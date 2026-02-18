Después del yacaré en La Florida, apareció un ciervo muerto a la altura de la Usina Sorrento

La crecida del río Paraná trae animales a la costa. Este miércoles, se descartó la presencia del réptil y el balneario abrió con normalidad, pero se encontró otro animal muy cerca

Luego del yacaré de casi dos metros de largo que apareció este martes por la tarde en La Florida y sorprendió a los bañistas , este miércoles por la mañana encontraron a un ciervo muerto flotando en el río Paraná.

El animal fue encontrado a la altura de la Usina Sorrento este miércoles por la mañana por una persona que navegaba en la zona . El ejemplar llegó cerca de la costa, pero ya sin vida. Tanto el yacaré como el ciervo hicieron su aparición en las costas del Paraná, aunque en distintos lugares. Se desconoce por qué llegaron, pero l a crecida del río puede ser una explicación.

Vale recodar la gran cantidad de ciervos axis que aparecieron en de Rosario en el verano del 2023-2024 . En aquel entonces, la crecida del río fue muy importante, y varios ejemplares de ciervo terminaron en deambulando por zona norte e incluso por el macrocentro. No obstante , algunos especialistas en fauna le atribuían el fenómeno a la acción humana, argumentando la existencia de criaderos en la zona , de donde escapan los ciervos y, asustados, terminan perdidos en la ciudad.

También en las costas del Paraná, este miércoles por la mañana hallaron un cadáver a la altura del arroyo Ludueña, y muy cerca de la Usina Sarmiento. Todo sucedió cerca de las 9 de este miércoles, cuando una persona que navegaba por el río dio aviso a la Prefectura sobre el hallazgo de un cuerpo en las aguas

El yacaré que apareció en La Florida

Un yacaré de entre 1,5 y 2 metros apareció en la tarde de este martes en el río Paraná, a pocos metros del balneario La Florida. El animal se mostró calmo y hasta la noche continuaba en el lugar, aunque en ningún momento mostró intenciones de llegar hasta la arena.

Los bañistas que este martes acudieron al balneario La Florida para refrescarse en una tarde calurosa, se sorprendieron aproximadamente a las 17 con la presencia de un animal en el agua, del que solamente se alcanzaba a ver la cabeza.

2026-02-17 Yacare Telefé Rosario

Rápidamente quienes estaban en el río se refugiaron en la arena, al tiempo en que alertaban de que se trataba de un yacaré de algo más de un metro y medio de largo. El yacaré se mantuvo cerca de la costa durante algunas horas, no se mostró agresivo y en todo momento estuvo quieto, sin acercarse a la orilla.

Finalmente, este miércoles personal de la Policía Ecológica hizo un relevamiento a primera hora de la mañana, descartaron la presencia del yacaré y determinaron que siguió su curso natural.

En cuanto al balneario La Florida, abrió sus puertas este miércoles a las 9 con normalidad. Está habilitado tanto el sector playa, como el del río, para que los bañistas puedan disfrutar del agua.

El cuerpo que hallaron cerca del arroyo Ludueña

Prefectura trabajó este miércoles a la mañana en un operativo de levantamiento de un cuerpo hallado en el río Paraná. Dio aviso un hombre que navegaba y notó el cadáver que, según información preliminar, está en estado de descomposición.

El operativo se dio pasadas las 9 e intervinieron la Prefectura y agentes de la comisaría 10ª de Rosario. Fue a la altura de la Usina Sorrento, a metros de la desembocadura del arroyo Ludueña.

Un hombre que navegaba en el río advirtió a las autoridades sobre el hallazgo de lo que parecía ser un cuerpo humano. Finalmente, fue confirmado por agentes de la Prefectura, que constataron que se trata de un cadáver en estado de descomposición.

Por el momento, no trascendió si se trata del cuerpo de un hombre o una mujer ni edad aproximada. Todo es materia de una incipiente investigación por el momento caratulada como hallazgo de restos humanos.