de 2026: grandes directores, regresos y secuelas

Las películas más esperadas del primer trimestre de 2026: grandes directores, regresos y secuelas

Circunvalación: Nación dice que corta el pasto, pero el municipio volvió a cruzarla

Circunvalación: Nación dice que corta el pasto, pero el municipio volvió a cruzarla

La inflación se acelera: qué precios fueron los que más subieron

La inflación se acelera: qué precios fueron los que más subieron

Circunvalación: Nación dice que corta el pasto, pero el municipio volvió a cruzarla

“La inseguridad no permite resultados”, dijo Vialidad Nacional. La Intendencia cuestionó otra vez la falta de mantenimiento

Circunvalación: Nación dice que corta el pasto, pero el municipio volvió a cruzarla

Por Lucas Ameriso

La inflación se acelera: qué precios fueron los que más subieron
Economía

La inflación se acelera: qué precios fueron los que más subieron

La chapa de la UCR en Diputados pone a Chiarella ante su primera interna

Por Mariano D'Arrigo
Politica

La chapa de la UCR en Diputados pone a Chiarella ante su primera interna

El tiempo en Rosario: miércoles con calor y jueves con alerta por tormenta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: miércoles con calor y jueves con alerta por tormenta

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca
La Ciudad

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª
Policiales

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: Descubrí qué me hace feliz

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: "Descubrí qué me hace feliz"

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más veteranos de la Liga

Experiencia canalla: Central tiene a uno de los jugadores más veteranos de la Liga

Llegó a Newells como un desconocido y quiere ganarse un lugar: Espero estar a la altura

Llegó a Newell's como un desconocido y quiere ganarse un lugar: "Espero estar a la altura"

Buscan a una mujer desaparecida en Rosario: piden datos para dar con su paradero

Buscan a una mujer desaparecida en Rosario: piden datos para dar con su paradero

Ovación
La trama de la llegada de Nery Domínguez a Central Córdoba, contada por los protagonistas

Por Carlos Durhand
Ovación

La trama de la llegada de Nery Domínguez a Central Córdoba, contada por los protagonistas

La trama de la llegada de Nery Domínguez a Central Córdoba, contada por los protagonistas

La trama de la llegada de Nery Domínguez a Central Córdoba, contada por los protagonistas

Alarma en Central: en Brasil aseguran que Alejo Veliz podría recalar en el club Bahía

Alarma en Central: en Brasil aseguran que Alejo Veliz podría recalar en el club Bahía

Central ya extraña a Malcorra: gol y asistencias en su debut en Independiente

Central ya extraña a Malcorra: gol y asistencias en su debut en Independiente

Policiales
Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª
Policiales

Cachorra Creciente, el hampón dejado en libertad por dos policías de la 15ª

Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares

Casilda: imputan a un empleado por estafas con viviendas modulares

Prisión preventiva para el acosador de una empleada de un almacén de Alberdi

Prisión preventiva para el acosador de una empleada de un almacén de Alberdi

Robo en una gomería: se llevan una camioneta y una caja fuerte con dinero

Robo en una gomería: se llevan una camioneta y una caja fuerte con dinero

La Ciudad
Circunvalación: Nación dice que corta el pasto, pero el municipio volvió a cruzarla

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Circunvalación: Nación dice que corta el pasto, pero el municipio volvió a cruzarla

El tiempo en Rosario: miércoles con calor y jueves con alerta por tormenta

El tiempo en Rosario: miércoles con calor y jueves con alerta por tormenta

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Apareció con vida la mujer que era buscada en Rosario: la hallaron inconsciente en la barranca

Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave sigue acéfala

Violencia de género en Santa Fe: dos femicidios en enero y un área clave sigue acéfala

Otro golpe al bolsillo: los sueldos cerraron 2025 por debajo de 2023
Economía

Otro golpe al bolsillo: los sueldos cerraron 2025 por debajo de 2023

Escruche en el Palacio de los Leones: entraron a robar a la Municipalidad de Rosario
Policiales

Escruche en el Palacio de los Leones: entraron a robar a la Municipalidad de Rosario

Volcó en una ruta de Pergamino y esperó ayuda durante nueve horas
Información General

Volcó en una ruta de Pergamino y esperó ayuda durante nueve horas

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: Descubrí qué me hace feliz
Política

Milei se mudó a la casita de las herramientas en Olivos: "Descubrí qué me hace feliz"

Carolina del Sur: confirman 124 nuevos casos de sarampión en cuatro días
Información General

Carolina del Sur: confirman 124 nuevos casos de sarampión en cuatro días

Se viralizó un video de YouTube que dura 140 años y no tiene imagen ni sonido
Información General

Se viralizó un video de YouTube que "dura 140 años" y no tiene imagen ni sonido

Pullaro: Los empleados públicos nunca van a perder contra la inflación
La Ciudad

Pullaro: "Los empleados públicos nunca van a perder contra la inflación"

Prisión preventiva para el acosador de una empleada de un almacén de Alberdi
Policiales

Prisión preventiva para el acosador de una empleada de un almacén de Alberdi

Alarmante aumento de las consultas por depresión: ¿hay respuestas para todos?
Salud

Alarmante aumento de las consultas por depresión: ¿hay respuestas para todos?

Dos policías detenidos por permitir que un delincuente escape de la seccional 15ª
POLICIALES

Dos policías detenidos por permitir que un delincuente escape de la seccional 15ª

Robo en una gomería: se llevan una camioneta y una caja fuerte con dinero
POLICIALES

Robo en una gomería: se llevan una camioneta y una caja fuerte con dinero

Javier Milei agendó el 3 de febrero para una posible visita a Santa Fe
Política

Javier Milei agendó el 3 de febrero para una posible visita a Santa Fe

Cambios en viajes en micros de larga distancia: cómo será el nuevo registro de equipaje
Información General

Cambios en viajes en micros de larga distancia: cómo será el nuevo registro de equipaje

Alerta entre nutricionistas por la nueva pirámide alimentaria de EEUU
Salud

Alerta entre nutricionistas por la nueva pirámide alimentaria de EEUU

El 40 % de la población no puede irse de vacaciones por falta de ingresos
La Ciudad

El 40 % de la población no puede irse de vacaciones por falta de ingresos

Banco Nación: ahora se podrán pedir créditos hipotecarios de forma online
Información General

Banco Nación: ahora se podrán pedir créditos hipotecarios de forma online

Aeropuerto: agregan días de obras y detallan cuándo estará fuera de servicio
La Ciudad

Aeropuerto: agregan días de obras y detallan cuándo estará fuera de servicio

Pinamar: un nene de 8 años está grave tras un choque entre dos UTV y una Amarok
Información General

Pinamar: un nene de 8 años está grave tras un choque entre dos UTV y una Amarok

Un ticket de un bar y una vieja discusión: la propina sugerida en Rosario
La Ciudad

Un ticket de un bar y una vieja discusión: la "propina sugerida" en Rosario

Santa Fe arranca 2026 con casi 4 mil trabajadores suspendidos en 44 empresas

Por Alvaro Torriglia
Economía

Santa Fe arranca 2026 con casi 4 mil trabajadores suspendidos en 44 empresas