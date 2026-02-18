La Capital | Ovación | Asociación Rosarina de Básquet

La Asociación Rosarina de Básquet ya tiene a los equipos participantes en el año de su centenario

La entidad madre del básquet local, que tendrá un 2026 histórico, ya cuenta con los cronogramas oficiales de sus torneos

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

18 de febrero 2026 · 06:10hs
La Asociación Rosarina de Básquet cumplirá 100 años el 12 de julio de 2026.

La Asociación Rosarina de Básquet transita un año muy especial en su historia. Es que el próximo 12 de julio cumplirá sus primeros 100 años de vida. Desde el año pasado la dirigencia presidida por Marcelo Turcato ya está abocada a la organización de los torneos oficiales de 2026.

El próximo viernes 20 de febrero se publicarán los fixtures. Las primeras en arrancar serán las chicas, ya que tanto la Primera A (Federal Rosario) y la Primera B Femenina darán comienzo el jueves de 5 marzo.

Un día después, el viernes 6 de marzo, será el turno del segundo y del tercer nivel de los varones, ya que ese día se iniciará en la rama masculina la Primera A y la Primera B.

Mientras que para el domingo 8 de marzo están pensados los arranques de la Superliga (Prefederal), la Primera C Flex y la Primera D Flex.

De momento, la rama masculina contará con 82 equipos distribuidos en cinco categorías distintas: 16 equipos en la Superliga, 16 en la Primera A, 17 en la Primera B, 16 en la Primera C Flex y 17 en la Primera D Flex.

Superliga de la Asociación Rosarina de Básquet

Participarán en el torneo mayor de la Rosarina los siguientes equipos: Alumni de Casilda, Atalaya, Atlantic Sportsmen, Club Atlético Olegario Víctor Andrade, El Tala, Gimnasia y Esgrima, Náutico Sportivo Avellaneda, Provincial, Regatas Rosario, Rosario Central, Sportivo América, Sportsmen Unidos, Temperley, Tiro Suizo, Unión de Arroyo Seco y Unión y Progreso.

Primera A

En el segundo nivel local intervendrán también 16 elencos: Calzada, Echesortu, Club Atlético Fisherton, Gimnasia y Esgrima B, Los Rosarinos Estudiantil, Libertad, Newell’s, Paganini Alumni de Granadero Baigorria, Puerto San Martín, Red Star de San Lorenzo, Saladillo, San Telmo de Funes, Sportivo Federal, Talleres de Arroyo Seco, Talleres Rosario Puerto Belgrano de Villa Gobernador Gálvez y Unión Sionista.

Primera B

Serán 17 los equipos que le darán vida al tercer nivel de la Rosarina: Alba Argentina de Maciel, Atalaya B, Atlantic Sportsmen B, Ben Hur, Ciclón, Edison, El Tala B, Fortín Barracas, Club Atlético Maciel, Náutico Sportivo Avellaneda B, Provincial B, Red Star de San Lorenzo B, Rosario Central B, Servando Bayo, Temperley B, Unión de Arroyo Seco B y Universitario.

Primera C Flex

La jugarán estos 16 equipos: Arroyo Seco Athetic Club, Belgrano de Rosario, Calzada B, El Tala C, Los Rosarinos Estudiantil B, Club Atlético Fisherton B, Independiente de Ricardone, Paganini Alumni de Granadero Baigorria B, Residentes Parquefield, Regatas Rosario B, Saladillo B, San Telmo de Funes B, Sorrento Open, Tiro Suizo B, Universitario B; y Velocidad y Resistencia.

Primera D Flex

De momento intervendrían estos 17 equipos: Alumni de Casilda B, Ciclón B, Echesortu B, Edison B, Garibaldi, Libertad B, Provincial C, Puerto San Martín B, Servando Bayo B, Servando Bayo C, Sportivo Belgrano de Oliveros, Sportivo Federal B, Talleres de Arroyo Seco, Timbuense, Unión Sionista B, Unión y Progreso B, y Velocidad y Resistencia B.

Los torneos de las chicas

En tanto, en la rama femenina ya están confirmados los diez equipos que jugarán en la máxima categoría de la Rosarina. Ellos son: Náutico Sportivo Avellaneda, Rosario Central, Regatas de San Nicolás, Temperley, Ben Hur, Club Atlético Maciel, Provincial, Talleres Rosario al Puerto Belgrano, Unión de Arroyo Seco y Paganini Alumni de Granadero Baigorria.

Finalmente, la primera B femenina tiene estos equipos confirmados: Paganini Alumni de Granadero Baigorria B, Residentes Parquefield, Sportivo Belgrano de Oliveros, Sacachispas de Villa Constitución, Riberas del Paraná de Villa Constitución, Asociación Deportiva Everton Olimpia de Cañada de Gómez, Sport Club de Cañada de Gómez, Calzada y Alba Argentina de Maciel. Mientras que está en duda la participación de Newell’s y de Edison.

